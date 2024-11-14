Ярославцы, проверьте себя: на эти 10 вопросов ответит любой школьник, но взрослым они не по зубам

Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире. Сначала мы несколько лет пытаемся выучить все его правила, потом на протяжении еще нескольких лет старательно их забываем. Так что у взрослого человека о правилах русского языка и спрашивать нечего. Или мы ошибаемся? Чтобы проверить это (а заодно и себя), попробуйте ответить на 10 простецких на первый взгляд заданий, с которыми справится любой школьник.