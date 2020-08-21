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СрочноНа линейки на 1 сентября пустят не всех

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На линейки пустят не всех: власти рассказали, как пройдёт 1 сентября в Ярославской области

Губернатор назвал условия, при которых родители смогут присутствовать на торжестве

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Про маски для детей в указании губернатора ничего не сказано

Про маски для детей в указании губернатора ничего не сказано

Власти рассказали, как пройдёт 1 сентября в Ярославской области

Губернатор Ярославской области рассказал, как в регионе пройдут торжественные линейки 1 сентября. Торжественными они будут не для всех.

— С учетом анализа ситуации по ковиду в регионе приняли решение о формате начала учебного года. Провести линейки в традиционном варианте сейчас не очень благоразумно, поэтому придется отказаться от широкого празднования. Но сделаем исключение для первых классов и выпускных. Согласитесь, у них ситуация особая и пропустить торжество в данном случае обидно, — рассказал глава региона Дмитрий Миронов.

Родителям школьников разрешат прийти на линейку, но при одном условии — обязательно быть в масках.

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1 Сентябрялинейкадистантмасочный режим
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