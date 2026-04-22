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Образование Российские школьники взяли золото и серебро на Менделеевской олимпиаде по химии

Российские школьники взяли золото и серебро на Менделеевской олимпиаде по химии

Без медалей не остался ни один участник нашей сборной

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За олимпийские медали боролись сильнейшие школьники из разных стран мира | Источник: МГУ имени М.&nbsp;В.&nbsp;Ломоносова/ВКонтактеЗа олимпийские медали боролись сильнейшие школьники из разных стран мира | Источник: МГУ имени М.&nbsp;В.&nbsp;Ломоносова/ВКонтакте

За олимпийские медали боролись сильнейшие школьники из разных стран мира

Источник:

МГУ имени М. В. Ломоносова/ВКонтакте

Российские ребята завоевали 15 золотых и серебряных медалей на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Буквально каждый школьник, выступавший за сборную, получил награду.

Золотые медали получили семь участников из нашей страны — это лучший результат среди всех команд. У восьмерых россиян — серебряные медали.

Золото также взяли химики из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля, серебро — представители Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзу — участники из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.

Напомним, Международная Менделеевская олимпиада по химии среди школьников — одна из самых престижных в мире, её международный статус подтвержден ЮНЕСКО.

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Вера Новосельцева
Олимпиада по химии Золотая медаль Серебряная медаль
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Комментарии
5
Гость
22 апреля, 17:55
Какая химия, органическая или неорганическая?
Гость
22 апреля, 17:53
Золото детям не игрушка!
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Гость
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