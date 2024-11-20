Сыграл за «Спартак», снялся у Канье Уэста: что сейчас с актерами из снятого в Ярославле «Слова пацана»

Зима, Турбо и Ералаш хоть и не главные персонажи, но достаточно запоминающиеся Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), реж. Жора Крыжовников, 2023 года, Лина Саитова / 116.RU











Год назад соцсети пестрели фрагментами из «Слова пацана. Кровь на асфальте» (18+), снятого в Ярославле и его окрестностях. Пользователи Сети, чиновники, даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина бурно обсуждали проект о казанских хулиганах. Спустя год после выхода сериала рассказываем, что стало с актерами. Сегодня очередь дошла до Турбо, Зимы и Ералаша.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в Сети в ноябре 2023 года, в основе сюжета история о казанских подростках 1980–1990-х годов. Сценарий был написан по книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (18+) журналиста Роберта Гараева. Режиссер проекта — Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин. — Прим. ред.), известный по фильму «Горько!» (18+). После негласного запрета казанских властей было принято решение снимать сериал в Ярославле. В качестве локаций выбрали дворы Ленинского, Дзержинского и Заволжского районов, промзону во Фрунзенском районе, а еще социально-культурный комплекс в Тутаевском районе. В городе набирали в массовку несколько сотен человек. Ярославцы снимались в очереди за вином и в сцене похорон подростка. Главные роли исполнили звезды российского кино Иван Янковский и Сергей Бурунов. Все подробности о съемках можно узнать в нашем сюжете.

Слава Копейкин

Слава Копейкин в роли Турбо Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников, 2023











Роль Турбо — правой руки Адидаса — досталась молодому актеру Славе Копейкину. И она хоть и не главная, но достаточно значимая как для сериала, так и для поклонников.

До «Слова пацана» у Копейкина было немного ролей: в 2019 году он снялся в сериале «Трудные подростки» (18+), в 2022 году появился в эпизодической роли в сериале «Стрим» (18+). В сериале «Васнецова» (12+) он сыграл Филиппа. И всё это он делал во время учебы в ГИТИС.

В студенческие годы Копейкин играл в учебных постановках Источник: menshiviki / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В целом, как и многим малоизвестным актерам, сериал Жоры Крыжовникова помог ему заявить о себе на медиарынке. Сразу после премьеры проекта про казанских хулиганов Славу пригласили на главные роли в сериалы «На автомате» (18+) и «Дети перемен» (18+).

Слава Копейкин исполнил роль Ромы в сериале «На автомате» Источник: кадр из сериала «На автомате», реж. Борис Акопов, 2024











Ну и по классике: он также частый гость (хоть и вместе с коллегами по «Слову пацана») во многих шоу. За год Слава побывал в гостях у «Кстати» (18+), «Шоу Воли» (18+), «Камеди Клаб» (18+) и других. У него также появились рекламные проекты и интеграции.

Минекаев, Копейкин и Могильников на «Шоу Воли» Источник: slava.kopeykin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кстати, про деньги. У актеров появился дополнительный заработок после сериала — праздники. Да, пригласить «пацана» можно на любое мероприятие. Гонорар за корпоратив — от 2 миллионов рублей. Точная сумма зависит от даты мероприятия, адреса и количества гостей.

Слава Копейкин стал путешествовать Источник: slava.kopeykin / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На момент выхода сериала на страницу Славы в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) было подписано 422 тысячи человек. Спустя год количество подписчиков выросло до 590 тысяч.

Лев Зулькарнаев

Лев Зулькарнаев в роли Зимы Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников, 2023











Роль «универсамовского» Зимы досталась Льву Зулькарнаеву из Татарстана. Свою актерскую карьеру он начал еще в студенческие годы: играл в постановках театра «Практика» и Театра Наций. А в кино у него, к слову, еще до «пацанов» уже был опыт, хоть и небольшой. Сериал «Коса» (18+), фильмы «Экспресс» (18+), «Волшебный участок» (18+), «Цербер» (18+) и «Шаляпин» (18+).

А после их стало больше. Его можно было встретить в проектах «Сто лет тому вперед» (12+), «Жвачка» (18+), «Подростки в космосе» (18+), «Поехавшая» (18+) и «Престиж» (18+). В общем, мы поняли, дела у Зулькарнаева в кино очень даже неплохи. Кстати, сейчас идут съемки сказки «Буратино» (6+) с ним и его коллегой по «Слову пацана» Рузилем Минекаевым.

Рекламы в соцсетях Зулькарнаева не так много, как у остальных (возможно, это так задумано), но зато у него много своих плюшек. Например, он вышел сыграть за свой любимый клуб «Спартак», попал на обложку журнала «Кино Репортер» и получил премию «Пилот» за лучшую мужскую роль в сериале «Она такая классная» (18+). Ну ла-а-адно, на шоу он тоже ходит.

Зулькарнаев на матче любимого клуба Источник: lev_zul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Зулькарнаев продолжает активно вести свои соцсети. На момент выхода сериала у актера было 300 тысяч подписчиков в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и 140 тысяч человек подписаны на его телеграм-канал. Сейчас в запрещенной соцсети — 332 тысячи человек, а в телеграм-канале — 123 тысячи.

Лев состоит в романтических отношениях Источник: lev_zul / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ярослав Могильников

Ярослав Могильников в роли Ералаша Источник: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», реж. Жора Крыжовников, 2023











«Пацаны, давайте слово дадим, что Ералаша не забудем!» Кхм, простите, это как «вьетнамские флешбэки», понимаете?

Маленькая, но такая запоминающая роль Ералаша досталась юному Ярославу Могильникову. В кино начинающий актер попал случайно: кто-то из съемочной группы увидел Ярослава с семьей в кафе. Киношники предложили мальчику пройти пробы в фильм «Подельники» (18+), которые он с легкостью прошел.

В фильме у Ярослава главная роль Источник: кадр из фильма «Подельники» (18+), реж. Андрей Силкин, 2014–2018











До «пацанов» у него было еще два проекта: «Иван Семенов: Большой поход» (6+) и «Папаша в бегах» (12+). Стоит ли говорить, что в широких кругах он не был особо знаменит? А уже после с Могильниковым вышел фильм «Юг» (16+), где он сыграл главную роль, и сериал «Жвачка» (18+). Сейчас еще три проекта на этапе производства.

Кадр из фильма «Юг» Источник: кадр из многосерийного фильма «Юг», реж. Иван Соснин, 2024

Ах да, на премьеру «Юга» он пришел с Анной Пересильд (которая сыграла Айгуль в «Слове пацана»). Им приписывают роман, но ни тот ни другой не подтверждают этого.

Могильников с Пересильд на премьере фильма «Юг» Источник: yage_mudriy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Рекламы и интеграций у него немного, но была одна, которая в целом всё компенсирует. Он снялся для новой коллекции дизайнера Гоши Рубчинского, который стал новым руководителем отдела дизайна бренда Yeezy, принадлежащего рэперу Канье Уэсту. Бывший муж Ким Кардашьян даже опубликовал фото Могильникова на своей странице.

Ярослав Могильников появился в аккаунте американского рэпера Источник: yage_mudriy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что же касается соцсетей самого актера, на момент выхода сериала на него было подписано в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) 330 тысяч человек, а в телеграм-канале — 355 тысяч. Сейчас же — 297 тысяч и 131 тысяча соответственно.