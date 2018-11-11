Власти говорят, что после подорожания школьные завтраки станут более качественными
Власти говорят, что после подорожания школьные завтраки станут более качественными

Правительство Ярославской области внесло на рассмотрение депутатам регионального парламента проект закона, в котором прописаны изменения по оплате школьных завтраков. Документ, подписанный губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, депутаты должны рассмотреть в первом чтении 23 ноября.

— Речь идёт о завтраках в школах, училищах, колледжах и других учебных заведениях, — рассказал источник 76.ru в Ярославской областной думе.

Документ предполагает отмену 50%-ной льготы за завтраки, а также увеличение их стоимости с 40 до 50 рублей. То есть, вместо 20 рублей теперь завтраки будут обходиться в 50 рублей.

— Бесплатные завтраки для льготников и малоимущих планируется сохранить, — добавил собеседник 76.ru. — Они по-прежнему будут есть бесплатно.

Также в законопроекте говорится об отмене компенсаций за оплату детских садов в Ярославской области.