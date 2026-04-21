К школе в Ярославской области стянулись силовики. Что случилось

В Переславле-Залесском в школе прошли учения с участием полиции Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Telegram

Утром 21 апреля силовики с оружием стянулись к школе в Переславле-Залесском Ярославской области. Вместе с ними у учебного учреждения заметили пожарные машины.

Судя по кадрам с места событий, полицейские машины подъехали к одной из школ с включенными мигалками.

Как сообщили в администрации Переславля-Залесского, округ принял участие во всероссийских учениях при возникновении угроз террористического характера.

В Переславле прошли учения Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Telegram

Мероприятия прошли в школах, детсадах и загородных лагерях.

«В центре образования № 4 учения проходили с участием оперативных служб. Отрабатывали поведение в двух ситуациях — действия персонала образовательной организации, учеников и сотрудников оперативных служб при нападении человека с ножом на педагога и при атаке беспилотного летательного аппарата», — прокомментировали в пресс-службе администрации округа.

В учениях приняли участие сотрудники силовых ведомств Источник: Администрация Переславля-Zалесского / Telegram

Полицейские отрабатывали два сценария Источник: Администрация Переславля-Zалесского / Telegram

По словам начальника управления социального развития Ольги Блохиной, дети получили полезные навыки, а оперативные службы отработали взаимодействие между собой для ликвидации чрезвычайных ситуаций.