Вы точно живете в России? Докажите, что знаете о ней больше, чем написано в учебниках!

Думаете, что знаете о России всё, потому что помните из школы про Байкал и Уральские горы? Наша страна гораздо загадочнее, чем кажется на страницах учебников! В этом тесте мы собрали парадоксы, которые поставят в тупик даже опытных путешественников. Готовы узнать, где в России находится «край земли», какое редчайшее морское млекопитающее можно встретить только в одном озере страны России и больше нигде в мире, и какой российский регион сопоставим по площади с целой Индией? А может быть, вы всё это и так знаете? Тогда проверьте свою эрудицию и приготовьтесь удивляться.
Россия — единственная страна в мире, которую омывают воды трех океанов. Какого океана в этом списке нет?
Атлантического
Индийского
Тихого
Северного Ледовитого
Этот регион — единственный в России, у которого нет сухопутной границы с основной территорией страны. Что это за регион?
Калининградская область
Приморский край
Мурманская область
Якутия
Как называется самая высокая горная вершина России?
Казбек
Дыхтау
Эльбрус
Белуха
Территория какого российского региона сопоставима по площади с целой Индией или почти половиной Западной Европы?
Красноярского края
Якутии
Тюменской области
Чукотского автономного округа
Через какой пролив проходит морская граница между Россией и США, где расстояние между островами составляет менее 4 километров?
Татарский пролив
Берингов пролив
Пролив Лаперуза
Карские Ворота
На территории какого полуострова находится Долина гейзеров — одно из крупнейших гейзерных полей в мире?
Таймыр
Кольский полуостров
Камчатка
Ямал
Какое морское млекопитающее, занесенное в Красную книгу, можно встретить только в одном озере России и нигде больше в мире?
Ладожская нерпа
Байкальская нерпа
Каспийский тюлень
Морской слон
На гербе этого города-курорта изображен орел, терзающий змею, что символизирует победу над болезнями. О каком городе речь?
Ейск
Туапсе
Ессентуки
Пятигорск
Один из самых необычных памятников России — памятник огурцу-кормильцу. В каком городе он установлен?
В Кропоткине
В Сальске
В Лисках
В Луховицах
Название какого российского региона переводится как «край земли»?
Ямал
Югра
Чукотка
Удмуртия