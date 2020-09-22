Карантин и техническое поражение: в «Локомотиве» рассказали, что у них происходит с коронавирусом

Ярославский «Локомотив» ушел на карантин по коронавирусу
Ярославская хоккейная команда «Локомотив» в полном составе отправлена на карантин. Об этом говорится в официальном заявлении клуба, сделанном вечером
— Результаты последних тестов, взятых
Ярославская хоккейная команда сегодня должна была в Мытищах встретиться с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Накануне матч уже переносили с 21 на
— Замена основного состава на игроков молодёжной команды «Локо» не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав, а использование в рамках чемпионата КХЛ исключительно молодёжного состава неизбежно приведёт к высокому травматизму. О настоящем положении дел, хронологии развития ситуации и о своей позиции по проведению ближайших матчей ХК «Локомотив» подробно проинформировал Континентальную хоккейную лигу, — говорят в «Локомотиве».
В ярославском клубе надеются на конструктивный диалог между всеми сторонами.
— Только это может способствовать скорейшему разрешению кризиса. Наш клуб с пониманием относится к проблемам Лиги относительно вынужденных изменений календаря соревнований, но вынуждены свои главные усилия направить на сохранение здоровья игроков и тренеров «Локомотива». Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно, — подытожили в ярославском клубе.