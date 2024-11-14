Ярославцы, проверьте себя: на эти 10 вопросов ответит любой школьник, но взрослым они не по зубам

Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире. Сначала мы несколько лет пытаемся выучить все его правила, потом на протяжении еще нескольких лет старательно их забываем. Так что у взрослого человека о правилах русского языка и спрашивать нечего. Или мы ошибаемся? Чтобы проверить это (а заодно и себя), попробуйте ответить на 10 простецких на первый взгляд заданий, с которыми справится любой школьник.
Начнем с чего попроще. В каком слове ударение падает не на первый слог?
Баловать
Банты
Хвоя
Шарфы
Какая схема соответствует слову «заморозок»?
«Замороз» — корень, «ок» — суффикс, нулевое окончание
«За» — приставка, «мороз» — корень, «ок» — окончание
«За» — приставка, «мороз» — корень, «ок» — суффикс, нулевое окончание
«За» — приставка, «мор» — корень, «оз» — суффикс, «ок» — суффикс, нулевое окончание
Какое слово нельзя разделить для переноса?
Едва
Укол
Кружка
Ведро
Укажите ряд слов, в котором оба слова имеют в корне непроверяемую гласную
Удивиться, успеть
Пальто, апельсин
Река, лесной
Плащ, гора
А теперь попробуйте найти пару слов, где в местах пропуска пишется разделительный твердый знак
Об[…]ятия, бан[…]щик
Двух[…]ярусная, трех[…]этажный
Кон[…]юнктура, кон[…]юнктивит
В[…]юга, с[…]езд
Какие из перечисленных частей речи являются служебными?
Имя существительное, предлог, глагол
Наречие, союз, местоимение
Предлог, союз, частица
Местоимение, частица, предлог
В каком слове есть только мягкие согласные?
Семь
Письмо
Тетрадь
Линейка
В какой строке слова только с твердыми согласными?
Крыша, окно, поляна
Дорога, столица, сестра
Ласка, дом, сырок
Книга, мама, шляпа
Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв
Янтарь
Маяк
Калоша
Уголь
Во всех вариантах есть слова, где гласную можно проверить ударением, кроме одного. Найдете его?
Собака, дорога, лягушка
Лопата, молния, письмоносец
Сапоги, водонос, колокольчик