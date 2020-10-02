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«Это экстремально»: ученики ярославской школы попросили исполнить мечту своей классной

Татьяна Потехина вошла в десятку финалистов конкурса «Мечта учителя»

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О мечтах педагога рассказали её ученики

О мечтах педагога рассказали её ученики

Ученики ярославской школы просят исполнить мечту своей классной

Перед Днём учителя Российское движение школьников запустило акцию «Мечта учителя». Школьники со всей страны написали о желаниях их педагогов, три мечты организаторы конкурса обещают осуществить. Сейчас в финальном голосовании осталось только 10 претендентов на победу, среди которых учительница из Ярославля.

Татьяна Потехина преподаёт в школе № 26 физическую культуру и ОБЖ. Девушка любит путешествовать, занимается спортом. Мечта Татьяны — прыжок с парашютом.

— Я классный руководитель 7–2 класса, — рассказала Татьяна Потехина. — Мои дети и написали этот пост о моей мечте. И вошли в десятку на онлайн-голосовании. Изначально дети написали, что я мечтаю о прыжке с парашютом и новых спортивных тренажёрах для школы.

Татьяна надеялась, что в случае победы в школе появятся новые тренажёры, которые дадут возможность сделать уроки физкультуры интереснее и современнее, но организаторы оставили только одно желание — прыжок.

— Мечтаю об этом давно, — говорит учитель. — Вообще, я очень люблю экстрим. По мне, прыжок с парашютом — это очень экстремально.

Итоги подведут сегодня в полночь. Поддержать педагога из Ярославля можно в онлайн-голосовании.

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