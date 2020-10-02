«Это экстремально»: ученики ярославской школы попросили исполнить мечту своей классной

Перед Днём учителя Российское движение школьников запустило акцию «Мечта учителя». Школьники со всей страны написали о желаниях их педагогов, три мечты организаторы конкурса обещают осуществить. Сейчас в финальном голосовании осталось только 10 претендентов на победу, среди которых учительница из Ярославля.



Татьяна Потехина преподаёт в школе № 26 физическую культуру и ОБЖ. Девушка любит путешествовать, занимается спортом. Мечта Татьяны — прыжок с парашютом.



— Я классный руководитель 7–2 класса, — рассказала Татьяна Потехина. — Мои дети и написали этот пост о моей мечте. И вошли в десятку на онлайн-голосовании. Изначально дети написали, что я мечтаю о прыжке с парашютом и новых спортивных тренажёрах для школы.

