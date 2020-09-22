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Карантин и техническое поражение: в «Локомотиве» рассказали, что у них происходит с коронавирусом

Ярославский клуб надеется на конструктивный диалог с КХЛ

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«Локомотив» ушел на карантин

«Локомотив» ушел на карантин

Ярославский «Локомотив» ушел на карантин по коронавирусу

Ярославская хоккейная команда «Локомотив» в полном составе отправлена на карантин. Об этом говорится в официальном заявлении клуба, сделанном вечером 22 сентября.

— Результаты последних тестов, взятых 21 сентября 2020 года, а также наличие клинических симптомов подтверждают массовое заражение внутри команды. В данных условиях ХК «Локомотив» не имеет возможности организовать участие команды в ближайших матчах чемпионата КХЛ, поскольку первостепенной задачей для нас является обеспечение здоровья игроков и тренеров, включая команды соперников, а также болельщиков, судей и всех, кто задействован при проведении официальных игр, — говорится в сообщении.

СЮЖЕТ

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Ярославская хоккейная команда сегодня должна была в Мытищах встретиться с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Накануне матч уже переносили с 21 на 22 сентября. Сейчас ярославскому клубу засчитали техническое поражение, так как все клубы КХЛ еще до начала сезона были проинформированы о том, что в текущей ситуации они должны заблаговременно планировать комплектование команды, а переносы матчей будут рассматриваться как крайняя мера при наличии веских обстоятельств. Между тем ярославцы считают, что не могли выполнить это условие.

— Замена основного состава на игроков молодёжной команды «Локо» не представляется возможной, так как постановление Роспотребнадзора не позволяет клубу выставить смешанный состав, а использование в рамках чемпионата КХЛ исключительно молодёжного состава неизбежно приведёт к высокому травматизму. О настоящем положении дел, хронологии развития ситуации и о своей позиции по проведению ближайших матчей ХК «Локомотив» подробно проинформировал Континентальную хоккейную лигу, — говорят в «Локомотиве».

В ярославском клубе надеются на конструктивный диалог между всеми сторонами.

— Только это может способствовать скорейшему разрешению кризиса. Наш клуб с пониманием относится к проблемам Лиги относительно вынужденных изменений календаря соревнований, но вынуждены свои главные усилия направить на сохранение здоровья игроков и тренеров «Локомотива». Мы готовы возобновить участие в чемпионате, как только это будет реально возможно, — подытожили в ярославском клубе.

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«Локомотив»хоккейкоронавирус
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