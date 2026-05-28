Ярославцы, вы русский язык знаете? Тогда пройдите наш сложный тест

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Русский язык умеет удивлять даже тех, кто уверен в своей грамотности. Казалось бы, простые слова, знакомые со школы правила, но даже в них можно сделать ошибку. Какую букву выбрать, сколько «н» написать, нужна ли запятая — вопросы, которые могут поставить в тупик любого человека.

Сегодня предлагаем вместе вспомнить правила русского языка и проверить себя. Наши коллеги из издания NGS55.RU подготовили для вас 10 сложных вопросов. Попробуйте верно ответить на все из них. Вперед!

Тест Пройден 33 раза 1 / 10 В каком предложении НЕ с выделенным словом пишется раздельно? Из гнезда, свитого ласточками под крышей сарая, выпал (НЕ)ОПЕРИВШИЙСЯ птенец.

Утренний воздух, (НЕ)РАСКАЛЕННЫЙ жгучим солнцем, был свеж и приятен.

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 2 / 10 Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН:

«В приусадебном саду покорно никнут под водя(1)ой бегущей сетью деревья, но цветники у балкона необыкнове(2)о ярки и изыска(3)ы». 23

2

123 3 / 10 Как правильно пишется название знаменитого салата? Винегрет

Венегрет

Винигрет 4 / 10 Продолжаем тренировать орфографию. Как правильно пишется слово, которое обозначает процедуру обжалования какого-либо решения? Апелляция

Апилляция

Апеляция 5 / 10 Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые):

«Петровская реформа решила национальные задачи (1) создав государственность (2) обеспечившую России (3) двухсотлетнее существование в ряду главных европейских держав (4) и построив одну из самых ярких культур в истории человеческой цивилизации». 1234

124

1 6 / 10 Посмотрите на предложение ниже. Нужна ли на месте пропуска запятая?

«Ее взяли на работу (…) как учителя русского языка». Нужна

Не нужна 7 / 10 Какая форма множественного числа слова «договор» верная? Договора

Договоры

Оба варианта верны 8 / 10 Одно из слов ниже мы написали неправильно. Какое? Праздник

Чесно

Агентство 9 / 10 В конце письма может быть приписка, которая называется… Постскриптум

Посскриптум

Поскриптум 10 / 10 Вы добрались до последнего вопроса! Мужчина, который оказывает девушке знаки внимания, называется… Ухожор

Ухожер

Ухажер

