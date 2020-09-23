34 класса на карантине: ярославским школьникам и учителям бесплатно сделают тесты на коронавирус

— Тестирование учителей и школьников, возвращающихся на учебу после карантина по коронавирусу, будет проводиться на безвозмездной основе. Забор анализов произведут в поликлиниках по месту жительства в соответствии с выданным предписанием регионального управления Роспотребнадзора. Тесты будут выполняться в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, — сообщили в правительстве Ярославской области.



Напомним, сегодня стало известно, что из-за коронавируса на дистанционку временно перевели ярославский театральный институт. Также на карантин из-за COVID-19 в полном составе ушла ярославская хоккейная команда «Локомотив».

