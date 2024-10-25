Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака: кого ждет успех, а кого — сплошные сложности

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Ноябрь, по словам астролога, будет месяцем достаточно сложным и напряженным. Это будет месяц перемен и дискомфорта, непростых ощущений и событий.

— «Ноябрь будет самым легким и прекрасным месяцем» хотелось бы мне сказать вам, но, к сожалению, дела будут обстоять несколько иначе, — начинает Ольга. — Достаточно продолжительным будет непростой аспект двух мужских агрессивных планет — Марса и Плутона. Я рекомендую вам воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей, особенно в районе 16-17 ноября. Проявляйте осознанность и осторожность. Переход Плутона в знак Водолея, начавшийся весной 2023 года, окончательно завершится 20 ноября.

На фоне этого можно ждать значительные перемены не только в личной жизни, но и на мировой арене. Особенно прочувствовать его на себе могут люди, рожденные под знаками Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея . У них изменения в жизни точно не заставят себя долго ждать. А в какой именно сфере — здесь уже подскажет личный гороскоп каждого.

— Марс 4 ноября переходит в знак амбициозного Льва. Чуть сильнее можно ощущать витающие в воздухе обидчивость и демонстративность, на конфликт становится идти легче, гордыня заходит в помещение впереди нас, — говорит Ольга Якубовская. — Старайтесь сдерживать показушность, но при этом не стесняйтесь проявлять себя, особенно если вы творческая личность или прирожденный оратор. Просто делайте это гармонично. Меркурий — планета, которая ответственна за коммуникацию, мышление, непродолжительные поездки и информацию, 2 ноября перейдет в знак Стрельца. Просыпается желание всё знать и других научить жизни.

Астролог предупреждает, что в это время не стоит бежать к цели семимильными шагами, есть риск упустить важные мелкие детали. Постарайтесь сфокусироваться и действовать собраннее.

— А с 26 ноября нас ожидает очередная ретроградность Меркурия. Да, можно опять всё сваливать на него. Новые проекты лучше начинать дней за 7-10 до разворота, не откладывая важное на последнюю неделю месяца, — говорит астролог. — Сфера красоты и чувств тоже проявит себя неоднозначно. Вплоть до 11 ноября Венера в Стрельце, но в напряженном настроении, как любая женщина иногда. Это дает многим из нас импульс кутить, тратить несоразмерно доходам, требовать от партнера внимания и широких жестов. Так что при планировании шопинга или похода к косметологу стоит себя сдерживать, иначе есть риск знатно переборщить.

Во второй половине месяца Венера перейдет в знак практичного Козерога, а вместе с этим к нам придет разумность в тратах, умеренность и ответственное отношение к своему внешнему виду и финансовым операциям. Самое время начать вести личный бюджет.