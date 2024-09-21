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Развлечения «Вы все будете наказаны»: солистка «Винтаж» зажгла зал откровенными танцами во время концерта в Ярославле

«Вы все будете наказаны»: солистка «Винтаж» зажгла зал откровенными танцами во время концерта в Ярославле

Публикуем фото и видео с выступления

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Анна Плетнева зажгла в Ярославле

47-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева дала концерт (18+) в баре «Руки Вверх» в Ярославле. Певица зажгла зал горячими танцами.

— Мы тебя любим, — выкрикивала очарованная публика.

Во время концерта Плетнева много общалась со зрителями. Благодарила поклонников, что те много лет остаются ей верными. И призналась, что лучшие моменты в жизни проживала именно с ними.

— Такая невероятная встреча, спасибо вам! Я всегда говорю, эта сцена, эти песни и, конечно же, вы — моя самая большая награда в жизни. Спасибо, что вы у меня есть, потому что все самые счастливые и самые сложные моменты жизни я переживаю благодаря вам. Вы делаете меня самым счастливым человеком на Земле! — рассказала певица.

Певица много танцевала

Кто такая Анна Плетнева?

Анна Плетнева начинала карьеру поп-певицы в конце 90-х в группе «Лицей» («Как ты о нем мечтала» (16+), «Ты станешь взрослой» (16+)). В 2005 создала свой проект «Кофе с дождем», а в 2006-м создала группу «Винтаж» («Плохая девочка» (16+), «Ева» (16+), «Неистовый зверь»(16+)).

Анна замужем за бизнесменов фармацевтической компании, от двух браков родила троих детей. В интервью разным изданиям она рассказывала о секретах своей красоты: ей важно высыпаться и в меру использовать доступные косметические процедуры.

Звезда группы «Винтаж» не забывала и шутить со зрителями. Так на концерте Плетнева отчитала тех, кто первые попал к ней на выступление.

— А есть в зале кто-то, кто впервые на концерте группы «Винтаж»? Вы серьезно? Дети мои, вы все будете наказаны, — шутя, сказала Анна. — Я всех жду в примерке после концерта для самого страшного наказания.

Зал был полон зрителей. На танцполе не протолкнуться

А с одной из самых популярных своих песен Плетнева и вовсе утроила целый перфоманс. Перед исполнением хита «Роман» (16+) вызвала поклонника на сцену и станцевала с ним.

— Скажите, если хотя бы один Роман в этом зале? — обратилась к зрителям певица. — Дайте свет. Поднимите руки, где Роман? Вы Роман? Идите сюда! Под громкие аплодисменты!

Выглядит Анна Плетнева шикарно! А вы бы дали ей 47 лет?

Зритель Роман вышел на сцену спеть и станцевать под песню про свое имя

Было много танцев

Ранее мы публиковали афишу с концертами звезд, которые приедут в Ярославль в ближайшие месяцы. Читать — в этом материале.

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