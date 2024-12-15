Так выглядят самые дорогие елочные инрушки в Ярославле Источник: avito.ru











В Ярославле продают елочные игрушки за 200 тысяч рублей. И это далеко не единственный новогодний лот, который оценен в столь крупную сумму. Публикуем топ-5 самых дорогих праздничных украшений, которые продаются на «Авито» в Ярославле.

Шарики за 200 тысяч

Самым дорогим лотом стал набор новогодних шаров-прожекторов за 200 тысяч рублей. Владелица называет их эксклюзивными. В составе набора 30 предметов. На торг хозяйка украшений не согласна.

Набор елочных украшений продают за 200 тысяч Источник: avito.ru На торг владелица шаров не согласна Источник: avito.ru

Огурцы за 100 тысяч

На втором месте набор елочных игрушек, произведенных в СССР. Примерно за 30 предметов его владелица просит 100 тысяч рублей. В составе набора — три стеклянных огурца, верхушка на елку в виде звезды, несколько шаров и фигурок на прищепке.

— Продаю одним лотом, по отдельности не продаю, — уточнила хозяйка украшений.

При этом продавец допускает торг.

Ватные куколки за 47 тысяч

Еще один ярославец продает за 46 тысяч рублей ватные елочные игрушки СССР производства Пушкинской фабрики елочных украшений из района Клязьма (город Пушкино Московской области). В наборе 15 куколок, которые, видимо, символизируют и представляют 15 республик СССР.

— Лот для коллекционеров. В особом описании не нуждается. Отличное состояние, — говорится в объявлении.

С реальным коллекционером продавец готов немного поторговаться. А вот с перекупщиками, которые просят снизить цену, общаться не хочет.

К слову, похожий набор выставлен другим продавцом за 45 тысяч рублей.

— Oчeнь pедкие елочныe игрушки в своeй poднoй кopобке. Игpушки в oтличнoм соcтoянии. Кaждая игрушкa сделaнa и распиcана вручную. Выcотa игрушeк — 9 сaнтиметpoв, — уточняется во втором объявлении.

Похожий набор выставлен за 45 тысяч рублей Источник: avito.ru











Зайчик за 30 тысяч

За 30 тысяч рублей в Ярославле выставили на продажу елочную игрушку в виде зайчонка фабрики «Ариель» из Нижнего Новгорода.

— Игрушка нoвая в кoрoбке. Зaйчoнoк пpосто изумительный. Заячьи ушки с зимним блескoм, веселый взгляд, мягкая улыбкa. Ha бoкax зайчонкa coчные ягоды мaлины. Oчень кpасивo офоpмлeны, качествeнная проpисoвка. Яpкиe с пpаздничными искрaми. Hа груди зайчонка нежный цветочек. Игрушка станет прекрасным подарком для ценителей тонкой, изящной ручной работы, — отметил продавец.