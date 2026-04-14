В Ярославле к спортивному комплексу стянулись машины спецслужб. Видео

В Ярославле машины МЧС и скорой помощи окружили здание волейбольного центра во Фрунзенском районе. Об этом редакции 76.RU сообщил читатель в полдень 14 апреля.
Судя по кадрам с места, на парковке у волейбольного центра со стороны проспекта Фрунзе стоят несколько машин пожарных и реанимобиль. Дыма или других признаков пожара на кадрах не видно.
Редакция 76.RU обратилась в пресс-службу МЧС, чтобы выяснить, что происходит в волейбольном центре на проспекте Фрунзе, 87, корпус 1.
«Там проходят учения», — сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Напомним, что новый волейбольный центр в Ярославле открыли в феврале 2025 года. Изначально объект планировали сдать весной 2024 года, однако сроки были сдвинуты из-за задержек в строительстве.
Сейчас в здании, помимо волейбольных залов, работает бассейн, где проходят занятия для детей и взрослых. Также здесь есть тренажерный зал и зал для групповых тренировок. Как спортивный центр выглядит изнутри, показали в этом материале.