Что нельзя делать на ЕГЭ, чтобы не вылететь с экзамена: список правил

На столе могут лежать только паспорт, ручка, разрешенные пособия, лекарства и перекус Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Для участников оставили ряд запретов, за которые их выгонят с ЕГЭ. Рассказываем, что нельзя делать, чтобы не провалиться.

Участникам запрещается пользоваться телефонами и другой техникой, разговаривать и выносить материалы из аудитории. Согласно рекомендациям, все задания нужно выполнять самостоятельно. Во время экзамена нельзя разговаривать с другими сдающими, иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронику, справочные материалы и письменные заметки.

Личные вещи следует оставлять в специально отведенном месте до рамки металлоискателя. На рабочем столе участника могут лежать только экзаменационные материалы, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверение личности, разрешенные по предмету пособия, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.

Если нужно выйти из аудитории, экзаменационные материалы, черновики и ручки нужно оставить на столе. Выносить их или фотографировать запрещено, сообщило РИА Новости.

За нарушение порядка участника удалят, составят акт и направят его в Государственную экзаменационную комиссию. При неудовлетворительном результате по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — можно пересдать в специально установленные сроки.

Основные экзамены стартуют 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Дополнительная пересдача одного предмета по желанию выпускника пройдет 8 и 9 июля. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.