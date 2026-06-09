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Образование «Почему такая несправедливость?» Школьники возмутились сложным заданиям и опечаткам на ЕГЭ по русскому языку

«Почему такая несправедливость?» Школьники возмутились сложным заданиям и опечаткам на ЕГЭ по русскому языку

Рассказываем, что на это ответили в Рособрнадзоре

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Школьники возмутились сложным заданиям и опечаткам на ЕГЭ по русскому языку | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUШкольники возмутились сложным заданиям и опечаткам на ЕГЭ по русскому языку | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Школьники возмутились сложным заданиям и опечаткам на ЕГЭ по русскому языку

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Школьники пожаловались на некорректно составленные контрольно-измерительные материалы (КИМы) в ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел 1 июня. По словам выпускников, задания в разных вариантах отличались по сложности. Например, в одном из КИМов встретились опечатки, а в других — текст сочинения не позволял однозначно ответить, какая у него основная тема, сообщает MSK1.RU.

«В сочинении по тексту Куваева вопрос звучал: „Что поддерживает людей, которые работают в тяжелых условиях?“, но в самом тексте не было никакой опоры для ответа — только монолог героя о его деятельности и сложности условий, в которых они работают. Аналогичная ситуация была с текстом Санина, — жалуется школьник в письме главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. — Кроме того, многие ребята столкнулись с опечаткой в 4 задании (слово „послала“), которая внесла дополнительный хаос в и без того сложный процесс».

Мы готовились весь год, но на экзамене оказались в ситуации, где невозможно раскрыть тему из-за отсутствия логики в самом задании

Школьник, писавший ЕГЭ по русскому языку

Подростки переживают, что из-за этого они наберут меньше баллов, чем те, кому спорный вариант не попался, и не смогут конкурировать на равных за бюджетное место в вузе. Медалисты также переживают, что из-за КИМа не смогут подтвердить свой статус — для этого во многих школах требуется набрать не меньше 60 баллов.

«Я шла на серебряную медаль и готовилась к экзамену по русскому год. После этого текста останется надеяться только на 60 баллов, у меня случилось две истерики во время написания этого сочинения. В это же время другим ученикам достался наилегчайший текст про „Роль человека в обществе“. Почему на экзамене, который является единым для всех, происходит такая несправедливость?» — возмущается другая ученица.

После ЕГЭ по русскому языку школьники возмутились, что задания в разных КИМах отличались по сложности | Источник: Екатерина Мизулина / T.meПосле ЕГЭ по русскому языку школьники возмутились, что задания в разных КИМах отличались по сложности | Источник: Екатерина Мизулина / T.me
По словам выпускников, не всегда задание соответствовало теме заявленного текста | Источник: Екатерина Мизулина / T.meПо словам выпускников, не всегда задание соответствовало теме заявленного текста | Источник: Екатерина Мизулина / T.me
Кроме того, в некоторых заданиях встретились опечатки | Источник: Екатерина Мизулина / T.meКроме того, в некоторых заданиях встретились опечатки | Источник: Екатерина Мизулина / T.me
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Подростки переживают, что из-за этого они наберут меньше баллов, чем те, кому спорный вариант не попался, и не смогут конкурировать на равных за бюджетное место в вузе. | Источник: Екатерина Мизулина / T.meПодростки переживают, что из-за этого они наберут меньше баллов, чем те, кому спорный вариант не попался, и не смогут конкурировать на равных за бюджетное место в вузе. | Источник: Екатерина Мизулина / T.me

После того, как выпускники и их родители стали жаловаться на портале Госуслуг, Рособрнадзор был вынужден прокомментировать ситуацию. В ведомстве заявили, что задания с некорректными формулировками и обращения по поводу них будут направлены для анализа в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

«Информация об опечатке в слове „позвала“ в задании 4 ЕГЭ по русскому языку была оперативно отработана в ФИПИ. В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове „позвала“ указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания», — ответили в Рособрнадзоре.

Что касается сочинений, то в ведомстве опровергли несоответствие тем текстов Олега Куваева и Владимира Санина заданиям — тема сочинения и опорный текст соответствуют друг другу. В первом случае, движение авторской мысли на протяжении всего текста ведёт к ответу на этот вопрос: людей поддерживают высокие цели, «высший смысл» — эта мысль содержится в предпоследнем абзаце (предложения 61–64). А в тексте Санина речь о полярниках, которые рисковали жизнью ради спасения станции. Авторская позиция заключается в том, что героизм возможен и в мирное время. Таким образом, предложенная как тема сочинения проблема «Возможен ли героизм в мирное время?» — одна из основных в опорном тексте.

«Рособрнадзор внимательно анализирует все поступающие замечания, касающиеся содержания КИМ ЕГЭ. Итоги проведенного анализа всегда учитываются при проведении централизованной обработки результатов экзаменов на федеральном уровне», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, как школьниц в Москве и Подмосковье не пустили на ЕГЭ из-за ошибки системы. Почитайте также, как столичные школьники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Также мы писали, какие ошибки чаще всего допускаются школьниками в ЕГЭ по математике.

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ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
ЕГЭ по русскому языку Опечатка Ошибка КИМ
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Комментарии
4
Гость
1 час
Если кто-то сейчас начнет песню, что школьники стали тупыми, поколение ЕГЭ и все такое, то знайте. ЕГЭ в десятки раз сложнее того экзамена, который сдавали в 80-ых и 90-ых гг. А претензии, что школьники только галочки могут проставлять также бессмысленны. Они готовятся именно к тому испытанию, которое им предстоит. Если бы вы сдавали норматив по подтягиванию, вы бы стали отрабатывать прыжки? Пишу как учитель русского языка.
Гость
1 час
Сочинения должны писать дети, которые хотят связать свою будущую профессию с творчеством. Технарям сочинение писать не обязательно - лично мне это "сочинение" ничего не дало в жизни.
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Гость
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