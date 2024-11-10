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Образование тест Вы географию знаете или только свой район выучили? Попытайтесь верно ответить на 10 из 10

Вы географию знаете или только свой район выучили? Попытайтесь верно ответить на 10 из 10

Тест для тех, кому больше всех надо

193
1 комментарий

Ответы на некоторые вопросы этого теста можно найти на карте

В школьные годы география не была самым любимым предметом каждого первого ученика. Но потом мы поняли, что открывать планету, на которой мы живем, чрезвычайно увлекательно. А вы знаете о ней всё или только знакомитесь с окружающим нас миром? У нас есть десять вопросов, чтобы проверить это.

ТЕСТПройден 28 раз
1 / 10

Во всех перечисленных ниже странах форма правления — монархия. Кроме одной. Найдете исключение?

  • Нидерланды

  • Мадагаскар

  • Кувейт

  • Норвегия

2 / 10

Какая из указанных стран не является федерацией?

  • Мьянма

  • Сомали

  • Китай

  • Эфиопия

3 / 10

В каком из указанных государств название столицы совпадает с названием страны?

  • Барбадос

  • Мальта

  • Сенегал

  • Сингапур

4 / 10

Какая река самая длинная в мире?

  • Лена

  • Амазонка

  • Нил

  • Миссисипи

5 / 10

Какой город, целиком расположенный в Европе, является самым населенным?

  • Стамбул

  • Москва

  • Берлин

  • Лондон

6 / 10

Чем известен Марианский желоб?

  • Это самая высокая статуя в Перу

  • Самая холодная точка на свете

  • Это самая высокая гора Индонезийского архипелага

  • Это самое глубокое место Мирового океана

7 / 10

Какая столица считается самой холодной в мире?

  • Оймякон

  • Шпицберген

  • Улан-Батор

  • Ханты-Мансийск

8 / 10

У какого из перечисленных ниже государств нет официальной столицы?

  • Науру

  • Парагвай

  • Руанда

  • Самоа

9 / 10

Как называется самая высокая горная вершина России?

  • Пик Ленина

  • Эльбрус

  • Чогори

  • Пик Победы

10 / 10

В какой стране больше всего озер?

  • Россия

  • Финляндия

  • Швеция

  • Канада

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Тест География Знания Обучение Образование Школьные знания Развлечения
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Это вы, зумеры, выучили только свой район - от WB до КБ.
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