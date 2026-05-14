Этот тест проверит, как вы знаете историю, — 10 заданий не для слабаков. Справитесь?

Рано или поздно это должно было случиться, и вот это произошло. Нам надоело делать тесты по истории, основанные на фактах, датах и событиях, о которых можно узнать если не из любого учебника, то из энциклопедии уж точно. Тогда мы решили как следует зарыться в хронику невероятных человеческих чудачеств, нелепых случайностей и абсурдных законов. Ведь всё это тоже часть истории.