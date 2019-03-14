Власти не смогли объяснить, почему школьные завтраки теперь стоят 50 рублей

Сегодня в Ярославле вновь обсуждали школьное питание. На пресс-конференции собрались директора областного и городского департаментов образования, представитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области и руководители Института отраслевого питания. Вопросов по питанию много, тема стала скандальной в городе: обсуждают само меню и жалобы детей на него, цену на завтраки, получение льгот.

Если в льготах мы подробно разбирались раньше, то до сих пор никто не объяснял, как формируется цена на школьное питание и собственно само меню.



Нам нужен рацион

Так, журналисты и Институт отраслевого питания подняли вопрос о наличии рациона — документа, в котором должно быть прописано количество продуктов в граммах, необходимое школьникам разных возрастов в день.

— Опираясь на рацион, рассчитываются цены на завтраки и обеды. Известно, что завтраки едят большее количество учеников, и они должны быть дешевле. А в обед ребёнок должен получать в 1,5 раза больше питания, — рассказал вице-президент Института отраслевого питания Сергей Маслов.

С 2019 года цена школьного завтрака и обеда поднялась до 50 рублей.

В Ярославской области всё школьное меню опирается на санитарные нормы и правила Роспотребнадзора.

— Документа о рационе у нас нет. Меню у всех разное, но у всех оно согласовано с Роспотребнадзором, — объяснила директор областного департамента образования Светлана Астафьева.

Если мы заглянем в правила Роспотребнадзора, то первым пунктом увидим: «Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать рацион питания» (СанПиН 2.4.5. 2409–08 от 23 июля 2008 года).



Почему 50 рублей? В Ярославской области и завтрак, и обед в школе стоит одинаково — 50 рублей. Ранее повышение цены обосновали тем, что 40 рублей не хватало на сытное и вкусное меню. Чтобы сбалансировать его по калорийности, приходилось добивать не самыми популярными блюдами.



В ярославском управлении Роспотребнадзора уверяют, что текущее меню соответствует СанПиН