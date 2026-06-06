«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина

Екатерина Николаева Автор мнения

Эксперт считает, что нужно искать в тексте для детей то, что может их удивить Источник: предоставлено Екатериной Николаевой

Родители и учителя переживают, что дети не читают художественную литературу, но и читающий ребенок не всегда понимает прочитанное. Даже, казалось бы, Александр Пушкин — один из самых «народных» авторов — всё стремительнее отдаляется от современного читателя. Как заинтересовать детей литературой, которая старше их на пару сотен лет, рассуждает доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе ИФиМ НГПУ Екатерина Николаева для NGS.RU.

Понятен ли детям Пушкин? Скорее нет, чем да. Об этом говорят комические истории, например, такая: ребенок под «браздами» в строчке «бразды пушистые взрывая» понимал животное.

Иллюзия доступности текстов классика создается из-за кажущейся простоты. Юрий Лотман, знаменитый культуролог и литературовед, писал, что пушкинские произведения построены всегда неоднородно: они учитывают и современный круг читателей, и «отдаленных потомков». Конечно, «непосредственное понимание» его текстов, то есть контекстов пушкинской поры, было утрачено уже во второй половине XIX века.

К проблеме присоединяются еще и трудности, связанные с языком и пропастью между культурой XIX века и виртуальным миром. Как наладить коммуникацию между «солнцем русской литературы» и ребенком или подростком?

Прежде всего — будить интерес к эпохе, ее культуре и самим произведениям как к «шкатулке с секретом», создавать интригу расследования, поиска разгадки некой тайны. В этом поможет работа с непонятными словами, фразами и ситуациями.

Задавайте вопросы к тексту. Что такое «бразды»? Кто такая «столбовая дворянка»? Почему русалка у Пушкина на ветвях, а не в воде? Как совершались дуэли и почему при нарушении всех правил дуэль между Онегиным и Ленским состоялась?

Ищите ключ, который поможет понять героя и его поступки. Например: в какой позе сидит на льве Евгений в «Медном всаднике» и что это о нем говорит? Что такое «нуль» у Пушкина?

Формируйте у юного читателя культурную эрудицию: знакомьте с библейской историей, мифологией, фольклором, историей и образом Петербурга и Москвы, усадебным бытом, рассматривайте предметы интерьера и костюмов пушкинской поры на картинах и фотографиях.

Но что делать, если филологи «страшно далеки» от народа? Пробовать двигаться к чтению через обсуждение отражения Пушкина и его текстов в близкой молодежи культуре. Например, фильма «Пророк», мультфильмов из серии «Пушкин и Михайловское», постепенно двигаясь к чтению самого Пушкина.

Лучше делать это в игровой форме с установкой на критическое мышление: что верно, а что искажено, что было на самом деле. Если идти далее от мультфильмов, фильмов к чтению, то и здесь нужны вопросы. А как в тексте? А были ли такие предметы, костюмы в эту эпоху? А что это за место и почему оно показано? Они позволяют пробудить исследовательскую искру у ребенка.

Ищите в тексте то, что может удивить, что может быть использовано как провокация, вовлекающая в чтение. Показывайте, что чтение комментария к тексту позволяет узнавать новое и понимать непонятное. И тогда вдруг и вам самим откроется, как «дядя самых честных правил» заставил себя уважать и почему «денди лондонский» Онегин не должен был «легко мазурку танцевать».

А насколько сложно вам понимать Пушкина? Нет сложностей Не читаю Иногда нужно открывать словарь и искать информацию в интернете Свой ответ напишу в комментариях