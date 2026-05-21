Появится ли устный экзамен по истории в 11-х классах — ответили в Рособрнадзоре

Такое испытание уже ввели для более младших школьников

Вся страна уже учится по одним учебникам

Обязательный устный экзамен по истории для допуска к ЕГЭ в 11-х классах вводить пока не собираются. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Про 11-й класс — пока в планах нет, значит, не думаем об этом, и не отвлекаемся на это. Обо всех изменениях, которые, если будут в будущем, мы обязательно задолго всех предупредим», — сказал Музаев в эфире РБК.

При этом для девятиклассников устный экзамен по истории уже запланирован. Он станет полноценным испытанием и пройдет в феврале. В экзамен не включат темы, которые школьники к тому моменту еще не успеют пройти.

По словам главы ведомства, с историей эта задача решаема, поскольку уже ввели единые учебники, и вся страна учится по единым программам. Федеральная служба педагогических измерений будет четко отслеживать, какие параграфы к определенному периоду еще не пройдены, чтобы не включать их в экзамен.

С 2028 года у учеников 9-х классов появится обязательный устный экзамен по истории. Главная задача реформы — научить детей говорить. Если сейчас в ЕГЭ акцент сделан на письменные рассуждения, то для девятиклассников решили внедрить именно вербальный формат. Власти полагают, что именно это поможет объективнее оценивать «багаж» знаний, накопленный за годы обучения.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Школа История Экзамен Рособрнадзор Анзор Музаев
