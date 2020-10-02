«Это экстремально»: ученики ярославской школы попросили исполнить мечту своей классной

Ученики ярославской школы просят исполнить мечту своей классной
Перед Днём учителя Российское движение школьников запустило акцию «Мечта учителя». Школьники со всей страны написали о желаниях их педагогов, три мечты организаторы конкурса обещают осуществить. Сейчас в финальном голосовании осталось только 10 претендентов на победу, среди которых учительница из Ярославля.
Татьяна Потехина преподаёт в школе № 26 физическую культуру и ОБЖ. Девушка любит путешествовать, занимается спортом. Мечта Татьяны — прыжок с парашютом.
— Я классный руководитель 7–2 класса, — рассказала Татьяна Потехина. — Мои дети и написали этот пост о моей мечте. И вошли в десятку на онлайн-голосовании. Изначально дети написали, что я мечтаю о прыжке с парашютом и новых спортивных тренажёрах для школы.
Татьяна надеялась, что в случае победы в школе появятся новые тренажёры, которые дадут возможность сделать уроки физкультуры интереснее и современнее, но организаторы оставили только одно желание — прыжок.
— Мечтаю об этом давно, — говорит учитель. — Вообще, я очень люблю экстрим. По мне, прыжок с парашютом — это очень экстремально.
Итоги подведут сегодня в полночь. Поддержать педагога из Ярославля можно в онлайн-голосовании.