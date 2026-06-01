В России стартовал основной период ЕГЭ — публикуем график предстоящих экзаменов

В России с 1 июня стартовал период основной сдачи ЕГЭ, который продлится до середины июня. Помимо этого, в конце июля предусмотренные дни для пересдачи. Публикуем график предстоящих экзаменов.
1 июня — основной период сдачи истории, литературы, химии;
4 июня — русского языка;
8 июня — математики базового и профильного уровней;
11 июня — обществознания, физики;
15 июня — биологии, географии, письменной части экзамена по иностранным языкам;
18-19 июня сдают информатику и устную часть экзамена по иностранным языкам.
22-25 июня — резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля — дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника.
Напомним, что в этом году изменились некоторые задания, минимальные баллы и правила пересдачи. Подробнее почитать обо всех нововведениях и ознакомиться с расписанием можно в отдельном материале.
Отметим, что российская система образования в последнее время терпит серьезные изменения. В 2027 году вузы откажутся от Болонской системы. Одна из главных целей реформы — решить проблему трудоустройства выпускников.
Сегодня степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что создает искусственные барьеры для карьеры. Новая система должна эти ограничения снять, уравняв в правах выпускников «базового» уровня с бывшими специалистами. Подробнее о реформе читайте в нашем материале.