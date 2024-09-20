Раскупили самые дорогие места: за концерты каких звезд ярославцы готовы выложить по 7 тысяч

Публикуем афишу концертов в Ярославле Источник: Юрий Скулыбердин / Сеть городских порталов











Традиционно осенью у артистов начинается сезон гастрольных туров. После летнего затишья звезды едут с концертами по стране. Не обойдут музыканты и Ярославль — в наш город съедутся звезды разной величины. Под любимые треки смогут потанцевать как школьники, так и взрослые.

В этом обзоре рассказываем, чьи концерты ярославцы готовы штурмовать уже сейчас и в какую сумму обойдется удовольствие.

«Плохая девочка»

Группа «Винтаж» зажжет в Ярославле 21 сентября Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В субботу, 21 сентября, в Ярославле выступит группа «Винтаж» (18+). Вживую послушать главные хиты нулевых и десятых можно в «Руки Вверх! Баре».

Билеты на концерт варьируются от 2500 до 6000 рублей. Самые дешевые места — стандартно — на танцполе. Место у столика выйдет дороже — от 4000 до 6000 рублей.

Мест на «Винтаж» осталось не так много Источник: Яндекс.Афиша











Солистка группы «Винтаж», та самая «плохая девочка», Анна Плетнева стала популярной после дебюта. Первый альбом «Криминальная любовь» (18+), выпущенный в 2007 году, повлек за собой гастрольный тур по России. Через два года из каждого «утюга» звучали «Ева» (16+) и «Плохая девочка“(18+).

Любимец молодежи

Фогель выступит в Ярославле 22 сентября Источник: off_fogel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Любимец зумеров Фогель выступит в Ярославле 22 сентября в зале «Китайский летчик Джао Да» (16+).

До концерта остались считаные дни и сидячие места практически раскуплены — их осталось 8 штук. Но пока есть билеты на танцполе. Места там стоят от 1500 рублей.

Билеты на Фогеля расхватали Источник: Яндекс.Афиша











Настоящее имя 23-летнего Фогеля — Роберт Черникин. Он начал заниматься музыкой и обрел популярность, когда был подростком. Уже в 17 лет рэп-музыкант подписал контракт с крупнейшей звукозаписывающей компанией Warner Music. Среди поклонников популярны его хиты «Выпускник» (16+), «Мальчик» (16+), «Стерва» (16+), «Пуля» (16+), «Остановите музыку» (16+) и другие.

Свой успех Фогель объясняет тем, что он понимает, как устроен бизнес, и не гонится за мимолетной популярностью.

Можно делать некоммерческую музыку, но идти очень медленно, рано или поздно вы придете к своей цели. Можно сделать одну коммерческую песню, а потом вернуться к тому, что ты реально хочешь делать — этот путь просто немного быстрее. Фогель певец

Богатейший певец

Эмин выступит в Ярославле 29 сентября Источник: Андрей Федоров / MSK1.RU











Один из самых состоятельных артистов страны Эмин Агаларов выступит в Ярославле 29 сентября. Свои хиты 44-летний певец исполнит в КЗЦ «Миллениум» (6+).

Покорять мир музыки Эмин начал еще в 18 лет во время учебы в США. Его первый альбом Still (16+) вышел в 2006 году, песни были записаны на английском языке. Сейчас на счету у исполнителя десятки лирических треков и множество музыкальных наград.

Билеты на концерт Эмина стоят от 1700 до 7000 рублей. Самые дорогие места — у сцены. Первые ряды уже раскуплены, но большая часть зала пустует.

Эмин Агаларов — певец и сын российского миллиардера, владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова. В 2021 году Агаларов-старший занял 100-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России». На тот момент его состояние было оценено приблизительно в 1,2 миллиарда долларов.

Эмин, вероятно, не пользуется популярностью среди ярославцев Источник: Яндекс.Афиша











Звезда «Евровидения»

Сергей Лазарев выступит в Ярославле два дня подряд Источник: Саит Линов / 116.RU











В Ярославль сразу с двумя концертами «Я не боюсь!» (16+) приезжает любимец женщин всех возрастов Сергей Лазарев. Экс-участник поп-группы Smash!! исполнит хиты для ярославн 15 и 16 октября в КЗЦ «Миллениум». До приезда звезды остается еще месяц, однако билеты уже активно раскупают.

Мест на первый концерт Лазарева осталось немного. Большая часть зала раскуплена. Цены варьируются от 3600 до 6500 рублей.

Билетов на концерт Сергея Лазарева осталось крайне мало Источник: Яндекс.Афиша











На второй концерт, который пройдет 16 октября, места раскупают менее активно. Цены такие же, что и в первый день концерта.

Стоит отметить, что программа «Я не боюсь!» не нова, Сергей Лазарев выступал с аналогичным шоу прошлой осенью.

Из-за ажиотажа певец дает два концерта подряд Источник: Яндекс.Афиша











Сергея Лазарева знают еще со времен группы Smash. Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении» (16+). Там Лазарев участвовал дважды, однако победить так и не смог.

Лазарев умудряется завоевывать всё новую аудиторию, его хиты не покидают топ-чарты. Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся» (16+), «Снег в океане» (16+), «Это всё она» (16+), «Я не боюсь» (16+), «Шепотом» (16+) и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.

К слову, Сергею порой тяжело отделаться от пристального внимая слушательниц. Тысячи фанатов не отрываясь следили за его бурным романом с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Кроме того, Лазареву приписывали вражду с другим звездным участником «Евровидения» — Димой Биланом.

Сергей с чистой репутацией, изредка, но попадает в светские скандалы. То рождение дочери от суррогатной матери скроет, то музыкальный батл объявит, то пранк на федеральном шоу «Маска» (12+) устроит.

Героиня подростковых грез

Аня Руднева, она же Аня Ранетка, выступит в Ярославле 1 ноября Источник: rudneva_a / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Просто мы такие детки, мы — „Ранетки“, мы — „Ранетки“». Тоже не смогли прочитать эту строчку, не подпевая? В Ярославль приезжает актриса и певица Аня Руднева (18+) — та самая гитаристка из сериала «Ранетки» (12+).

Сериал «Ранетки» выходил на СТС с 2008 по 2010 год. Это история про пятерых старшеклассниц, которые создают музыкальную группу. Сюжет строится на драмеди о жизни подростков. В нулевые история про девчонок из рок-группы возглавляла рейтинги ТВ. Однако спустя несколько лет после проекта коллектив распался.

Аня Руднева выступит в «Руки Вверх! Баре» 1 ноября. По данным на 18 сентября, большая часть сидячих билетов еще не раскуплена. Цена варьируется от 1000 до 2000 рублей в зависимости от места.

Схема зала, где пройдет концерт Источник: Яндекс.Афиша











Организаторы обещают, что певица исполнит основные хиты группы «Ранетки».