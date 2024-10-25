Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака: кого ждет успех, а кого — сплошные сложности

Последний месяц осени начнется с новолуния в Скорпионе, которое спутает карты многим знакам зодиака (правда, кому-то даже поможет), но если бы это было единственное испытание, что нам предстоит пройти в ноябре. Что нам несет ближайший месяц, кому в нем несказанно повезет, а кто останется за бортом корабля под названием «Победа», нам рассказала астролог Ольга Якубовская.
Общие аспекты
Ноябрь, по словам астролога, будет месяцем достаточно сложным и напряженным. Это будет месяц перемен и дискомфорта, непростых ощущений и событий.
— «Ноябрь будет самым легким и прекрасным месяцем» хотелось бы мне сказать вам, но, к сожалению, дела будут обстоять несколько иначе, — начинает Ольга. — Достаточно продолжительным будет непростой аспект двух мужских агрессивных планет — Марса и Плутона. Я рекомендую вам воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей, особенно в районе 16-17 ноября. Проявляйте осознанность и осторожность. Переход Плутона в знак Водолея, начавшийся весной 2023 года, окончательно завершится 20 ноября.
На фоне этого можно ждать значительные перемены не только в личной жизни, но и на мировой арене. Особенно прочувствовать его на себе могут люди, рожденные под знаками Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. У них изменения в жизни точно не заставят себя долго ждать. А в какой именно сфере — здесь уже подскажет личный гороскоп каждого.
— Марс 4 ноября переходит в знак амбициозного Льва. Чуть сильнее можно ощущать витающие в воздухе обидчивость и демонстративность, на конфликт становится идти легче, гордыня заходит в помещение впереди нас, — говорит Ольга Якубовская. — Старайтесь сдерживать показушность, но при этом не стесняйтесь проявлять себя, особенно если вы творческая личность или прирожденный оратор. Просто делайте это гармонично. Меркурий — планета, которая ответственна за коммуникацию, мышление, непродолжительные поездки и информацию, 2 ноября перейдет в знак Стрельца. Просыпается желание всё знать и других научить жизни.
Астролог предупреждает, что в это время не стоит бежать к цели семимильными шагами, есть риск упустить важные мелкие детали. Постарайтесь сфокусироваться и действовать собраннее.
— А с 26 ноября нас ожидает очередная ретроградность Меркурия. Да, можно опять всё сваливать на него. Новые проекты лучше начинать дней за 7-10 до разворота, не откладывая важное на последнюю неделю месяца, — говорит астролог. — Сфера красоты и чувств тоже проявит себя неоднозначно. Вплоть до 11 ноября Венера в Стрельце, но в напряженном настроении, как любая женщина иногда. Это дает многим из нас импульс кутить, тратить несоразмерно доходам, требовать от партнера внимания и широких жестов. Так что при планировании шопинга или похода к косметологу стоит себя сдерживать, иначе есть риск знатно переборщить.
Во второй половине месяца Венера перейдет в знак практичного Козерога, а вместе с этим к нам придет разумность в тратах, умеренность и ответственное отношение к своему внешнему виду и финансовым операциям. Самое время начать вести личный бюджет.
А теперь давайте посмотрим, что несет ноябрь каждому знаку зодиака в отдельности.
Овен
Овны с первых чисел ноября почувствуют прилив сил, и делать что-то станет легче. Несмотря на то, что для многих знаков ноябрь окажется весьма непростым месяцем, Овнов, наоборот, ждет душевный и творческий подъем.
Если вы еще не нашли своего того самого партнера — ноябрь может оказаться для вас богатым на свидания. Те Овны, которые трудятся в сфере творчества, поймают созидательное настроение и вдохновение. В ноябре Овнам можно легко ставить амбициозные цели, искать новое увлечение и даже успеть развлечься и отдохнуть.
Телец
Для Тельцов ноябрь окажется непростым.
Если ваша сфера деятельности связана с разного рода непростыми ситуациями, то первая половина месяца может оказаться финансово удачной.
А вот вторая будет направлена на постановку новых целей и задач. Можно подумать над новыми проектами, запускать которые стоит до 27 ноября, а если есть возможность, то еще раньше.
Подпортить настрой Тельцов на сворачивание гор и поиск новых способов заработка могут самокопание и тревога по поводу смысла происходящего.
Постарайтесь найти для себя осязаемую мотивацию, чтобы было желание двигаться по намеченному пути, а к сложностям относитесь философски, из позиции «Что нас не ломает, то делает сильнее!»
Близнецы
Управитель Близнецов — Меркурий, с 27 ноября снова ретроградит. Услышать другого человека становится сложнее, объяснить, что вы имеете в виду — тоже. Прошлые договоренности могут претерпевать изменения и переоценку, что может значительно нервировать. Постарайтесь относиться к переменам терпеливо.
В ноябре Близнецам очень не помешал бы партнер-друг, какой-то союзник, который сможет поддержать и подставить свое сильное плечо, или, как минимум, выслушать.
В первую неделю месяца у свободных Близнецов появляется возможность познакомиться со спутником жизни. По тем или иным причинам в новом партнерстве придется проявить чудеса компромисса.
Рак
Для Раков ноябрь может оказаться месяцем фундаментальной зачистки, а потому без напряжения и стресса вряд ли удастся обойтись.
Достаточно велика вероятность конфликтов и споров с постоянным партнером, ноябрь поможет расставить всё по своим местам в отношениях и сложных ситуациях. Придется выбирать — или вы идете на компромисс, или ставите точку, преодолевая свои страхи. Стоит посмотреть на происходящее не как на потерю, а как на опустошение стакана перед его последующим заполнением. На освободившееся место обязательно придет новое что-то или кто-то.
Лев
Львам ноябрь готовит кардинальную смену жизни, постарайтесь быть к этому готовы, обзаведитесь поддержкой.
В личной жизни придется сделать выбор — или вы хотите безусловного принятия и любви, или для вас всё-таки важнее свобода, независимость и отсутствие каких-либо ограничений со стороны партнера.
Предприимчивым Львам, имеющим свое собственное дело, ноябрь подарит возможности для расширения и укрепления своего бизнеса.
Дева
Для Дев ноябрь — месяц семьи, домашнего времяпрепровождения, родных стен и вопросов, связанных с недвижимостью.
Фокус внимания будет направлен на всё то, что связано с ощущением безопасности и комфортом.
Первая часть месяца будет занята вынужденными делами, которые, спустя время, принесут свои плоды и моральное удовлетворение.
А вот вторая часть ноября выглядит более сложной.
Семейные вопросы могут вызывать конфликты и споры. Здесь разгон может начинаться от выяснения, кто чего достиг и на какой позиции внутри ячейки общества находится до разногласий относительно ремонта или смены места жительства.
Так или иначе, спорная ситуация может несколько затянуться и окончательно разрешиться только ближе к концу следующего месяца.
Весы
Весам в ноябре наконец удастся поставить точку в важном вопросе, который тянется достаточно давно и знатно треплет нервы.
Появится долгожданное ощущение гармонии и спокойствия.
Первая половина месяца может подтолкнуть многих представителей знака к поиску способа освежить знания и навыки, заполнить пробелы в образовании.
А вторая половина ноября больше будет направлена на темы семьи и обустройства дома. Постарайтесь сделать ваше гнездышко как можно более уютным.
Скорпион
Безусловно, для Скорпионов ноябрь — один из самых важных месяцев.
Заканчиваются одни темы и начинаются новые чистые страницы. Первая неделя месяца обещает быть насыщенной с точки зрения общения, документации, новостного шума и переговоров. Придется помотаться, чувствуя себя тем самым Фигаро.
Стоит фильтровать входящий поток информации и выстроить грамотный тайм-менеджмент, чтобы не тратить силы на бессмысленное и неважное.
В середине месяца придется распрощаться с кем-то или чем-то, причем это будет способствовать подъему энергии.
Стрелец
Стрельцов в ноябре может посетить идея о том, не поменять ли свою привычную работу на что-то более финансово выгодное.
И действительно, такая возможность есть, особенно если поделиться своими мыслями с друзьями. Те и подсказать что-то дельное смогут, и партнера для вашего нового бизнеса найдут. Так что дерзайте, у вас это хорошо получается.
Козерог
Козерогов практически весь ноябрь будет беспокоить тема доходов, инвестирования, вкладов и монетизация личного бренда.
Сильно могут заинтересовать возможности подняться в кризисные моменты и заработать на них.
Интересна становится тема психики и психических процессов, что скрывают другие и как это можно понять и использовать себе в плюс. В качестве хобби можно начать изучать литературу по эзотерике и психологии, внедрять новые знания в жизнь.
Нынешний уровень дохода вряд ли вас удовлетворяет по-настоящему, а чтобы его изменить, нужны серьезные изменения изнутри, подумайте, как вы можете привести себя в более ресурсное состояние (может, больше спать или начать питаться правильно, отказываясь от того, что вредит вашему здоровью и отнимает силы).
Водолей
Водолеям в ноябре не придется скучать. То начальство не дает расслабиться, требуя всё время что-то, то другие люди не дают уединиться и расслабиться, то бытовые вопросы, которые всплывают невовремя и мешают концентрации.
Мелкие задачи постоянно будто сбивают с обозначенной цели, не давая возможности дойти до нее.
Ретроградность Меркурия, которая начнется в конце ноября, вернет старых знакомых и позволит возобновить утраченные связи.
Рыбы
Рыбам в первой половине ноября в очередной раз по той или иной причине придется задуматься о своей реализации и призвании.
Сомнения в своем профессионализме могут сильно сбивать и не давать развернуться накопленному опыту в полную силу.
Попробуйте проанализировать свои возможности без оглядки на страхи и общественное мнение. В чем для вас смысл вашей работы?
Вспомните, что для многих важны цель и результат, а для вас важен сам процесс, просто в какой-то момент вы могли потерять эту мысль.
Последняя неделя ноября более напряженная. Нужно собраться и постараться стойко преодолевать грядущие сложности, которые могут происходить в коллективе и на мировой арене в целом.