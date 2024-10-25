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Развлечения обзор Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака: кого ждет успех, а кого — сплошные сложности

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака: кого ждет успех, а кого — сплошные сложности

Чего нам ждать от последнего месяца осени

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1 комментарий

Интересно, мы когда-нибудь дождемся легкого и простого месяца в этом году? Может быть, это будет ноябрь?

Последний месяц осени начнется с новолуния в Скорпионе, которое спутает карты многим знакам зодиака (правда, кому-то даже поможет), но если бы это было единственное испытание, что нам предстоит пройти в ноябре. Что нам несет ближайший месяц, кому в нем несказанно повезет, а кто останется за бортом корабля под названием «Победа», нам рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. Общие аспекты
  2. Овен
  3. Телец
  4. Близнецы
  5. Рак
  6. Лев
  7. Дева
  8. Весы
  9. Скорпион
  10. Стрелец
  11. Козерог
  12. Водолей
  13. Рыбы
1

Общие аспекты

Ноябрь, по словам астролога, будет месяцем достаточно сложным и напряженным. Это будет месяц перемен и дискомфорта, непростых ощущений и событий.

— «Ноябрь будет самым легким и прекрасным месяцем» хотелось бы мне сказать вам, но, к сожалению, дела будут обстоять несколько иначе, — начинает Ольга. — Достаточно продолжительным будет непростой аспект двух мужских агрессивных планет — Марса и Плутона. Я рекомендую вам воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей, особенно в районе 16-17 ноября. Проявляйте осознанность и осторожность. Переход Плутона в знак Водолея, начавшийся весной 2023 года, окончательно завершится 20 ноября.

На фоне этого можно ждать значительные перемены не только в личной жизни, но и на мировой арене. Особенно прочувствовать его на себе могут люди, рожденные под знаками Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. У них изменения в жизни точно не заставят себя долго ждать. А в какой именно сфере — здесь уже подскажет личный гороскоп каждого.

— Марс 4 ноября переходит в знак амбициозного Льва. Чуть сильнее можно ощущать витающие в воздухе обидчивость и демонстративность, на конфликт становится идти легче, гордыня заходит в помещение впереди нас, — говорит Ольга Якубовская. — Старайтесь сдерживать показушность, но при этом не стесняйтесь проявлять себя, особенно если вы творческая личность или прирожденный оратор. Просто делайте это гармонично. Меркурий — планета, которая ответственна за коммуникацию, мышление, непродолжительные поездки и информацию, 2 ноября перейдет в знак Стрельца. Просыпается желание всё знать и других научить жизни.

Астролог предупреждает, что в это время не стоит бежать к цели семимильными шагами, есть риск упустить важные мелкие детали. Постарайтесь сфокусироваться и действовать собраннее.

— А с 26 ноября нас ожидает очередная ретроградность Меркурия. Да, можно опять всё сваливать на него. Новые проекты лучше начинать дней за 7-10 до разворота, не откладывая важное на последнюю неделю месяца, — говорит астролог. — Сфера красоты и чувств тоже проявит себя неоднозначно. Вплоть до 11 ноября Венера в Стрельце, но в напряженном настроении, как любая женщина иногда. Это дает многим из нас импульс кутить, тратить несоразмерно доходам, требовать от партнера внимания и широких жестов. Так что при планировании шопинга или похода к косметологу стоит себя сдерживать, иначе есть риск знатно переборщить.

Во второй половине месяца Венера перейдет в знак практичного Козерога, а вместе с этим к нам придет разумность в тратах, умеренность и ответственное отношение к своему внешнему виду и финансовым операциям. Самое время начать вести личный бюджет.

А теперь давайте посмотрим, что несет ноябрь каждому знаку зодиака в отдельности.

2

Овен

Овны с первых чисел ноября почувствуют прилив сил, и делать что-то станет легче. Несмотря на то, что для многих знаков ноябрь окажется весьма непростым месяцем, Овнов, наоборот, ждет душевный и творческий подъем.

Если вы еще не нашли своего того самого партнера — ноябрь может оказаться для вас богатым на свидания. Те Овны, которые трудятся в сфере творчества, поймают созидательное настроение и вдохновение. В ноябре Овнам можно легко ставить амбициозные цели, искать новое увлечение и даже успеть развлечься и отдохнуть.

3

Телец

Для Тельцов ноябрь окажется непростым.

Если ваша сфера деятельности связана с разного рода непростыми ситуациями, то первая половина месяца может оказаться финансово удачной.

А вот вторая будет направлена на постановку новых целей и задач. Можно подумать над новыми проектами, запускать которые стоит до 27 ноября, а если есть возможность, то еще раньше.

Подпортить настрой Тельцов на сворачивание гор и поиск новых способов заработка могут самокопание и тревога по поводу смысла происходящего.

Постарайтесь найти для себя осязаемую мотивацию, чтобы было желание двигаться по намеченному пути, а к сложностям относитесь философски, из позиции «Что нас не ломает, то делает сильнее!»

4

Близнецы

Управитель Близнецов — Меркурий, с 27 ноября снова ретроградит. Услышать другого человека становится сложнее, объяснить, что вы имеете в виду — тоже. Прошлые договоренности могут претерпевать изменения и переоценку, что может значительно нервировать. Постарайтесь относиться к переменам терпеливо.

В ноябре Близнецам очень не помешал бы партнер-друг, какой-то союзник, который сможет поддержать и подставить свое сильное плечо, или, как минимум, выслушать.

В первую неделю месяца у свободных Близнецов появляется возможность познакомиться со спутником жизни. По тем или иным причинам в новом партнерстве придется проявить чудеса компромисса.

5

Рак

Для Раков ноябрь может оказаться месяцем фундаментальной зачистки, а потому без напряжения и стресса вряд ли удастся обойтись.

Достаточно велика вероятность конфликтов и споров с постоянным партнером, ноябрь поможет расставить всё по своим местам в отношениях и сложных ситуациях. Придется выбирать — или вы идете на компромисс, или ставите точку, преодолевая свои страхи. Стоит посмотреть на происходящее не как на потерю, а как на опустошение стакана перед его последующим заполнением. На освободившееся место обязательно придет новое что-то или кто-то.

6

Лев

Львам ноябрь готовит кардинальную смену жизни, постарайтесь быть к этому готовы, обзаведитесь поддержкой.

В личной жизни придется сделать выбор — или вы хотите безусловного принятия и любви, или для вас всё-таки важнее свобода, независимость и отсутствие каких-либо ограничений со стороны партнера.

Предприимчивым Львам, имеющим свое собственное дело, ноябрь подарит возможности для расширения и укрепления своего бизнеса.

7

Дева

Для Дев ноябрь — месяц семьи, домашнего времяпрепровождения, родных стен и вопросов, связанных с недвижимостью.

Фокус внимания будет направлен на всё то, что связано с ощущением безопасности и комфортом.

Первая часть месяца будет занята вынужденными делами, которые, спустя время, принесут свои плоды и моральное удовлетворение.

А вот вторая часть ноября выглядит более сложной.

Семейные вопросы могут вызывать конфликты и споры. Здесь разгон может начинаться от выяснения, кто чего достиг и на какой позиции внутри ячейки общества находится до разногласий относительно ремонта или смены места жительства.

Так или иначе, спорная ситуация может несколько затянуться и окончательно разрешиться только ближе к концу следующего месяца.

8

Весы

Весам в ноябре наконец удастся поставить точку в важном вопросе, который тянется достаточно давно и знатно треплет нервы.

Появится долгожданное ощущение гармонии и спокойствия.

Первая половина месяца может подтолкнуть многих представителей знака к поиску способа освежить знания и навыки, заполнить пробелы в образовании.

А вторая половина ноября больше будет направлена на темы семьи и обустройства дома. Постарайтесь сделать ваше гнездышко как можно более уютным.

9

Скорпион

Безусловно, для Скорпионов ноябрь — один из самых важных месяцев.

Заканчиваются одни темы и начинаются новые чистые страницы. Первая неделя месяца обещает быть насыщенной с точки зрения общения, документации, новостного шума и переговоров. Придется помотаться, чувствуя себя тем самым Фигаро.

Стоит фильтровать входящий поток информации и выстроить грамотный тайм-менеджмент, чтобы не тратить силы на бессмысленное и неважное.

В середине месяца придется распрощаться с кем-то или чем-то, причем это будет способствовать подъему энергии.

10

Стрелец

Стрельцов в ноябре может посетить идея о том, не поменять ли свою привычную работу на что-то более финансово выгодное.

И действительно, такая возможность есть, особенно если поделиться своими мыслями с друзьями. Те и подсказать что-то дельное смогут, и партнера для вашего нового бизнеса найдут. Так что дерзайте, у вас это хорошо получается.

11

Козерог

Козерогов практически весь ноябрь будет беспокоить тема доходов, инвестирования, вкладов и монетизация личного бренда.

Сильно могут заинтересовать возможности подняться в кризисные моменты и заработать на них.

Интересна становится тема психики и психических процессов, что скрывают другие и как это можно понять и использовать себе в плюс. В качестве хобби можно начать изучать литературу по эзотерике и психологии, внедрять новые знания в жизнь.

Нынешний уровень дохода вряд ли вас удовлетворяет по-настоящему, а чтобы его изменить, нужны серьезные изменения изнутри, подумайте, как вы можете привести себя в более ресурсное состояние (может, больше спать или начать питаться правильно, отказываясь от того, что вредит вашему здоровью и отнимает силы).

12

Водолей

Водолеям в ноябре не придется скучать. То начальство не дает расслабиться, требуя всё время что-то, то другие люди не дают уединиться и расслабиться, то бытовые вопросы, которые всплывают невовремя и мешают концентрации.

Мелкие задачи постоянно будто сбивают с обозначенной цели, не давая возможности дойти до нее.

Ретроградность Меркурия, которая начнется в конце ноября, вернет старых знакомых и позволит возобновить утраченные связи.

13

Рыбы

Рыбам в первой половине ноября в очередной раз по той или иной причине придется задуматься о своей реализации и призвании.

Сомнения в своем профессионализме могут сильно сбивать и не давать развернуться накопленному опыту в полную силу.

Попробуйте проанализировать свои возможности без оглядки на страхи и общественное мнение. В чем для вас смысл вашей работы?

Вспомните, что для многих важны цель и результат, а для вас важен сам процесс, просто в какой-то момент вы могли потерять эту мысль.

Последняя неделя ноября более напряженная. Нужно собраться и постараться стойко преодолевать грядущие сложности, которые могут происходить в коллективе и на мировой арене в целом.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Хорошь нюхать дрянь
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