«Вы все будете наказаны»: солистка «Винтаж» зажгла зал откровенными танцами во время концерта в Ярославле

Анна Плетнева начинала карьеру поп-певицы в конце 90-х в группе «Лицей» («Как ты о нем мечтала» (16+), «Ты станешь взрослой» (16+)). В 2005 создала свой проект «Кофе с дождем», а в 2006-м создала группу «Винтаж» («Плохая девочка» (16+), «Ева» (16+), «Неистовый зверь»(16+)).

Анна замужем за бизнесменов фармацевтической компании, от двух браков родила троих детей. В интервью разным изданиям она рассказывала о секретах своей красоты: ей важно высыпаться и в меру использовать доступные косметические процедуры.