НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 747мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Опасные дороги
Ездят по выделенке
Живую признали умершей
Гид подготовки к учебному году
Приговор депутату
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Образование Тест Этот тест проверит, как вы знаете историю, — 10 заданий не для слабаков. Справитесь?

Этот тест проверит, как вы знаете историю, — 10 заданий не для слабаков. Справитесь?

Одними учебниками здесь не обойтись

1 090
Тот случай, когда звонок другу может спасти ситуацию | Источник: кадр из фильма «Вся президентская рать» (18+), реж. Алан Пакула, Wildwood Enterprises, 1976 годТот случай, когда звонок другу может спасти ситуацию | Источник: кадр из фильма «Вся президентская рать» (18+), реж. Алан Пакула, Wildwood Enterprises, 1976 год

Тот случай, когда звонок другу может спасти ситуацию

Источник:

кадр из фильма «Вся президентская рать» (18+), реж. Алан Пакула, Wildwood Enterprises, 1976 год

Рано или поздно это должно было случиться, и вот это произошло. Нам надоело делать тесты по истории, основанные на фактах, датах и событиях, о которых можно узнать если не из любого учебника, то из энциклопедии уж точно. Тогда мы решили как следует зарыться в хронику невероятных человеческих чудачеств, нелепых случайностей и абсурдных законов. Ведь всё это тоже часть истории.

Перелопатив тонны трудов, мы состряпали этот тест, который докажет, что судьбу целых империй могли решить обычные черные кошки, коварные помидоры или вовремя не напудренный парик. Смахните пыль с исторических архивов и попробуйте ответить на 10 самых странных вопросов, от которых у профессиональных историков округляются глаза!

ТестПройден 250 раз
1 / 10

Почему в средневековой Европе красили зубы в черный цвет?

  • Чтобы неприятности обходили стороной

  • Черные зубы были символом богатства

  • Людям с черными зубами полагались льготы

  • Это считалось красивым

2 / 10

Какая война считается самой долгой задокументированной войной в истории?

  • 335-летняя война

  • Реконкиста

  • Арауканская война

  • Столетняя война

3 / 10

Какой император объявил войну богу морей Нептуну и заставил солдат колоть воду копьями?

  • Калигула

  • Тит

  • Тиберий

  • Нерон

4 / 10

Для чего в Древнем Египте слуг фараона обмазывали медом?

  • Для защиты от мух

  • Так поступали в рамках борьбы с браконьерством

  • Это был тест на лояльность

  • Так их готовили к мумификации

5 / 10

Каких животных в 1120 году во Франции официально судили и предали анафеме?

  • Свиней

  • Козлов

  • Мышей

  • Оленей

6 / 10

Из-за какого модного предмета интерьера в Англии XIX века массово гибли люди?

  • Из-за светильников

  • Из-за обоев

  • Из-за аквариумов

  • Из-за подушек

7 / 10

Из-за чего началась Первая французская интервенция в Мексику?

  • От безделия

  • Из-за пороха

  • Из-за кондитерской

  • Из-за территорий

8 / 10

Какой популярный фрукт в Германии 1930-х годов нацисты объявили «непатриотичным» и запретили его импорт?

  • Апельсин

  • Ананас

  • Рамбутан

  • Банан

9 / 10

Из-за чего французский король Людовик XIV принял ванну всего три раза за всю свою долгую жизнь?

  • Из-за аблютофобии — страха перед любыми гигиеническими процедурами, связанными с водой

  • Из-за гимнофобии — страха того, что тело увидят обнаженным.

  • Астролог запретил

  • Из-за страха перед болезнями

10 / 10

Какая детская игрушка изначально была смертоносным оружием для охоты в джунглях Филиппин?

  • Слайм

  • Палка

  • Спиннер

  • Йо-йо

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест История Знание Образование Обучение Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа
Анастасия Першина
Автор мнения
Рекомендуем