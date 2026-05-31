«Мою жизнь выбрали за меня». Зумеры отказываются продолжать учебу после школы — что они делают вместо этого

Диплом перестал считаться чем-то жизненно важным

Отношение к образованию в России стремительно меняется. Всё чаще современные родители выбирают не государственные школы, а частные или вовсе домашнее обучение. Сами дети чуть меньше стали бояться не поступить в вузы или колледжи. Кто-то из них даже намеренно выбирает не учиться дальше, а идти сразу работать. Корреспонденты 72.RU собрали несколько реальных подобных историй.

Еще в школе знала, что образование не пригодится

Девушка в 16 лет начала работать на себя, поэтому не понимала, зачем ей тратить время на учебу в вузе или колледже

Ольга работает в страховой компании города. Она ушла из школы после 9‑го класса и с полным осознанием того, что больше учиться не будет. Девушка нисколько не жалеет о своем выборе, поскольку сейчас работает на равных условиях с коллегами, которые в свое время получали образование, но это им ничего не дало.

— Я намеренно не пошла учиться в 11‑й класс и уж тем более в колледж. Хотя, конечно, сначала подала заявление во многие колледжи, но скорее для спокойствия родителей. Сама же я точно знала, что никуда не пойду. Я была уверена: мне не пригодится образование, так как с детства хотела заниматься маникюром. И я еще в школе прошла специальные курсы. Первое время занималась, но потом перегорела из‑за того, что в 16 лет не было возможности где‑то принимать клиентов. Мы с семьей жили в маленькой комнатке размером 13 квадратов.

Сейчас мне 25 лет. Я не занимаюсь ногтями, не имею никакого образования, кроме 9 классов. Но работаю в страховой компании и очень ценю и люблю свою работу. И даже сейчас я не хотела бы идти в колледж. Считаю, что никаких годных знаний там нет, только корочка.

Смирилась с решением дочери

Девочке тяжело давалась учеба в школе

Еще одна наша героиня, Элеонора, призналась, что ее дочка не захотела получать ни высшее, ни среднеспециальное образование. Девочке тяжело давалась учеба в школе, она даже в 11-й класс решила не идти. Желания поступать куда-то дальше у нее тем более не было. К тому же она пока не понимала, с какой именно профессией хотела бы связать свою жизнь. Родители переживали за выбор ребенка, но решили ей довериться. Сейчас девочка пробует себя в разном.

— Дочери 16 лет. Она ушла работать в общепит после 9‑го класса. Свою позицию объяснила тем, что пока не знает, с какой профессией себя связать, чтобы диплом просто так не лежал на полке. Работает год, стала лучшим сотрудником, ее фото висит на доске почета!

Конечно, я, как и любая мама, очень переживала, думала, что ее ненадолго хватит: уволится и будет дома сидеть без работы и образования. Но дочь была настолько серьезно настроена, что я поверила. И она не подвела.

Со школой было тяжело, особенно в 9‑м классе. Много пропусков, ей не нравилось туда ходить, часто «бастовала», мол, зачем столько ненужных предметов? Дочь не имеет никаких вредных привычек, занимается фитнесом, очень ответственная. На работе ей доверяют важные задачи. Сейчас она очень ждет своих 18 лет, чтобы могла еще дольше работать. В августе пойдет еще учиться на фитнес‑инструктора, хочет попробовать себя в другой профессии.

Мы с ней обговаривали, что если ей нужен будет диплом (для карьерного роста, например), то пойдет в вечернюю школу, а далее — в университет либо в колледж по выбранной профессии. Еще хочет освоить профессию бариста. Также она окончила школу информатики, курсы ораторского искусства, имеет диплом мастера ногтевого сервиса.