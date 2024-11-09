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Развлечения тест Угадайте советский фильм по последнему кадру: тест для тех, кто помнит, чем всё закончилось

Угадайте советский фильм по последнему кадру: тест для тех, кто помнит, чем всё закончилось

Осторожно, повышенный уровень сложности

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Вам точно под силу этот тест, если вы детально помните каждый фильм

Сколько бы ни снимали новых фильмов, а руки порой сами так и тянутся включить что-нибудь советское. И герои там любимые, и сюжеты знакомые, и финалы запоминающиеся. Но настолько ли они действительно вам запомнились, как вы полагаете? У нас есть один проверенный способ это выяснить.

ТЕСТПройден 12 раз
1 / 11

Какой фильм заканчивается слезами этой прекрасной дамы?

  • «Весна на Заречной улице» (6+)

  • «Белый Бим Черное ухо» (6+)

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

2 / 11

А какой фильм заканчивался таким трафиком?

  • «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Кортик» (0+)

3 / 11

Еще одна дама с разбитым сердцем, в каком фильме была такая грустная концовка?

  • «Облако-рай» (18+)

  • «Неоконченный урок» (12+)

  • «Интердевочка» (18+)

4 / 11

Откуда этот красивый кадр?

  • «Веселые ребята» (0+)

  • «Кавказская пленница» (16+)

  • «Человек-амфибия» (16+)

5 / 11

Сейчас будет сложно: откуда этот последний кадр?

  • Не болит голова у дятла (16+)

  • Три плюс два (16+)

  • «Москва слезам не верит» (16+)

6 / 11

Этот мужчина точно вам знаком, он есть не только на последнем кадре, но и на протяжении всего фильм: откуда он?

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Молодая жена» (16+)

  • «Приключения Электроника» (0+)

7 / 11

Эту милую концовку вы точно должны знать: откуда этот кадр?

  • «Старик Хоттабыч» (0+)

  • «Девчата» (16+)

  • «Усатый нянь» (0+)

8 / 11

Снова повышенная сложность, какой фильм заканчивается пароходом?

  • «Белое солнце пустыни» (18+)

  • «Жестокий романс» (16+)

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

9 / 11

Без раздумий — этот кадр заканчивает фильм…

  • «Алые паруса» (12+)

  • «Мимино» (18+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

10 / 11

Какой фильм заканчивает красивый зимний кадр?

  • «Сто дней после детства» (12+)

  • «Вокзал для двоих» (16+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

11 / 11

Легкое напоследок! Откуда этот последний кадр?

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)

  • «Москва слезам не верит» (18+)

  • «Артистка из Грибова» (12+)

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