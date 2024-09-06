Посмотрите на свой нос: вот что он может рассказать о ваших скрытых чертах

Удивительно, конечно, как черты лица, оказывается, сдают нас с потрохами. Ладно, по разрезу глаз можно более-менее определить национальность человека, но чтобы брови могли выдать наши темные стороны — это уже чересчур. И если бы только брови! По носу, как выяснилось, тоже можно кое-что рассказать о человеке. С хирургически модифицированными носами такой трюк, скорее всего, не пройдет, а вот со своими родными — пожалуйста. Убедиться в этом проще простого. Достаточно из предложенных ниже форм носа выбрать ту, что подходит именно вам, а потом примерить характеристику на себя. Хватит болтать — идем проверять.