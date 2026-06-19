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Образование Трое школьников из Ярославской области нарушили правила ОГЭ — их удалили и результаты аннулировали

Трое школьников из Ярославской области нарушили правила ОГЭ — их удалили и результаты аннулировали

Как прошли экзамены 19 июня

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В Ярославской области на ОГЭ были выявлены нарушители | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Ярославской области на ОГЭ были выявлены нарушители | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославской области на ОГЭ были выявлены нарушители

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Трое школьников в Ярославской области нарушили правила проведения ОГЭ. 19 июня девятиклассники писали экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики.

Всего было зарегистрировано 6691 ученик. Большей популярностью пользовалась география — 2105 человек, обществознание: — 1866 человек, химия — 1331 ученик, биология — 751, химия — 416 человек, а также литература — 222 человека.

Как сообщили 76.RU в региональном Минобре, в регионе зафиксировали три удаления: в Мышкине ученик пронес шпаргалку на ОГЭ по обществознанию. Еще две шпаргалки нашли во время экзамена по географии в двух школах в Ярославле. Двоих школьников удалили.

ОГЭ — основной государственный экзамен. Это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основного общего образования в России. В период экзаменов сдаются два обязательных предмета — русский язык и математика, необходимые для получения аттестата. И предметы по выбору для поступления в колледж или подачи документов в 10 класс.

Ранее мы публиковали памятку с датами, когда будут известны результаты ОГЭ и ЕГЭ. Будет полезным почитать советы психотерапевта, как не сломать ребенка из-за плохих результатов экзаменов.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ОГЭ Шпаргалка Школа
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