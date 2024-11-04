Чуйка есть? Проверьте свою интуицию в простецком тесте

Один из лучших литературных сыщиков Шерлок Холмс считал, что интуиция — это мгновенная обработка данных, у нее такая скорость, что разум ее не воспринимает.
Насколько развита ваша интуиция? Сможете интуитивно угадать цвет на черно-белом фото? Или определить то, что скрыто? Предлагаем проверить ваши способности с помощью нашего теста.
Внимание! Не нажимайте на картинку, пока не определитесь с ответом.
Если вам понравилась игра, советуем уделить время другим нашим материалам. К примеру, ранее мы загадывали детскую загадку про палки и галки. Будьте внимательны: справиться с ней может не каждый взрослый.
Знатоки не смогли, а вы? Ярославец задал вопрос на «Что? Где? Когда?» (0+) и обыграл команду.
А еще у нас есть тесты:
лишь один из ста угадает советское кино по первому кадру;
угадываем, для чего нужны были эти 5 предметов из СССР;
вы точно прогуливали географию, если не ответите хотя бы на 6 из 10 вопросов;
на эти 10 вопросов из русского языка ответит только знаток.