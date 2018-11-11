Власти говорят, что после подорожания школьные завтраки станут более качественными

Правительство Ярославской области внесло на рассмотрение депутатам регионального парламента проект закона, в котором прописаны изменения по оплате школьных завтраков. Документ, подписанный губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, депутаты должны рассмотреть в первом чтении 23 ноября.



— Речь идёт о завтраках в школах, училищах, колледжах и других учебных заведениях, — рассказал источник 76.ru в Ярославской областной думе.



Документ предполагает отмену 50%-ной льготы за завтраки, а также увеличение их стоимости с 40 до 50 рублей. То есть, вместо 20 рублей теперь завтраки будут обходиться в 50 рублей.



— Бесплатные завтраки для льготников и малоимущих планируется сохранить, — добавил собеседник 76.ru. — Они по-прежнему будут есть бесплатно.



Также в законопроекте говорится об отмене компенсаций за оплату детских садов в Ярославской области.

