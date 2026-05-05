Прием в магистратуру ограничат: что планируют изменить для студентов

Сдать экзамены будет недостаточно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В магистратуру по некоторым направлениям можно будет поступить только после профильного бакалавриата или при наличии опыта работы. Соответствующий законопроект разработала межфракционная группа депутатов Госдумы. Поправки к закону «Об образовании» уже внесли на рассмотрение. Конкретные специальности позже определит Минобрнауки.

Зачем хотят изменить систему

Парламентарии уверены, что за два года обучения в магистратуре невозможно получить фундаментальные знания, если предыдущее образование не связано с новым профилем. В пояснительной записке они приводят данные, что в 2025 году на «химические технологии» поступило около 20% студентов без профильного бакалавриата, на юриспруденцию — 24%. Такую практику авторы инициативы хотят прекратить.

Как устроена магистратура сейчас

Магистратура — второй уровень высшего образования, который появился в России вместе с Болонской системой. Поступить туда может любой обладатель диплома бакалавра или специалиста после сдачи вступительных экзаменов. Других ограничений нет. Выпускник-дизайнер теоретически может стать магистром математических наук. Однако для некоторых профессий (например, адвоката или клинического психолога) нужна профильная квалификация на обоих уровнях.

Нужны ли изменения

Главный научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Александр Федотов напоминает, что магистратуру изначально создавали для подготовки научно-педагогических кадров. Студент должен был начать работу над диссертацией еще до поступления в аспирантуру.

«Со временем эта функция оказалась размыта. Введение более жестких требований к совпадению профиля выглядит как логичная попытка вернуться к изначальному смыслу магистратуры», — объясняет Федотов.

Руководитель лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов приводит собственные данные: 45,1% магистрантов продолжают обучение по профилю бакалавриата, 30,7% выбирают смежное направление (например, переходят с «менеджмента» на «экономику»), а 24,2% сознательно меняют профиль. По его словам, возможность смены траектории востребованна и ее стоит сохранить, особенно для социогуманитарных и междисциплинарных направлений.

Вместе с тем для специальностей с высокими профессиональными рисками (инженерно-технических, естественно-научных, медицинских, математических) подход депутатов может быть оправдан. Оптимальный путь, уверен Габдрахманов, — не жесткий запрет, а дифференциация требований.

Что происходит с реформой высшего образования