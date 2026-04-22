Российские школьники взяли золото и серебро на Менделеевской олимпиаде по химии

Российские ребята завоевали 15 золотых и серебряных медалей на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Буквально каждый школьник, выступавший за сборную, получил награду.
Золотые медали получили семь участников из нашей страны — это лучший результат среди всех команд. У восьмерых россиян — серебряные медали.
Золото также взяли химики из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля, серебро — представители Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзу — участники из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.
Напомним, Международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников — одна из самых престижных в мире, её международный статус подтвержден ЮНЕСКО.