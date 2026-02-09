Образование В Ярославской области запустят горячую линию по борьбе с бюрократией в образовании

Постановление об этом подписали региональные власти

1 468
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области приняли постановление о снижении бюрократической нагрузки в образовании. Документ подписал губернатор Михаил Евраев 4 февраля 2026 года.

Согласно постановлению, до 20 февраля 2026 года в регионе запустят горячую линию, где учителей будут консультировать по вопросам бюрократической нагрузки. Педагогам намерены объяснять, какие документы они обязаны вести. А на сайте Министерства образования появится специальный раздел по этой теме. Кроме того, в планах у властей уменьшение объема данных, собираемых в региональных информсистемах.

«Будет сформирован единый межведомственный перечень документов и отчетов, требуемых от образовательной организации», — говорится в постановлении.

В планах властей — найти скрытые факторы чрезмерной бюрократии. Для снижения нагрузки на учителей чиновники хотят провести ревизию мониторингов, а затем их оптимизировать. Для этих целей создали отдельную рабочую группу под руководством зампредседателя правительства Ларисы Андреевой.

Работа по сокращению бюрократической нагрузки будет вестись в течение года. Главная цель инициативы, как указано в документе, — упростить административные процессы и повысить эффективность работы школ и детсадов.

Вопрос учителям: как вам инициатива?

Давно пора пересмотреть количество документов и отчетов у учителей
Хорошая инициатива, надеюсь, это реально упростит работу
Не думаю, что это что-то изменит на практике
Напишу свое мнение в комментариях
Кристина Геворкян
корреспондент
Бюрократия Постановление
dkyar

9 февраля, 20:20
Меня как родителя нет в школьных чатах, потому что принудиловка установки МАКС, такие жалобы будут рассматривать? Или только тогда когда МАКС установлю
Гость
9 февраля, 18:05
бюрократия в образовании, да есть, навязывания макса, вместо нормальных и удобных.
