Вы географию знаете или только свой район выучили? Попытайтесь верно ответить на 10 из 10

В школьные годы география не была самым любимым предметом каждого первого ученика. Но потом мы поняли, что открывать планету, на которой мы живем, чрезвычайно увлекательно. А вы знаете о ней всё или только знакомитесь с окружающим нас миром? У нас есть десять вопросов, чтобы проверить это.
Во всех перечисленных ниже странах форма правления — монархия. Кроме одной. Найдете исключение?
Нидерланды
Мадагаскар
Кувейт
Норвегия
Какая из указанных стран не является федерацией?
Мьянма
Сомали
Китай
Эфиопия
В каком из указанных государств название столицы совпадает с названием страны?
Барбадос
Мальта
Сенегал
Сингапур
Какая река самая длинная в мире?
Лена
Амазонка
Нил
Миссисипи
Какой город, целиком расположенный в Европе, является самым населенным?
Стамбул
Москва
Берлин
Лондон
Чем известен Марианский желоб?
Это самая высокая статуя в Перу
Самая холодная точка на свете
Это самая высокая гора Индонезийского архипелага
Это самое глубокое место Мирового океана
Какая столица считается самой холодной в мире?
Оймякон
Шпицберген
Улан-Батор
Ханты-Мансийск
У какого из перечисленных ниже государств нет официальной столицы?
Науру
Парагвай
Руанда
Самоа
Как называется самая высокая горная вершина России?
Пик Ленина
Эльбрус
Чогори
Пик Победы
В какой стране больше всего озер?
Россия
Финляндия
Швеция
Канада