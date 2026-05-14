Этот тест проверит, как вы знаете историю, — 10 заданий не для слабаков. Справитесь?

Рано или поздно это должно было случиться, и вот это произошло. Нам надоело делать тесты по истории, основанные на фактах, датах и событиях, о которых можно узнать если не из любого учебника, то из энциклопедии уж точно. Тогда мы решили как следует зарыться в хронику невероятных человеческих чудачеств, нелепых случайностей и абсурдных законов. Ведь всё это тоже часть истории.
Перелопатив тонны трудов, мы состряпали этот тест, который докажет, что судьбу целых империй могли решить обычные черные кошки, коварные помидоры или вовремя не напудренный парик. Смахните пыль с исторических архивов и попробуйте ответить на 10 самых странных вопросов, от которых у профессиональных историков округляются глаза!
Почему в средневековой Европе красили зубы в черный цвет?
Чтобы неприятности обходили стороной
Черные зубы были символом богатства
Людям с черными зубами полагались льготы
Это считалось красивым
Какая война считается самой долгой задокументированной войной в истории?
335-летняя война
Реконкиста
Арауканская война
Столетняя война
Какой император объявил войну богу морей Нептуну и заставил солдат колоть воду копьями?
Калигула
Тит
Тиберий
Нерон
Для чего в Древнем Египте слуг фараона обмазывали медом?
Для защиты от мух
Так поступали в рамках борьбы с браконьерством
Это был тест на лояльность
Так их готовили к мумификации
Каких животных в 1120 году во Франции официально судили и предали анафеме?
Свиней
Козлов
Мышей
Оленей
Из-за какого модного предмета интерьера в Англии XIX века массово гибли люди?
Из-за светильников
Из-за обоев
Из-за аквариумов
Из-за подушек
Из-за чего началась Первая французская интервенция в Мексику?
От безделия
Из-за пороха
Из-за кондитерской
Из-за территорий
Какой популярный фрукт в Германии 1930-х годов нацисты объявили «непатриотичным» и запретили его импорт?
Апельсин
Ананас
Рамбутан
Банан
Из-за чего французский король Людовик XIV принял ванну всего три раза за всю свою долгую жизнь?
Из-за аблютофобии — страха перед любыми гигиеническими процедурами, связанными с водой
Из-за гимнофобии — страха того, что тело увидят обнаженным.
Астролог запретил
Из-за страха перед болезнями
Какая детская игрушка изначально была смертоносным оружием для охоты в джунглях Филиппин?
Слайм
Палка
Спиннер
Йо-йо