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Образование Обзор За первый курс — как новая Lada Vesta. Узнали, сколько стоит обучение в московских вузах в 2026/2027 учебном году

За первый курс — как новая Lada Vesta. Узнали, сколько стоит обучение в московских вузах в 2026/2027 учебном году

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Порой мечты ребенка могут стать тяжким финансовым бременем для родителей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПорой мечты ребенка могут стать тяжким финансовым бременем для родителей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Порой мечты ребенка могут стать тяжким финансовым бременем для родителей

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Родители выпускников, держитесь — за сердце и кошелек. Топовые и просто крупные московские вузы уже опубликовали цены на 2026/2027 учебный год. Стоимость первого курса сопоставима с покупкой новой машины — программы дешевле миллиона в год еще нужно поискать. Так что сейчас самое время понять, к каким тратам готовиться, если не пройти на бюджет. Подробности в материале MSK1.RU.

РУДН

Очное обучение в Российском университете дружбы народов для граждан России и стран СНГ в 2026/2027 учебном году в среднем обойдется примерно в 400 тысяч рублей за первый курс. Самые доступные направления — от 345 тысяч рублей: «религиоведение», «философия», а также «искусства и гуманитарные науки». Самое дорогое направление — «стоматология», до 890 тысяч рублей в год. Чуть дешевле стоит обучение по специальности «лечебное дело» — около 790 тысяч рублей. Кстати, цена неокончательная, в нее не включен НДС.

МГИМО

В Московском государственном институте международных отношений стоимость обучения на бакалавриате очной формы для граждан России всё чаще выходит на уровень, где суммы около миллиона рублей в год уже не удивляют. Минимальный порог платного обучения — от 710 тысяч рублей в год: столько стоит программа «Социология цифровых коммуникаций». Максимум — миллион 346 тысяч рублей в год за совместную со Swiss School for International Relations англоязычную программу «Международные финансы и управление инвестициями».

Пока вузы проводят дни открытых дверей и сообщают обо всех вариантах поступления | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПока вузы проводят дни открытых дверей и сообщают обо всех вариантах поступления | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пока вузы проводят дни открытых дверей и сообщают обо всех вариантах поступления

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

МФТИ

В Московском физико-техническом институте нет обучения дешевле миллиона рублей в год. Самые доступные программы обойдутся родителям абитуриентов минимум в миллион 14 тысяч рублей. В этот диапазон попадают направления «математика», «прикладная математика и информатика», «прикладные математика и физика», «информатика и вычислительная техника», «программная инженерия», «компьютерная безопасность», «электроника и наноэлектроника», «биотехнология», «системный анализ и управление», а также «экономика». Самые дорогие — программы Физтех-школы бизнеса высоких технологий по всем направлениям подготовки: их стоимость достигает 2 миллионов рублей в год.

НИУ ВШЭ

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» большинство специальностей на очном обучении также подбирается к миллиону. Дешевле всего факультет востоковедения и африканистики, где в 2026/2027 учебном году открыто четыре специальности. Каждая обойдется первокурсникам в 510 тысяч рублей за два семестра. Дешевле только очно-заочное обучение юриспруденции — 450 тысяч рублей за год. Самая дорогая программа в НИУ ВШЭ — «Международный бизнес», она потянет на 1,3 миллиона рублей за учебный год.

РГУ нефти и газа им. Губкина

Если поступать на платное в Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, то на очном бакалавриате дешевле всего обойдутся непрофильные направления — экономика, менеджмент, юриспруденция и международные отношения: около 595 тысяч рублей в год. Профильные специальности стоят дороже — примерно 646 тысяч рублей в год.

МИИГАиК

Обучение на очном бакалавриате в Московском государственном университете геодезии и картографии по большинству направлений стоит 376 532 рубля в год. Только две программы выбиваются по стоимости: «Землеустройство и кадастры», а также «Геодезия и дистанционное зондирование». Обучение по ним обходится дороже — 424 960 рублей за первый курс.

Если не поступить на бюджет, придется раскошелиться | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕсли не поступить на бюджет, придется раскошелиться | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если не поступить на бюджет, придется раскошелиться

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Московский политех

В Московском политехническом университете самая бюджетная специальность — «прикладная математика и информатика», очное обучение стоит 397 тысяч рублей за год. Наиболее дорогие программы — «Графический дизайн и мультимедиа», а также «Цифровой дизайн». Плата за первый курс — 816 тысяч рублей. Впрочем, если изучать дизайн очно-заочно, то обучение обойдется в 281 тысячу за год.

МГЭУ

На этом фоне Московский гуманитарно-экономический университет кажется сравнительно недорогим. Вот только в этом вузе нет бюджетного обучения и все места платные. По очной форме самые доступные направления — «дизайн», «педагогическое образование» с двумя профилями подготовки («математика» и «информатика»), а также «прикладная информатика». Первый курс — по 114 тысяч рублей в год. Дороже всего в МГЭУ изучать таможенное дело, эта программа обойдется 246 тысяч рублей за первый курс.

Православный университет

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет нельзя назвать дорогим, плата за подавляющее большинство специальностей очной формы — 350 тысяч рублей в год. На этом фоне еще бюджетнее выглядит «хоровое дирижирование», где родителям студента нужно платить всего 190 тысяч в год. А самое дорогое обучение на очном бакалавриате — «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» — обойдется аж 720 тысяч рублей за оба семестра.

РМАТ

Российская международная академия туризма — не самый дорогой московский вуз. Минимальная стоимость обучения для первокурсников в 2026/2027 учебном году здесь установлена в размере 299 800 рублей. Это большинство образовательных программ на бакалавриате и специалитете. Дороже всего обучение гостиничному делу по международной программе совместно с Францией — 350 тысяч рублей за год.

2 миллиона за год&nbsp;— самая высокая плата за обучение в 2026/2027 учебном году | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа2 миллиона за год&nbsp;— самая высокая плата за обучение в 2026/2027 учебном году | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

2 миллиона за год — самая высокая плата за обучение в 2026/2027 учебном году

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Многие крупные столичные вузы — например, МГУ, РАНХиГС, МИФИ, МГТУ им. Баумана, МГМУ им. Сеченова, РЭУ им. Плеханова и МАИ — пока не опубликовали цены на 2026/2027 учебный год. На их официальных сайтах по-прежнему указаны только прошлогодние цифры.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Высшее образование Ведущие вузы Стоимость обучения Поступление
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Комментарии
4
Гость
17 апреля, 13:50
Так их так их, умными захотели стать.
Гость
17 апреля, 12:33
Для Москвы не так и дорого
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Гость
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