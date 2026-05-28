Образование Тест Ярославцы, вы русский язык знаете? Тогда пройдите наш сложный тест

Проверка знаний за пять минут

150
Сколько правильных ответов наберете вы?

Русский язык умеет удивлять даже тех, кто уверен в своей грамотности. Казалось бы, простые слова, знакомые со школы правила, но даже в них можно сделать ошибку. Какую букву выбрать, сколько «н» написать, нужна ли запятая — вопросы, которые могут поставить в тупик любого человека.

Сегодня предлагаем вместе вспомнить правила русского языка и проверить себя. Наши коллеги из издания NGS55.RU подготовили для вас 10 сложных вопросов. Попробуйте верно ответить на все из них. Вперед!

1 / 10

В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно?

  • Из гнезда, свитого ласточками под крышей сарая, выпал (НЕ)ОПЕРИВШИЙСЯ птенец.

  • Утренний воздух, (НЕ)РАСКАЛЕННЫЙ жгучим солнцем, был свеж и приятен.

  • (НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью.

2 / 10

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН:
«В приусадебном саду покорно никнут под водя(1)ой бегущей сетью деревья, но цветники у балкона необыкнове(2)о ярки и изыска(3)ы».

  • 23

  • 2

  • 123

3 / 10

Как правильно пишется название знаменитого салата?

  • Винегрет

  • Венегрет

  • Винигрет

4 / 10

Продолжаем тренировать орфографию. Как правильно пишется слово, которое обозначает процедуру обжалования какого-либо решения?

  • Апелляция

  • Апилляция

  • Апеляция

5 / 10

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые):
«Петровская реформа решила национальные задачи (1) создав государственность (2) обеспечившую России (3) двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав (4) и построив одну из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации».

  • 1234

  • 124

  • 1

6 / 10

Посмотрите на предложение ниже. Нужна ли на месте пропуска запятая?
«Ее взяли на работу (…) как учителя русского языка».

  • Нужна

  • Не нужна

7 / 10

Какая форма множественного числа слова «договор» верная?

  • Договора

  • Договоры

  • Оба варианта верны

8 / 10

Одно из слов ниже мы написали неправильно. Какое?

  • Праздник

  • Чесно

  • Агентство

9 / 10

В конце письма может быть приписка, которая называется…

  • Постскриптум

  • Посскриптум

  • Поскриптум

10 / 10

Вы добрались до последнего вопроса! Мужчина, который оказывает девушке знаки внимания, называется…

  • Ухожор

  • Ухожер

  • Ухажер

NGS55.RU нередко радует читателей интересными тестами. Ранее мы собирали в одном материале школьные вопросы по географии, предлагали вспомнить цитаты из русской классической литературы, а также показывали исторические фотографии города.

Больше тестов на самые разные темы можно найти в нашем специальном сюжете.

Екатерина Шрайнер
