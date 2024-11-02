Самые неблагоприятные дни в ноябре 2024 года: кому этот месяц подложит ту еще свинью

Звезды уже знают, как пройдет твой ноябрь. А вы готовы узнать? Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Переходный период в небесной канцелярии будет напряженным периодом. И это не только про снег с дождем. Звезды подготовили людям тоже немало сюрпризов в ноябре. А вот насколько они будут приятными или нежелательными, нам рассказали нумеролог и астролог. Загляните в наш календарь, чтобы узнать, в какие дни в ближайший месяц нужно проявить особую осторожность, а когда можно перевести дух.

Благоприятные и опасные дни в октябре 2024 года

Нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина отмечает, что этот месяц преподнесет нам немало сюрпризов — как приятных, так и наоборот.

— Ноябрь 2024 года — это месяц деревянной свиньи. Этот месяц — про активность, что это означает ускорение процессов и событий, — рассказала Яна Губина. — Ускоряется всё: и хорошее, и плохое. «Поспешишь — людей насмешишь» — это про этот месяц.

В ноябре возможны частые столкновения и конфликты. Их источником можете стать вы сами, а можете быть втянуты в споры. Также сложно будет избежать порой проблем со здоровьем.

— С одной стороны, повышены риски инсультности, с другой — вирусная активность, — объясняет нумеролог. — В ноябре печень и почки потребуют внимания. Голые щиколотки, модные до сих пор, не способствуют согреванию и накоплению энергии. Открытая или плохо защищенная поясница также проблема ослабления почек и как следствие проблемы сердечно-сосудистой системы.

Учитывая скорости месяца, а также проблемность путепроводов, агрессию, аварийность, Яна Губина рекомендует беречь себя, близких и не провоцировать конфликты.

Сложные даты месяца — 5, 6, 8, 13, 18, 20, 25 и 30 ноября.

Позитивные дни — 9, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 24 и 27 ноября.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











К чему нужно быть готовым разным знакам зодиака

В ноябре 2024-го многие заметят у себя скачки настроения. Таролог Алена Шлягина говорит, что в ноябре лучше не спешить с новыми делами, а заняться тем, что уже начато. Она также дала рекомендации для каждого знака зодиака в отдельности.

1 Овен У Овнов в ноябре могут произойти изменения в нескольких важных сферах: в работе, отношениях, окружении, домашней обстановке. Также возможны новые проекты и знакомства. — Мужчины-Овны могут столкнуться с важными событиями, такими как переезд или рождение ребенка, — отмечает Алена Шлягина. — Во второй половине месяца возможно начало нового проекта и встреча с единомышленниками. Важно избегать спешки, чтобы не допустить ошибок и конфликтов. 1 ноября не стоит торопиться с важными делами. Лучше подождать и подумать еще раз. 8 и 15 ноября можно почувствовать себя раздраженным и сердитым. Старайтесь не злиться и будьте аккуратнее на дорогах. 15 ноября могут вернуться старые знакомые, которые начнут говорить плохие вещи о вас. Не обращайте внимания на них. 22 и 29 ноября путешествие лучше отложить. Могут возникнуть проблемы с бумагами и документами.











2 Телец Тельцы в ноябре станут больше внимания уделять своей работе. Им нужно будет решить новые задачи и проявить свои лучшие качества — умение анализировать и договариваться с другими людьми. Это поможет им добиться успехов и продвижения на работе. — Очень важно следить за своим здоровьем. Правильное питание и осторожность помогут избежать травм и болезней, — предупреждает астролог. — В отношениях могут возникнуть некоторые трудности. Нужно будет проявить терпение и понимание, особенно женщинам-Тельцам. Но со временем всё наладится. 5 ноября лучше не ходить туда, где много людей. В автобусе или в очереди могут случиться ссоры, и это может испортить весь день. 12 ноября следите за своим здоровьем. Могут снова появиться старые болячки. 19 ноября — риск поссориться с друзьями или семьей. В этот день любая критика может сильно расстроить, поэтому общение с начальством будет трудным. 26 ноября возможны изменения в личных отношениях. Партнер может начать меньше обращать на вас внимания, что вызовет ссору. А вы слишком сильно захотите, чтобы на вас обратили внимание.











3 Близнецы Близнецам стоит в ноябре обратить внимание на личную жизнь — отношения с партнером или друзьями могут претерпеть значительные изменения. Возможно, вы окажетесь в центре любовного треугольника или других сложных ситуаций, связанных с чувствами. — Саморазвитие и самоанализ помогут вам найти правильный путь, — добавляет Алена Шлягина. — В начале месяца работа пойдет успешно, но затем возможны конфликты. Благодаря находчивости и красноречию вы сможете преодолеть эти трудности и продолжить двигаться вперед. 4 ноября постарайтесь не употреблять алкоголь, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем и безопасностью. 8 ноября контролируйте свои слова, чтобы не спровоцировать конфликты и недопонимание с окружающими. 18 ноября проявляйте особую деликатность в общении с родственниками, чтобы сохранить мир и гармонию в семье. 25 ноября будьте готовы к негативным эмоциям и вспышкам гнева. Старайтесь сохранять внутреннее равновесие и не поддаваться эмоциям.











4 Рак Раков в ноябре ожидают активизация социальной жизни и финансовые колебания. — Эмоции будут играть ключевую роль, поэтому важно уметь ими управлять, чтобы не перегружаться, — считает астролог. — Возможны незапланированные траты, но одновременно появятся и новые способы заработка. Важно иметь резерв на случай непредвиденных расходов. 1 и 15 ноября. Раки плохо переносят дни изменения фаз Луны — полнолуния и новолуния. В такие дни всё валится из рук, Раки могут впадать в уныние и даже депрессию. Заниматься тяжелым физическим и умственным трудом Ракам в такие дни не стоит. 16 ноября воздержитесь от необдуманных покупок: вероятно, вы купите дорогой, но не качественный продукт, о чем в итоге пожалеете. 21 ноября не спешите делиться долгосрочными планами с окружающими: не все люди желают вам добра, а потому могут подставить подножку на пути к успеху. 27 ноября будьте особо внимательны к своему здоровью, опасайтесь обострения хронических заболеваний.











5 Лев Львы в ноябре будут озабочены вопросами денег. Возможны сомнения относительно инвестиций и заработка. Важно сохранять трезвый взгляд и не поддаваться панике. — В начале месяца возможны конфликты с родственниками из-за взаимных обид. Львы склонны к вспышкам гнева, поэтому важно сохранять спокойствие, — рассказала астролог. — В середине месяца Львы попытаются взяться за множество дел одновременно, что может снизить эффективность. Следует расставить приоритеты и не переусердствовать. В конце месяца особое внимание стоит уделить здоровью, особенно защите от простуд. 2 ноября успехи могут вскружить голову, и в таком состоянии легко допустить ошибки. Раздражение и недовольство могут негативно сказаться на ваших отношениях. 9 ноября важно сдерживать свои капризы и не идти на поводу у мгновенных желаний, особенно в вопросах здоровья и питания. 16 ноября не принимайте поспешных решений, связанных с работой, проектами или новыми начинаниями. Предварительная подготовка важна. 30 ноября лучше не навязывать свое мнение окружающим. Дельные советы могут быть восприняты как неуместные, даже если позже окажется, что вы были правы.











6 Дева Изменения затронут несколько основных сфер жизни Дев: социальную, личную и карьерную. Женщины-Девы могут столкнуться с трудностями на работе из-за нерешительности. Важно быть увереннее и защищать свои идеи. Мужчины-Девы также могут столкнуться с профессиональными вызовами, включая конфликты с коллегами. — В середине месяца Девы подвержены риску простудных заболеваний, поэтому важно заботиться о своем здоровье и избегать переохлаждения, — предупреждает Алена Шлягина. — Возможны разногласия с партнерами, особенно у женщин-Дев. Открытость и честность в обсуждении конфликтов помогут сохранить гармонию. 12 ноября возможны активные конфликты с теми, кто ставит под сомнение ваш авторитет. Будьте осторожны в словах и действиях. 15 ноября стоит избегать хирургического вмешательства и быть аккуратными, чтобы не попасть в непредвиденные ситуации. 28,29, 30 ноября Девы будут пытаться успеть многое, что может вызвать стресс и панику. Важно сохранять спокойствие и не браться за всё сразу.











7 Весы У Весов в ноябре ожидаются эмоциональные взлеты и падения, а также некоторые испытания. Нужно уделить внимание здоровью. Запишитесь к врачам, пересмотрите свое питание и режим дня. — Чувства будут переменчивыми. В самом начале месяца Весы захотят побыть в одиночестве, — предупреждает астролог. — Женщины-Весы могут оказаться в водовороте отношений. Возможны внезапные предложения руки и сердца. А мужчинам-Весам стоит проявить осторожность в денежных вопросах. Внимательно читайте договоры и консультируйтесь с юристами перед крупными покупками. 3 ноября важно избегать резких высказываний в отношениях с партнером, так как это может привести к серьезным конфликтам, вплоть до развода. Могут возникать споры как дома, так и на работе. 10 ноября ваше мнение часто будет противоречить мнению окружающих, что вызовет напряженность в отношениях и на работе. Здоровье также может ухудшиться, поэтому уделите внимание самочувствию. 21 ноября будьте осторожны на дороге и старайтесь избегать конфликтов с мужчинами, чтобы не ухудшить ситуацию. 29 ноября возможны ошибки в документах и расчетах, также могут всплыть старые недочеты. Будьте особенно внимательны, чтобы избежать неприятных последствий.











8 Скорпион В ноябре Скорпионы будут рассматривать денежные траты как часть своей деловой стратегии. Финансовые вложения могут быть значимыми для создания нужного имиджа. Женщины-Скорпионы могут столкнуться с ревностью, что может запустить процесс внутренних изменений и улучшений в отношениях. Мужчины-Скорпионы почувствуют уменьшение эмоционального накала в отношениях, но вскоре страсть может вернуться. — Мужчины-Скорпионы получают больше свободы, но вместе с этим возрастает уровень ответственности, что создает определенные сложности, — отмечает Алена Шлягина. — Семейные проблемы могут обостриться, и давление со стороны родственников усилит напряжение. Важно сохранять спокойствие и доброжелательность, чтобы избежать затяжных конфликтов. 2 ноября игнорируйте слухи и оценки, потому что могут происходить неожиданные события, которые могут сбивать с толку. 13 ноября поведение любимого человека может быть непредсказуемым. Не принимайте это близко к сердцу и не реагируйте резко на его поведение. Важно остановиться, прежде чем сказать что-то грубое партнеру, чтобы избежать сожалений. 25–30 ноября не планируйте пластическую операцию, так как вы можете быть недовольны результатом.











9 Стрелец Ноябрь станет временем проработки психологических травм и избавления от накопленных негативных эмоций. Это поможет Стрельцам лучше справляться с повседневными делами. — Важно не бросаться в новые проекты без тщательной подготовки и анализа рисков, — предостерегает астролог. — Планируя командировки, Стрельцы должны быть готовы к неожиданностям и трудностям, но это может принести успех и новые знакомства. Также необходимо уделить время близким, чтобы избежать конфликтов и поддерживать гармонию в семье. 6 ноября лучше не спешить с покупкой товаров и избегать рискованных сделок. В этот день покупки и заключение контрактов могут оказаться неудачными. 13 ноября возможно переутомление, что может ухудшить самочувствие и вызвать конфликты с близкими. Важно следить за здоровьем и избегать споров. 20 ноября позаботьтесь о здоровье, особенно в поездках. Важно обращать внимание на здоровье головы, носа, лба и ушей, следить за своим весом. 27 ноября возможны задержки с получением важных документов, могут возникнуть сложности с визами и судебными разбирательствами.











10 Козерог Представители этого знака зодиака в ноябре будут больше сконцентрированы на общественной деятельности, нежели на романтических или семейных отношениях. Женщины-Козероги могут проявлять нетерпимость и недовольство в отношениях. Свободные Козероги тоже могут быть раздраженными и обижаться на мужчин, особенно малознакомых, — говорит Алена Шлягина. — А мужчины-Козероги продолжат работать усердно, несмотря на усталость. Пусть проблемы не останавливают вас, ведь они являются частью достижения успеха. 7 ноября существует вероятность разрыва как личных, так и партнерских отношений. Это касается старых связей, которые потеряли свою значимость. 14 ноября конфликты с другими людьми могут привести к появлению сильных врагов. Важно избегать споров. 21 ноября высокий риск травм и несчастных случаев. Нужно быть осторожным и избегать общения с агрессивными людьми. 28 ноября есть большой риск совершить ошибку из-за чрезмерной амбициозности и агрессивного поведения. Спешка и импульсивность могут привести к неудачам, так что лучше проявлять осторожность и рассудительность.











11 Водолей В ноябре Водолеи проходят через важный этап личностной трансформации. Вы можете избавиться от ограничивающих убеждений и раскрыть свои таланты. Важно пересмотреть свои долгосрочные цели и внести необходимые изменения. — Женщины-Водолеи особенно сильно хотят свободы, что может вызвать конфликты, — добавляет Алена Шлягина. — Мужчинам же важно избегать скандалов. Лучше сохранять нейтральную позицию в любых конфликтах, особенно с членами семьи. Излишняя агрессия может нанести вред отношениям. 3 ноября будьте осторожными в финансовых вопросах, при заключении сделок и подписании договоров. Существует риск принять неверные решения из-за стресса или недостатка концентрации. 10 ноября может быть повышение уровня стресса из-за чрезмерной нагрузки. Не переносите ответственность на других, но и не берите лишние обязательства. 17 ноября эмоциональная нестабильность может повлиять на принятие решений не самым лучшим образом. Лучше не спешить с важными действиями, а отложить их на более позднее время. 24 ноября столкнетесь с бессонницей и повышенной тревожностью. Постарайтесь расслабиться, например используя техники медитации или дыхательные упражнения.









