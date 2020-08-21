На линейки пустят не всех: власти рассказали, как пройдёт 1 сентября в Ярославской области

Губернатор Ярославской области рассказал, как в регионе пройдут торжественные линейки 1 сентября. Торжественными они будут не для всех.

— С учетом анализа ситуации по ковиду в регионе приняли решение о формате начала учебного года. Провести линейки в традиционном варианте сейчас не очень благоразумно, поэтому придется отказаться от широкого празднования. Но сделаем исключение для первых классов и выпускных. Согласитесь, у них ситуация особая и пропустить торжество в данном случае обидно, — рассказал глава региона Дмитрий Миронов.