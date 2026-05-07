Одно действие — и экзамен провален: чего категорически нельзя делать на ЕГЭ-2026

В этом году досматривать школьников не будут, однако правила проведения экзамена всё равно остаются жесткими Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

До начала проведения единых госэкзаменов остается всё меньше и меньше времени. В преддверии этого Рособрнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ, нарушение которых может привести к удалению с экзамена. Разбираемся, что категорически нельзя делать на ЕГЭ‑2026 и как избежать неприятных ситуаций в день испытания.

Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещено выполнять задания несамостоятельно, общаться с другими экзаменуемыми или перемещаться по аудитории без сопровождения организатора. Также нельзя иметь при себе средства связи, вычислительную технику (например, калькулятор), справочные материалы, письменные заметки и любые носители информации — за исключением тех, что официально разрешены для отдельных предметов.

Также запрещается выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы, а еще фотографировать бланки или переписывать задания в черновики. Обмен любыми материалами и предметами между участниками экзамена тоже под запретом.

За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, копия которого будет направлена в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

При этом Рособрнадзор отдельно подчеркнул, что досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ запрещено.

Когда начнется сдача ЕГЭ

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля по следующему расписанию:

1 июня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию;

4 июня — русский язык;

8 июня — базовую и профильную математику;

11 июня — обществознание и физику;

15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменную часть);

18 и 19 июня — устную часть по информатике и иностранным языкам.