Появится ли устный экзамен по истории в 11-х классах — ответили в Рособрнадзоре

Обязательный устный экзамен по истории для допуска к ЕГЭ в 11-х классах вводить пока не собираются. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Про 11-й класс — пока в планах нет, значит, не думаем об этом, и не отвлекаемся на это. Обо всех изменениях, которые, если будут в будущем, мы обязательно задолго всех предупредим», — сказал Музаев в эфире РБК.

При этом для девятиклассников устный экзамен по истории уже запланирован. Он станет полноценным испытанием и пройдет в феврале. В экзамен не включат темы, которые школьники к тому моменту еще не успеют пройти.

По словам главы ведомства, с историей эта задача решаема, поскольку уже ввели единые учебники, и вся страна учится по единым программам. Федеральная служба педагогических измерений будет четко отслеживать, какие параграфы к определенному периоду еще не пройдены, чтобы не включать их в экзамен.