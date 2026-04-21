К школе в Ярославской области стянулись силовики. Что случилось

Утром 21 апреля силовики с оружием стянулись к школе в Переславле-Залесском Ярославской области. Вместе с ними у учебного учреждения заметили пожарные машины.
Судя по кадрам с места событий, полицейские машины подъехали к одной из школ с включенными мигалками.
Как сообщили в администрации Переславля-Залесского, округ принял участие во всероссийских учениях при возникновении угроз террористического характера.
Мероприятия прошли в школах, детсадах и загородных лагерях.
«В центре образования № 4 учения проходили с участием оперативных служб. Отрабатывали поведение в двух ситуациях — действия персонала образовательной организации, учеников и сотрудников оперативных служб при нападении человека с ножом на педагога и при атаке беспилотного летательного аппарата», — прокомментировали в пресс-службе администрации округа.
По словам начальника управления социального развития Ольги Блохиной, дети получили полезные навыки, а оперативные службы отработали взаимодействие между собой для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее учения прошли у крупного спортивного объекта в Ярославле. Мы публиковали кадры.