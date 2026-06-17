«Папа напомнил про ПТУ и армию»: как не сломать ребенка из-за плохих результатов ЕГЭ и ОГЭ и что говорить нельзя

От одного только вида экзамена у многих бегут мурашки по спине Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пока одни выпускники выкладывают в соцсети скриншоты высоких баллов и принимают поздравления, другие закрываются в комнате и не хотят ни с кем разговаривать. Для первых набранные на ЕГЭ и ОГЭ баллы становятся поводом для радости, для вторых — причиной бессонных ночей, слез и семейных конфликтов. Психотерапевт Лада Бутрина рассказала нашим коллегам из V1.RU, почему результаты экзаменов так сильно бьют по подросткам и что делать родителям, если ожидания не оправдались.

Реакции подростков на экзамены

Несколько месяцев 19-летняя Аня готовилась к ЕГЭ. Но когда увидела результаты расплакалась прямо за ноутбуком.

— Баллов оказалось меньше, чем требовалось для поступления на выбранную специальность, — вспоминает она. — Я думала, что пройду на бюджет в Питер или Москву. Но пришлось поступать в родном городе и ко всему прочему на коммерцию. Досадно. Обидно. Ничего не поделаешь. Родители не ругали, а помогли справиться с тем, что я не исполнила мечту учиться в топовом вузе.

Девятиклассник Максим после публикации результатов ОГЭ первым делом собирается отключить уведомления в мессенджерах.

— В общем чате класса одноклассники начнут хвастаться оценками, — с досадой говорит школьник. — Я же явно завалил математику. Родителям сразу после экзамена позвонил и сказал, что придется идти на пересдачу. Мама сильно расстроилась. Папа же напомнил про ПТУ и армию.

Для мотивации прочтите истории трех школьников, которые успешно прошли это испытание в прошлом году. Они рассказали, что им в этом помогло.

Мама выпускника Елена признается, что переживает сильнее сына.

— Лучше я буду переживать, чем Дима, — капая валерьянку в стакан, бормочет она. — Он с виду спокоен как удав. Я же вся на иголках. Он умный, в олимпиадах участвует, призовые места занимает. Хочет на IT поступать. Я знаю, что он всё сдаст. Но сердце всё равно не на месте.

А вот отец одиннадцатиклассницы Игорь после экзаменов специально запретил дома разговоры про баллы.

— Мы договорилась: сначала дождаться результатов, потом спокойно обсудить дальнейшие планы без паники и взаимных претензий, — спокойно говорит мужчина. — По шее, конечно, будет хотеться дать, если завалит экзамен. Но это не выход и не конец жизни. Что-нибудь придумаем.

Делимся тремя историями выпускников, которые усердно готовились к экзамену, но получили результаты меньше 90 баллов. Узнали, как они пережили это известие и удалось ли им поступить в желанный вуз.

После экзаменов дети не чувствуют облегчения

Такие истории сейчас происходят в тысячах семей. Психотерапевт Лада Бутрина говорит, что хорошие результаты не всегда приносят радость. После нескольких месяцев подготовки многие подростки сталкиваются с эмоциональным выгоранием и опустошением. А если баллы оказались ниже ожидаемых, к этому добавляются разочарование, стыд, тревога и страх перед будущим.

— Особенно тяжело ситуацию переживают дети, которые много занимались и были уверены в результате, — подмечает Лада Бутрина. — Тогда возникает ощущение несправедливости и мысли о собственной несостоятельности. Еще сложнее становится, если подросток уверен, что подвел родителей.

Даже хорошие результаты не всегда приносят облегчение. Лада Бутрина психотерапевт

Какие фразы нельзя говорить детям

Когда взрослые сами находятся в стрессе, они часто говорят слова, которые только усугубляют ситуацию. Каждая из этих фраз может стать ударом по самооценке ребенка:

«мы же тебя предупреждали»;

«сам виноват»;

«другие смогли, а ты нет»;

«ты нас подвел»;

«надо было лучше готовиться».

— Подобные слова не мотивируют, а усиливают чувство вины, — объясняет психотерапевт. — Подросток начинает воспринимать любовь родителей как награду за успехи. А это одна из самых болезненных установок, которая может сформироваться после экзаменационной неудачи.

Что надо говорить

Многим взрослым хочется сразу искать выход, строить новые планы или обсуждать пересдачу. Но специалист советует сначала дать место эмоциям.

— Подростку важно услышать, что его чувства нормальны и имеют право на существование: «Я вижу, как тебе сейчас тяжело», — предлагает одну из фраз Лада Бутрина. — Лучше сесть рядом, обнять ребенка и начать разговор со слов поддержки. Разбор ошибок и построение стратегии стоит оставить на потом.

По словам психотерапевта, иногда самые важные фразы звучат очень просто:

«я тебя люблю»;

«ты имеешь право расстраиваться»;

«мы вместе подумаем, что делать дальше».

Чужие баллы ранят сильнее собственных

Иногда лучше не знать, что там у других Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

После публикации результатов многие школьники начинают сравнивать себя с друзьями и одноклассниками.

— В подростковом возрасте мнение сверстников имеет огромное значение, — подмечает врач-психотерапевт. — Успех другого человека может восприниматься не как его достижение, а как доказательство собственной неудачи. Особенно активно этот механизм работает в социальных сетях.

Подросток видит чужие красивые фотографии, поздравления и высокие баллы, но не видит долгих месяцев тревоги, ошибок, бессонных ночей и переживаний, которые остались за кадром.

Сравнение становится ловушкой, в которой чужие достижения автоматически превращаются в собственное поражение. Лада Бутрина психотерапевт

Если вуз мечты оказался под вопросом

Нередко вместе с результатами экзаменов рушится и тщательно построенный план будущего. Подросток переживает не просто отказ в поступлении. Он теряет картину жизни, которую представлял себе несколько лет.

— Поэтому фразы вроде «Да найдешь другой вуз» работают плохо, — рассказывает Лада Бутрина. — Сначала необходимо признать значимость утраты, согласиться с тем, что ситуация действительно обидная и тяжелая. И только потом вместе искать альтернативы. Психологическая устойчивость появляется не тогда, когда человек не сталкивается с трудностями, а когда он учится находить новые маршруты.

Родители тоже страдают

Иногда разочарование взрослых оказывается не меньше, чем переживания самого выпускника. Лада Бутрина советует честно признаться себе в собственных чувствах и задать несколько вопросов:

Чего именно я сейчас боюсь?

Мои ожидания совпадали с желаниями ребенка?

Почему этот результат так важен лично для меня?

— Чем лучше родители понимают свои эмоции, тем меньше риск, что они начнут перекладывать тревогу на подростка, — говорит эксперт. — Именно поэтому главную мысль подросток должен услышать от взрослых как можно раньше: количество баллов не определяет его ценность как человека.

Когда пора обращаться за помощью

В большинстве случаев, по словам психотерапевта, переживания постепенно проходят самостоятельно. Но иногда поддержка специалиста действительно необходима.

Поводом обратиться к психологу или психотерапевту могут стать:

длительная подавленность;

сильная тревога;

нарушение сна и аппетита;

отказ от общения;

потеря интереса к привычным занятиям;

постоянные самообвинения;

разговоры о бессмысленности жизни;

мысли о причинении себе вреда.

— Экзамены оценивают не личность человека, а результат выполнения конкретных заданий в конкретный день, — напоминает Лада Бутрина. — Ни один экзамен не способен измерить талант, доброту, способность любить, дружить и строить отношения с людьми. Да, результаты имеют значение. Но жизнь всегда оказывается гораздо шире любого экзаменационного бланка.