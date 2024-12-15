НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 738мм 92%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Концерт SHAMAN'a
Кто строит новую Россию
Цены на квартиры в Ярославле
Как справиться с похмельем
Экстренное предупреждение о погоде
Город остался без воды
Дома в самой красивой деревне
Гуляем по Туговой горе
Новый поезд на курорты Кавказа
Погода на выходные
Развлечения Новый год — 2025 В Ярославле продают наборы елочных игрушек за 100 и 200 тысяч рублей: как они выглядят

В Ярославле продают наборы елочных игрушек за 100 и 200 тысяч рублей: как они выглядят

Обзор самых дорогих украшений

765
10 комментариев

Так выглядят самые дорогие елочные инрушки в Ярославле

Источник:

В Ярославле продают елочные игрушки за 200 тысяч рублей. И это далеко не единственный новогодний лот, который оценен в столь крупную сумму. Публикуем топ-5 самых дорогих праздничных украшений, которые продаются на «Авито» в Ярославле.

Шарики за 200 тысяч

Самым дорогим лотом стал набор новогодних шаров-прожекторов за 200 тысяч рублей. Владелица называет их эксклюзивными. В составе набора 30 предметов. На торг хозяйка украшений не согласна.

Набор елочных украшений продают за 200 тысяч

Источник:

На торг владелица шаров не согласна

Источник:

Огурцы за 100 тысяч

На втором месте набор елочных игрушек, произведенных в СССР. Примерно за 30 предметов его владелица просит 100 тысяч рублей. В составе набора — три стеклянных огурца, верхушка на елку в виде звезды, несколько шаров и фигурок на прищепке.

— Продаю одним лотом, по отдельности не продаю, — уточнила хозяйка украшений.

При этом продавец допускает торг.

Ватные куколки за 47 тысяч

Еще один ярославец продает за 46 тысяч рублей ватные елочные игрушки СССР производства Пушкинской фабрики елочных украшений из района Клязьма (город Пушкино Московской области). В наборе 15 куколок, которые, видимо, символизируют и представляют 15 республик СССР.

— Лот для коллекционеров. В особом описании не нуждается. Отличное состояние, — говорится в объявлении.

С реальным коллекционером продавец готов немного поторговаться. А вот с перекупщиками, которые просят снизить цену, общаться не хочет.

К слову, похожий набор выставлен другим продавцом за 45 тысяч рублей.

— Oчeнь pедкие елочныe игрушки в своeй poднoй кopобке. Игpушки в oтличнoм соcтoянии. Кaждая игрушкa сделaнa и распиcана вручную. Выcотa игрушeк — 9 сaнтиметpoв, — уточняется во втором объявлении.

Похожий набор выставлен за 45 тысяч рублей

Источник:

Зайчик за 30 тысяч

За 30 тысяч рублей в Ярославле выставили на продажу елочную игрушку в виде зайчонка фабрики «Ариель» из Нижнего Новгорода.

— Игрушка нoвая в кoрoбке. Зaйчoнoк пpосто изумительный. Заячьи ушки с зимним блескoм, веселый взгляд, мягкая улыбкa. Ha бoкax зайчонкa coчные ягоды мaлины. Oчень кpасивo офоpмлeны, качествeнная проpисoвка. Яpкиe с пpаздничными искрaми. Hа груди зайчонка нежный цветочек. Игрушка станет прекрасным подарком для ценителей тонкой, изящной ручной работы, — отметил продавец.

Зайчика продают за 30 тысяч

Источник:
ПО ТЕМЕ
Новый год - 2025 Елочные игрушки
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
1 час
Дотации перечислят дон и сразу куплю дон
Гость
1 час
Можно и миллиард попросить только кто купит? Деньги на право и на лево кидают чиновники и их родственники по тому как они дармовые.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление