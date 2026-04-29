Вы точно живете в России? Докажите, что знаете о ней больше, чем написано в учебниках!

Думаете, что знаете о России всё, потому что помните из школы про Байкал и Уральские горы? Наша страна гораздо загадочнее, чем кажется на страницах учебников! В этом тесте мы собрали парадоксы, которые поставят в тупик даже опытных путешественников. Готовы узнать, где в России находится «край земли», какое редчайшее морское млекопитающее можно встретить только в одном озере страны России и больше нигде в мире, и какой российский регион сопоставим по площади с целой Индией? А может быть, вы всё это и так знаете? Тогда проверьте свою эрудицию и приготовьтесь удивляться.