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Развлечения тест Ярославцы, проверьте себя: на эти 10 вопросов ответит любой школьник, но взрослым они не по зубам

Ярославцы, проверьте себя: на эти 10 вопросов ответит любой школьник, но взрослым они не по зубам

Проверьте, сможете ли вы

3 354
4 комментария

Если вы неправильно ответите на все вопросы этого теста, задумайтесь о покупке букваря

Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире. Сначала мы несколько лет пытаемся выучить все его правила, потом на протяжении еще нескольких лет старательно их забываем. Так что у взрослого человека о правилах русского языка и спрашивать нечего. Или мы ошибаемся? Чтобы проверить это (а заодно и себя), попробуйте ответить на 10 простецких на первый взгляд заданий, с которыми справится любой школьник.

ТЕСТПройден 872 раза
1 / 10

Начнем с чего попроще. В каком слове ударение падает не на первый слог?

  • Баловать

  • Банты

  • Хвоя

  • Шарфы

2 / 10

Какая схема соответствует слову «заморозок»?

  • «Замороз» — корень, «ок» — суффикс, нулевое окончание

  • «За» — приставка, «мороз» — корень, «ок» — окончание

  • «За» — приставка, «мороз» — корень, «ок» — суффикс, нулевое окончание

  • «За» — приставка, «мор» — корень, «оз» — суффикс, «ок» — суффикс, нулевое окончание

3 / 10

Какое слово нельзя разделить для переноса?

  • Едва

  • Укол

  • Кружка

  • Ведро

4 / 10

Укажите ряд слов, в котором оба слова имеют в корне непроверяемую гласную

  • Удивиться, успеть

  • Пальто, апельсин

  • Река, лесной

  • Плащ, гора

5 / 10

А теперь попробуйте найти пару слов, где в местах пропуска пишется разделительный твердый знак

  • Об[…]ятия, бан[…]щик

  • Двух[…]ярусная, трех[…]этажный

  • Кон[…]юнктура, кон[…]юнктивит

  • В[…]юга, с[…]езд

6 / 10

Какие из перечисленных частей речи являются служебными?

  • Имя существительное, предлог, глагол

  • Наречие, союз, местоимение

  • Предлог, союз, частица

  • Местоимение, частица, предлог

7 / 10

В каком слове есть только мягкие согласные?

  • Семь

  • Письмо

  • Тетрадь

  • Линейка

8 / 10

В какой строке слова только с твердыми согласными?

  • Крыша, окно, поляна

  • Дорога, столица, сестра

  • Ласка, дом, сырок

  • Книга, мама, шляпа

9 / 10

Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв

  • Янтарь

  • Маяк

  • Калоша

  • Уголь

10 / 10

Во всех вариантах есть слова, где гласную можно проверить ударением, кроме одного. Найдете его?

  • Собака, дорога, лягушка

  • Лопата, молния, письмоносец

  • Сапоги, водонос, колокольчик

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Комментарии
4
Матрёшка
23 часа
9/10 Комментарий сомнительный. Результат почти отличный.
Гость
12 часов
Тут недавно ребенок задал вопрос: кто открыл Америку? Ответ меня ошеломил: "Викинги". А чего не индейцы или чукчи?
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