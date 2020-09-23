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34 класса на карантине: ярославским школьникам и учителям бесплатно сделают тесты на коронавирус

Об этом сообщили региональные власти

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Школьники и учителя смогут вернуться после дистанта только при наличии справки от врача

Школьники и учителя смогут вернуться после дистанта только при наличии справки от врача

В Ярославле школьникам и учителям бесплатно сделают тесты на коронавирус

В Ярославской области, по данным регионального департамента образования, на 23 сентября на карантин по коронавирусу закрыто 34 класса в школах Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Некоузского, Переславского и Пошехонского районов. COVID-19 выявлен у 40 детей и 18 педагогов. Всех, кто контактировал с ними и сейчас находится в дистанционном режиме обучения, в школу пустят только при наличии заключения врача и отрицательного результата теста на коронавирус. За чей счет будут проводиться такие исследования? Вчера, 22 сентября, этот вопрос подняли на заседании облдумы.

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— Тестирование учителей и школьников, возвращающихся на учебу после карантина по коронавирусу, будет проводиться на безвозмездной основе. Забор анализов произведут в поликлиниках по месту жительства в соответствии с выданным предписанием регионального управления Роспотребнадзора. Тесты будут выполняться в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Напомним, сегодня стало известно, что из-за коронавируса на дистанционку временно перевели ярославский театральный институт. Также на карантин из-за COVID-19 в полном составе ушла ярославская хоккейная команда «Локомотив».

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школыдистанткоронавирус
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