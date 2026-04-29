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Образование Тест Вы точно живете в России? Докажите, что знаете о ней больше, чем написано в учебниках!

Вы точно живете в России? Докажите, что знаете о ней больше, чем написано в учебниках!

Тест по географии страны

1 201
Вы больше доверяете картам и путеводителям или ваша географическая интуиция&nbsp;— главный навигатор? | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВы больше доверяете картам и путеводителям или ваша географическая интуиция&nbsp;— главный навигатор? | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Вы больше доверяете картам и путеводителям или ваша географическая интуиция — главный навигатор?

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Думаете, что знаете о России всё, потому что помните из школы про Байкал и Уральские горы? Наша страна гораздо загадочнее, чем кажется на страницах учебников! В этом тесте мы собрали парадоксы, которые поставят в тупик даже опытных путешественников. Готовы узнать, где в России находится «край земли», какое редчайшее морское млекопитающее можно встретить только в одном озере страны России и больше нигде в мире, и какой российский регион сопоставим по площади с целой Индией? А может быть, вы всё это и так знаете? Тогда проверьте свою эрудицию и приготовьтесь удивляться.

ТестПройден 275 раз
1 / 10

Россия — единственная страна в мире, которую омывают воды трех океанов. Какого океана в этом списке нет?

  • Атлантического

  • Индийского

  • Тихого

  • Северного Ледовитого

2 / 10

Этот регион — единственный в России, у которого нет сухопутной границы с основной территорией страны. Что это за регион?

  • Калининградская область

  • Приморский край

  • Мурманская область

  • Якутия

3 / 10

Как называется самая высокая горная вершина России?

  • Казбек

  • Дыхтау

  • Эльбрус

  • Белуха

4 / 10

Территория какого российского региона сопоставима по площади с целой Индией или почти половиной Западной Европы?

  • Красноярского края

  • Якутии

  • Тюменской области

  • Чукотского автономного округа

5 / 10

Через какой пролив проходит морская граница между Россией и США, где расстояние между островами составляет менее 4 километров?

  • Татарский пролив

  • Берингов пролив

  • Пролив Лаперуза

  • Карские Ворота

6 / 10

На территории какого полуострова находится Долина гейзеров — одно из крупнейших гейзерных полей в мире?

  • Таймыр

  • Кольский полуостров

  • Камчатка

  • Ямал

7 / 10

Какое морское млекопитающее, занесенное в Красную книгу, можно встретить только в одном озере России и нигде больше в мире?

  • Ладожская нерпа

  • Байкальская нерпа

  • Каспийский тюлень

  • Морской слон

8 / 10

На гербе этого города-курорта изображен орел, терзающий змею, что символизирует победу над болезнями. О каком городе речь?

  • Ейск

  • Туапсе

  • Ессентуки

  • Пятигорск

9 / 10

Один из самых необычных памятников России — памятник огурцу-кормильцу. В каком городе он установлен?

  • В Кропоткине

  • В Сальске

  • В Лисках

  • В Луховицах

10 / 10

Название какого российского региона переводится как «край земли»?

  • Ямал

  • Югра

  • Чукотка

  • Удмуртия

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Илья Ненко
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География Россия Тест Знание Образование Развлечение Обучение
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Комментарии
4
Гость
29 апреля, 18:06
А где на западе атлантический океан омывает Россию? Или вы так завуалировали балтийское море, которое относится к атлантическому океану?
Гость
29 апреля, 16:21
Большинство недорогих россиян даже в соседних городах не были по причине бедности которая сейчас переходит в нищету
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