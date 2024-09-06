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Развлечения тест Посмотрите на свой нос: вот что он может рассказать о ваших скрытых чертах

Посмотрите на свой нос: вот что он может рассказать о ваших скрытых чертах

Скрыть правду поможет разве что ринопластика

254
1 комментарий

Если бы зеркала умели говорить, они бы такого про нас понарассказывали!

Удивительно, конечно, как черты лица, оказывается, сдают нас с потрохами. Ладно, по разрезу глаз можно более-менее определить национальность человека, но чтобы брови могли выдать наши темные стороны — это уже чересчур. И если бы только брови! По носу, как выяснилось, тоже можно кое-что рассказать о человеке. С хирургически модифицированными носами такой трюк, скорее всего, не пройдет, а вот со своими родными — пожалуйста. Убедиться в этом проще простого. Достаточно из предложенных ниже форм носа выбрать ту, что подходит именно вам, а потом примерить характеристику на себя. Хватит болтать — идем проверять.

ТЕСТПройден 71 раз
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Итак, какое из этих описаний подходит вашему носу больше остальных?

  • Длинный нос

  • Короткий нос

  • Нос картошкой

  • Курносый нос

  • Прямой нос

  • С горбинкой

  • Удлиненный нос со слегка загнутым кончиком

  • Прямой и длинный нос с узкими ноздрями

  • Орлиный нос

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Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 12:30
Подсказываю: НИЧЕГО!
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