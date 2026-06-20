Приемная кампания стартовала в вузах и колледжах: что нужно знать, чтобы не потерять шанс на поступление

Приемная кампания в высших учебных заведениях стартовала с 20 июня Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В России стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллионов абитуриентов. В материале расскажем, о сроках приемной комиссии, какие нужны документы и о важных правилах при поступлении.

Сроки приемной комиссии

Вузы и колледжи открыли двери для будущих студентов. Приемная кампания в высших учебных заведениях стартовала с 20 июня.

«Двадцатое июня — единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования. Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов», — рассказали в Минобрнауки РИА «Новости».

Даты окончания приема заявлений и документов различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. 25 июля июля завершается прием заявлений и документов от поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования.

При приеме на платные места по этим уровням образования подать документы нужно будет не позднее 20 сентября. Все сроки можно уточнить на официальных сайтах учебных заведений.

Что такое «день тишины»

В этом году в высших учебных заведениях будет работать «день тишины». Это означает, что абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление в дни, когда издаются приказы о зачислении в вузы.

В 2026 году такие дни установлены 3 и 7 августа — в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах.

Эту систему ввели, чтобы абитуриенты не могли управлять своими согласиями на зачисление. В Госдуме отмечают, что это нововведение позволит снизить стресс и исключит хаотичное изменение решений при поступлении.

Какие нужны документы

Для поступления будущим студентам необходимо предоставить ряд документов, включая паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных и другие бумаги.

«В числе документов, необходимых для поступления: документ, удостоверяющий личность, — паспорт, документ об образовании, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, документы, подтверждающие индивидуальные достижения, и другие», — отметили в Минобрнауки.

Кроме того, для подачи документов нужно предоставить оригиналы или копии. Заверение копий не требуется.

Если же документы составлены на иностранном языке, их необходимо предоставить с переводом на русский. При этом документы об образовании, полученные за границей, могут потребовать легализации в России.

Правила подачи документов

Поступающий может подать документы в пять учебных заведений и выбрать до пяти направлений в каждом из них. Заявления принимаются лично, по почте или через портал «Госуслуги». Пункты о том, что заявление можно подавать онлайн через сайт вуза, из порядка приема исключили.

Право использовать внутренние информационные системы для приема осталось только у университетов, находящихся в совместном ведении России и других государств. Еще действует пункт о том, что абитуриент, подавший документы лично, получит от приемной комиссии свой уникальный код для портала. Под этим кодом поступающий будет указан в конкурсных списках. Для зачисления по-прежнему понадобится дать согласие на это (лично в вузе или в виде отметки на «Госуслугах»), которое затем можно отозвать.

При подаче заявлений абитуриенту важно указать приоритетные направления подготовки в вузе. Если будущий студент ошибется в этом пункте и укажет менее желанную специальность с низким проходным баллом как «главную», то система система посчитает, что он хочет именно туда, и зачислит человека без права отвода.

Для выпускников колледжей и техникумов тоже обновили правила. Они касаются внутренних экзаменов. Сдавать их будет нужно, только если ученик продолжает обучение по профилю. Соответствие профиля определяют университеты.

Бюджетные и платные места