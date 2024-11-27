За ними следили тысячи фанатов: как изменилась жизнь звезд «Слова пацана» спустя год после премьеры

Маратик, Пальто и Айгуль — одни из главных персонажей сериала Источник: Лина Саитова / 116.RU











Год назад вышла первая серия скандального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Тогда картина Жоры Крыжовникова о казанских группировках, снятая в ярославских дворах, наделала много шума и вызвала огро-о-омный резонанс. Однако спустя год о ней все благополучно забыли (какая неожиданность).

Наши коллеги из 116.RU решили стряхнуть пыль с популярного сериала и узнать, что стало с актерами после их участия в съемках. В этом материале речь пойдет про Марата (Адидаса-младшего), Андрея Пальто и Айгуль. Их роли исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач и Анна Пересильд.

Что за сериал «Слово пацана» Узнать Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в Сети в ноябре 2023 года. В основе сюжета история о казанских подростках 1980–1990-х годов. Сценарий был написан по книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (18+) журналиста Роберта Гараева, над ним работали режиссер проекта Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.), известный по фильму «Горько!» (18+), и сценарист Андрей Золотарев (также писал сценарии к фильмам «Лед» (12+). После негласного запрета казанских властей было принято решение снимать сериал в Ярославле. В качестве локаций выбрали жилые дворы, промзону и местные гаражи. Кроме того, съемки проходили в центре. Среди горожан набирали в массовку несколько сотен человек. Так местные попали в очередь за вином и на похороны подростка. Главные роли исполнили звезды российского кино Иван Янковский и Сергей Бурунов. Все подробности можно узнать в нашем сюжете.

Рузиль Минекаев

Роль Маратика досталась 25-летнему актеру из Татарстана Рузилю Минекаеву. До «Слова пацана» (18+) у него был опыт работы в сериалах и кино, однако заметного успеха они не приносили.

Рузиль Минекаев в роли Маратика Источник: Kinopoisk.ru











В целом можно смело сказать, что роль Адидаса-младшего стала для него прорывом и сделала популярнее. После сериала он снялся в нескольких проектах: сериале «Подслушано в Рыбинске» (18+), фильмах «Большая земля» (18+) и «Елки-11» (6+) с турецким актером Бураком Озчивитом.

Рузиль на съемках фильма «Большая земля» Источник: ruzil.minekaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тизер фильма «Елки-11», в которым снялись Минекаев и турецкий актер Бурак Озчивит Источник: Kinopoisk.ru

Рузиль снялся в кино вместе со звездой турецких сериалов Источник: real_ruzil / T.me











Кроме того, Минекаева приглашали гостем в несколько популярных шоу: «Плюшки-шоу» (18+), «Что было дальше?» (18+), на интервью к Надежде Стрелец (16+). Еще из очевидных плюсов свалившейся на него популярности — это рекламодатели. Несколько крупных брендов приходили к нему с рекламными интеграциями.

Но у всего есть обратная сторона: вместе c огромной популярностью к Минекаеву пришли и сумасшедшие фанаты. Они начали следить за актером, преследовать его и семью, шуметь под окнами. Супруга Рузиля Азиза в своем телеграм-канале даже как-то попросила поклонников не шуметь, дома спал ребенок.

— Фанаты Рузиля, если вы читаете этот ТГК, пожалуйста, перестаньте орать под окном, у нас сын спит, епрст, — написала девушка в своем телеграм-канале.

Рузиль со своей супругой Азизой воспитывают сына Источник: ruzil.minekaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кстати, жене актера тоже досталось от известности мужа, только в основном это был хейт. Азизе «прилетело», в общем-то, за то, что Маратик уже женат. И свое разочарование фанатки высказали под фотографиями девушки.

— Не выставляй ты такое часто… Только забыла, что ты женат.

— Фото из разряда «Вот это мой муж, мой, а я его жена. Мы муж и жена». Кринж, короче, вот это выпрыгивание из трусов.

— Обычная девушка. Неприметная. Рузиль, конечно, мог и получше найти женщину себе.

Однако Минекаеву, по ее словам, это не сильно задевает. Она прекрасно понимает всех девушек, чьи сердца разбил экранный образ Рузиля.

— Это же хорошо, это популярность. Я доверяю своему мужу, а хейтеров стараюсь просто игнорировать, — говорит Азиза.

К слову, про соцсети. На момент первых серий на Рузиля были подписаны 640 тысяч человек, к финалу сериала количество подписчиков выросло до 1,7 миллиона человек. Сейчас же его читают 1,3 миллиона подписчиков в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и 367 тысяч — в телеграм-канале.

Леон Кемстач

Роль Пальто (он же Андрей Васильев) сыграл начинающий актер Леон Кемстач. И несмотря на юный возраст и почти отсутствующий опыт в съемках, у Кемстача всё же была фора: инициативная мама и именитый отчим Антон Богданов (тот самый Антоха из «Реальных пацанов» (16+)).

Леон Кемстач в роли Пальто Источник: Kinopoisk.ru











На момент выхода сериала актеру было 15 лет. Он живет и учится в частной школе Дубая, занимается спортом. И в целом, если бы не мама Леона и актер Александр Петров, то мы никогда бы и не узнали о юном артисте. Именно с их подачи Кемстач записал визитку и отправил на кастинг. Хотя в успех он всё же не верил. Зря!

Леон с мамой Лаурой и отчимом Антоном Богдановым Источник: laurakemstach / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Слово пацана» (18+) и роль Пальто прославили молодого актера. У него появились армия фанаток, личный агент (она же мама) и рекламодатели. А вот предложения о съемках не появились. И это несмотря на кучу наград, которые он получил за съемки в скандальном проекте: «Актерский прорыв года», «Лучший актер сериала», «Открытие года» и даже «Лучший ремейк года».

После «Слова пацана» актер получил несколько наград и номинаций Источник: iminlovewleo / T.me

Ах да, забыли сказать — Кемстач теперь поет! Он записал кавер на песню «Как быть» (12+) Александра Серова, которую он исполнял в одной из серий. И теперь даже выступает с ней иногда. Например, на Дне города в родном Петербурге или на молодежном фестивале в Сочи.

Леон перепел хит Серова «Как быть» Источник: leon_kemstach / Vk.com

Хит 1980-х обрел новую жизнь Источник: leon_kemstach / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Еще он делает бизнес: вместе со своим коллегой по цеху Рузилем Минекаевым они запустили собственный бренд чипсов «Эу, пацан!». Собственно, на упаковке лица Маратика и Пальто. Снеки до сих пор можно найти на прилавках магазинов.

Кемстач и Минекаев запустили свой бренд чипсов Источник: laurakemstach / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ну и всё. На этом «плюшки» от сериала закончились. Хотя какие годы у Леона. Тем более армия фанаток всё еще с ним. На момент выхода сериала в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) на него были подписаны 555 тысяч человек, а в телеграм-канале его читали почти 780 тысяч человек. Сейчас количество подписчиков выросло почти до 1 миллиона подписчиков, а в телеграм-канале — чуть больше 350 тысяч.

Анна Пересильд

Роль Айгуль — школьницы, которая влюбилась в Марата и ради него присоединилась к уличной группировке «Универсам», — досталась юной актрисе Анне Пересильд. И несмотря на возраст, «начинающей» ее назвать язык не поворачивается.

Анна Пересильд в роли Айгуль Источник: Kinopoisk.ru











Аня выросла в актерской семье: мама — актриса Юлия Пересильд (это которая в космос летала), отец — режиссер Алексей Учитель (снявший скандальную «Матильду» (18+)). В общем, было очевидно, кем станет девочка, когда вырастет.

Анна со своим отцом — режиссером Алексеем Учителем Источник: anka.peresild_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В «Слово пацана» (18+) Пересильд пришла уже с фильмографией. Первую роль в кино она сыграла в 2018 году в фильме «Черновик» (12+). В 2020 году снялась у режиссера Наталии Кончаловской в трагикомедии «Первый снег» (18+), а в 2022 году Анна получила первую главную роль девочки-альбиноса Муки в фильме «Тибра» (18+). За эту работу она даже взяла главную женскую награду на кинофестивале SOL в Торревьехе.

Совсем юная Аня в фильме «Тибра» Источник: Kinopoisk.ru











По словам актрисы, ее часто обвиняют в том, что в кино она попадает не благодаря таланту, а благодаря звездным родителям. Хейтерские сообщения прилетали к ней и до сериала, а после — выросли в разы. Некоторым зрителям не нравится ее игра — «везде с одним выражением лица» и «молчать ей шло больше», не нравится внешний вид — «в ее возрасте так откровенно одеваться не стоит». Но Пересильд не обращает на это внимания.

Анна покоряет красные дорожки в дизайнерских платьях Источник: anka.peresild_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девушка активно ведет соцсети Источник: anka.peresild_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас она продолжает сниматься. После «Слова пацана» (18+) с участием Пересильд вышел сериал «Нежность» (18+), где она сыграла в дуэте с Евгением Цыгановым. Буквально в начале осени она анонсировала съемки в фильме «Алиса в стране чудес» (18+).

Актриса на съемках фильма «Алиса в стране чудес» Источник: anka.peresild_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме этого, у юной звезды выросло количество рекламных интеграций и их стоимость — Анка сотрудничала с известными мировыми и отечественными брендами. А про цену таких интеграций рассказала мама актрисы Юлия. Она призналась, что за рекламу у дочери платят больше, чем у нее.

— Запросы по мне — 220 тысяч. По Ане — 420 тысяч. Я говорю: «Я зачем в космос летала, Ань?» Мы смеемся дома, — призналась Пересильд-старшая в одном из интервью.

Что касается личной жизни, то Айгуль Ане приписывают роман с ее коллегой по сериалу Ярославом Могильниковым (он же Ералаш). Актеров часто видели вместе, из-за чего появились слухи об их отношениях. Однако никаких подтверждений этому нет.

Анна Пересильд и Ярославу Могильникову приписывают роман Источник: anka.peresild_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девушка продолжает активно вести свои соцсети. На момент старта сериала в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) на нее были подписаны почти 318 тысяч человек, в телеграм-канале — 245 тысяч. Сейчас у нее 800 тысяч подписчиков, а телеграм-канал читают 305 тысяч человек.