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Образование К школе в Ярославской области стянулись силовики. Что случилось

К школе в Ярославской области стянулись силовики. Что случилось

Первые данные от властей

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В Переславле-Залесском в школе прошли учения с участием полиции | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / TelegramВ Переславле-Залесском в школе прошли учения с участием полиции | Источник: Переславль Live / В прямом эфире / Telegram

В Переславле-Залесском в школе прошли учения с участием полиции

Источник:

Переславль Live / В прямом эфире / Telegram

Утром 21 апреля силовики с оружием стянулись к школе в Переславле-Залесском Ярославской области. Вместе с ними у учебного учреждения заметили пожарные машины.

Судя по кадрам с места событий, полицейские машины подъехали к одной из школ с включенными мигалками.

Как сообщили в администрации Переславля-Залесского, округ принял участие во всероссийских учениях при возникновении угроз террористического характера.

В Переславле прошли учения

Источник:

Переславль Live / В прямом эфире / Telegram

Мероприятия прошли в школах, детсадах и загородных лагерях.

«В центре образования № 4 учения проходили с участием оперативных служб. Отрабатывали поведение в двух ситуациях — действия персонала образовательной организации, учеников и сотрудников оперативных служб при нападении человека с ножом на педагога и при атаке беспилотного летательного аппарата», — прокомментировали в пресс-службе администрации округа.

В учениях приняли участие сотрудники силовых ведомств | Источник: Администрация Переславля-Zалесского / TelegramВ учениях приняли участие сотрудники силовых ведомств | Источник: Администрация Переславля-Zалесского / Telegram

В учениях приняли участие сотрудники силовых ведомств

Источник:

Администрация Переславля-Zалесского / Telegram

Полицейские отрабатывали два сценария | Источник: Администрация Переславля-Zалесского / TelegramПолицейские отрабатывали два сценария | Источник: Администрация Переславля-Zалесского / Telegram

Полицейские отрабатывали два сценария

Источник:

Администрация Переславля-Zалесского / Telegram

По словам начальника управления социального развития Ольги Блохиной, дети получили полезные навыки, а оперативные службы отработали взаимодействие между собой для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее учения прошли у крупного спортивного объекта в Ярославле. Мы публиковали кадры.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Учения Школа Антитеррор Переславль-Залесский
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Комментарии
11
Гость
21 апреля, 21:50
отрабатывают задержание учеников пронесших шпаргалки на ЕГЭ
Гость
21 апреля, 18:07
Почему американцев в России ненавидят? Почему их обзываю плохими словами? А если тем ,кто их обзывает дать деньги американские,ну Вы понимаете какие,ОНИ ВОЗЬМУТ ДЕНЬГИ НЕНАВИСТНЫХ ЛЮДЕЙ? Я думаю возьмут и будут очень рады и будут улыбаться и радоваться . Диллинджер
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Гость
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