Вы географию знаете или только свой район выучили? Попытайтесь верно ответить на 10 из 10

В школьные годы география не была самым любимым предметом каждого первого ученика. Но потом мы поняли, что открывать планету, на которой мы живем, чрезвычайно увлекательно. А вы знаете о ней всё или только знакомитесь с окружающим нас миром? У нас есть десять вопросов, чтобы проверить это.