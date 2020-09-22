Карантин и техническое поражение: в «Локомотиве» рассказали, что у них происходит с коронавирусом

Ярославская хоккейная команда сегодня должна была в Мытищах встретиться с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Накануне матч уже переносили с 21 на 22 сентября . Сейчас ярославскому клубу засчитали техническое поражение, так как все клубы КХЛ еще до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. Между тем ярославцы считают, что не могли выполнить это условие.

— Замена основного состава на игроков молодёжной команды «Локо» не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав, а использование в рамках чемпионата КХЛ исключительно молодёжного состава неизбежно приведёт к высокому травматизму. О настоящем положении дел, хронологии развития ситуации и о своей позиции по проведению ближайших матчей ХК «Локомотив» подробно проинформировал Континентальную хоккейную лигу, — говорят в «Локомотиве».