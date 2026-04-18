Школьникам ввели обязательные часы учебы: что изменилось

В России установили нагрузку для старшеклассников за два года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Минпросвещения России определило объем учебной нагрузки старшеклассников за два года. О том, сколько теперь придется учиться школьникам 10–11-х классов рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Федеральный государственный образовательный стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов на уровень образования. Так, объем учебных часов старшеклассника за два года обучения (10–11-е классы) согласно стандарту составляет от 2312 до 2516 часов», — заявил Костенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что минимальное значение (2312 часов) определено на основе максимально допустимой недельной учебной нагрузки, установленной СанПиН для пятидневной недели (34 часа). Максимальное значение (2516 часов) рассчитано для шестидневной учебной недели (37 часов).