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Развлечения Отпраздновали в пельменной, а потом уехали в баню: звезда шоу Stand Up Вика Складчикова тайно вышла замуж

Отпраздновали в пельменной, а потом уехали в баню: звезда шоу Stand Up Вика Складчикова тайно вышла замуж

Новоиспеченные супруги появились вместе на шоу Басты

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1 комментарий

На странице девушки нет фотографий с мужем

Юмористка шоу Stand Up (18+) Вика Складчикова тайно вышла замуж за своего возлюбленного Антона. Об этом она рассказала в шоу у репера Басты (Василия Вакуленко) «Вопрос ребром» (18+).

В самом начале шоу Складчикова села на свое место, рядом с ней находились звезды и другие зрители. Среди гостей она заметила своего избранника и была очень удивлена этой встрече.

— Говорю, на задние ряды пересадите. Чтобы никто не видел, — сказала она.

Баста попросил девушку представить своего спутника. Вика долго сомневалась, но всё же раскрыла тайну. Она указала на мужчину в зале и сообщила радостную новость.

— Говорить, да? Может, сразу сказать? Это мой муж, я замуж вышла, — заявила Складчикова.

Девушка призналась о новом статусе в шоу Басты

После Баста решил узнать, как молодожены провели свой день свадьбы.

— Свадьба у нас была в пельменной. Было семь человек вместе с нами. Потом поехали в баню. А в свадебное путешествие собрались в Дубай на три дня, — поделилась девушка.

Фото со свадьбы Складчиковой

По словам девушки, она и ее муж родом из одного города — Сорочинска (Оренбургская область). Они могли бы встретиться раньше, но этого не произошло, чему она очень рада. Юмористка считает, что они бы не сошлись: мужчина не привлек бы ее внимания, да и девушка могла бы не понравиться ему. К тому же их мамы работали в одной организации, а папа мужчины был начальником полиции, а значит, мог забирать Вику в участок во времена бурной молодости.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
1
Гость
17 сентября 2024, 18:56
Кто это и зачем это?
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