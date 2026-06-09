Два вуза Ярославской области попали в список лучших в стране. Чему там учат

Ярославские вузы вошли с список лучших в стране Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Два вуза Ярославской области попали в 2026 году в списки лучших в стране по отдельным предметам в рейтингах агентства RAEX.

«Обновлены списки лучших вузов по 35 направлениям — математика, широкий спектр естественно-научных и инженерных специальностей, социальные и гуманитарные направления, а также педагогика, медицина, фармация, сельское хозяйство и ветеринария. Всего в публикуемые списки вошли 167 вузов из 45 регионов страны», — сообщили в агентстве.

Большинство лидеров рейтинга — это вузы Москвы и Санкт-Петербурга. При этом, как отметил глава RAEX Дмитрий Гришанков, региональные университеты по многим областям сокращают разрыв со столичными учебными учреждениями.

В распределении вузов по местам в рейтингах учитывают средний балл ЕГЭ поступивших на обучение, численность победителей и призеров олимпиад школьников, количество призеров российских студенческих олимпиад, количество массовых открытых онлайн-курсов вуза, размещенных на крупнейших платформах. А также доля обучающихся, освоивших минимум 4 курса высшего образования и продолживших обучение, доля сотрудников, имеющих ученую степень и другие критерии.

В список лучших по направлению «Авиационная и ракетно-космическая техника» вошел Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева. Он занял 11 место из 20, представленных в рейтинге. В 2025 году рыбинский вуз был на 17 месте.

По направлению «Фармация» в 20-ку лучших попал Ярославский государственный медицинский университет Минздрава России. Он оказался на 16 месте. В 2025 году ярославский медицинский вуз вообще не входил в рейтинг лучших.

Напомним, ранее пять ярославских вузов попали в рейтинг RAEX по Центральному федеральному округу. ЯГМУ занял в нем четвертое место, ЯГТУ — 13-е место, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского — 25-е, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева — 27-е место, аграрный университет — 75 место.