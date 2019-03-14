Власти не смогли объяснить, почему школьные завтраки теперь стоят 50 рублей

Объяснить формирование цены на школьные завтраки власти не смогли
Сегодня в Ярославле вновь обсуждали школьное питание. На пресс-конференции собрались директора областного и городского департаментов образования, представитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области и руководители Института отраслевого питания. Вопросов по питанию много, тема стала скандальной в городе: обсуждают само меню и жалобы детей на него, цену на завтраки, получение льгот.
Если в льготах мы подробно разбирались раньше, то до сих пор никто не объяснял, как формируется цена на школьное питание и собственно само меню.
Нам нужен рацион
Так, журналисты и Институт отраслевого питания подняли вопрос о наличии рациона — документа, в котором должно быть прописано количество продуктов в граммах, необходимое школьникам разных возрастов в день.
— Опираясь на рацион, рассчитываются цены на завтраки и обеды. Известно, что завтраки едят большее количество учеников, и они должны быть дешевле. А в обед ребёнок должен получать в 1,5 раза больше питания, — рассказал вице-президент Института отраслевого питания Сергей Маслов.
С 2019 года цена школьного завтрака и обеда поднялась до 50 рублей.
В Ярославской области всё школьное меню опирается на санитарные нормы и правила Роспотребнадзора.
— Документа о рационе у нас нет. Меню у всех разное, но у всех оно согласовано с Роспотребнадзором, — объяснила директор областного департамента образования Светлана Астафьева.
Если мы заглянем в правила Роспотребнадзора, то первым пунктом увидим: «Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать рацион питания» (СанПиН 2.4.5. 2409–08 от 23 июля 2008 года).
Почему 50 рублей?
В Ярославской области и завтрак, и обед в школе стоит одинаково — 50 рублей. Ранее повышение цены обосновали тем, что 40 рублей не хватало на сытное и вкусное меню. Чтобы сбалансировать его по калорийности, приходилось добивать не самыми популярными блюдами.
Сегодня на пресс-конференции на вопрос о том, как обоснована цена, ответить не смогли вовсе.
— Научной основы для цены никакой нет, — прямо призналась директор областного департамента здравоохранения Светлана Астафьева. — Мы не можем в течение года менять цену на 52 или 56 рублей. В селе и на 50 рублей могут очень хорошо накормить. О повышении цены было обращение, прежде всего, из Ярославля. Некоторые муниципальные образования не настаивали на повышении, но были не против.
Сегодня также обсудили, как сами родители могут влиять на меню.
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научное обоснование называется калькуляция себестоимости блюда. господи кто эти люди там сидят?!
что они там делают?!
зачем и за что нам все это?!