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Образование Осталось меньше двух недель: как и когда школьники могут пересдать ЕГЭ в 2026 году

Осталось меньше двух недель: как и когда школьники могут пересдать ЕГЭ в 2026 году

Заново написать экзамен можно только по одному предмету

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Любой предмет можно пересдать в июле, в сентябре сдача возможна лишь по обязательным ЕГЭ | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЛюбой предмет можно пересдать в июле, в сентябре сдача возможна лишь по обязательным ЕГЭ | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Любой предмет можно пересдать в июле, в сентябре сдача возможна лишь по обязательным ЕГЭ

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В 2026 году российские выпускники могут повторно сдать экзамены по школьным предметам, которые они уже сдавали в этом году. При этом пересдать можно только один предмет. В материале разбираемся, кто может пересдать ЕГЭ, по каким предметам и в какие дни.

Даты для пересдачи ЕГЭ в июле

У школьников осталось меньше двух недель, чтобы пересдать экзамены в июле. Рособрнадзор в этом году определил следующие даты:

  • 8 июля (среда) — физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменная часть);

  • 9 июля (четверг) — математика (базовая / профильная), обществознание, история, биология, география, иностранные языки (устная часть).

Дополнительный период сдачи ЕГЭ осенью

Если выпускник не сдал обязательные ЕГЭ (русский язык и математика) в основной срок, он может написать экзамен в сентябре. Это последний в году шанс получить аттестат, ведь его не выдадут без положительной оценки по базовым предметам.

Даты дополнительного периода сдачи ЕГЭ:

  • 4 сентября (пятница): русский язык;

  • 8 сентября (вторник): математика базовая;

  • 25 сентября (пятница): русский язык, математика базовая.

Как подать заявление на пересдачу ЕГЭ

Если ученик хочет пересдать предмет по выбору, ему нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона — узнать ее адрес можно в школе или на сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ). Однако стоит помнить о сроках, заявление нужно подать минимум за два дня до дня пересдачи, максимум — за шесть.

При этом выпускнику нужно выбрать конкретный предмет, который он планирует пересдать, и отказаться от результатов первой попытки. В назначенный день школьник обязан явиться в место проведения экзамена и написать его повторно. Даже если на повторном экзамене ученик получит меньшее количество баллов, в зачет пойдет последний полученный результат.

В случаях, когда ученик не сдал на минимум обязательные ЕГЭ или пропустил экзамен по уважительной причине, или когда результаты экзаменов аннулировали не по вине школьника, подавать заявление на пересдачу обычно не нужно. Ее назначат автоматически.

Минимальное количество баллов ЕГЭ для аттестата:

  • русский язык — 24 балла (для поступления в вуз Рособрнадзор устанавливает порог выше — 36 баллов);

  • математика профильная — 27 баллов;

  • математика базовая — тройка по пятибалльной системе оценивания (удовлетворительно).

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Пересдача Образование Школа
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