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Образование Куда поступать Два вуза Ярославской области попали в список лучших в стране. Чему там учат

Два вуза Ярославской области попали в список лучших в стране. Чему там учат

Они составили конкуренцию столичным

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Ярославские вузы вошли с список лучших в стране | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославские вузы вошли с список лучших в стране | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские вузы вошли с список лучших в стране

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Два вуза Ярославской области попали в 2026 году в списки лучших в стране по отдельным предметам в рейтингах агентства RAEX.

«Обновлены списки лучших вузов по 35 направлениям — математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария. Всего в публикуемые списки вошли 167 вузов из 45 регионов страны», — сообщили в агентстве.

Большинство лидеров рейтинга — это вузы Москвы и Санкт-Петербурга. При этом, как отметил глава RAEX Дмитрий Гришанков, региональные университеты по многим областям сокращают разрыв со столичными учебными учреждениями.

В распределении вузов по местам в рейтингах учитывают средний балл ЕГЭ поступивших на обучение, численность победителей и призеров олимпиад школьников, количество призеров российских студенческих олимпиад, количество массовых открытых онлайн-курсов вуза, размещенных на крупнейших платформах. А также доля обучающихся, освоивших минимум 4 курса высшего образования и продолживших обучение, доля сотрудников, имеющих ученую степень и другие критерии.

В список лучших по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника» вошел Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева. Он занял 11 место из 20, представленных в рейтинге. В 2025 году рыбинский вуз был на 17 месте.

По направлению «Фармация» в 20-ку лучших попал Ярославский государственный медицинский университет Минздрава России. Он оказался на 16 месте. В 2025 году ярославский медицинский вуз вообще не входил в рейтинг лучших.

Напомним, ранее пять ярославских вузов попали в рейтинг RAEX по Центральному федеральному округу. ЯГМУ занял в нем четвертое место, ЯГТУ — 13-е место, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского — 25-е, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева — 27-е место, аграрный университет — 75 место.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
4
Гость
1 час
даже по фото видно что на таких стульях и партах можно только получить деформацию позвоночника
Гость
1 час
На безрыбье и рак рыба.
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Гость
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