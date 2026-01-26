НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -17

3 м/c,

южн.

 755мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
ПСБ: главные события года
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Ярославец выиграл в лотерее
Засыплет снегом: прогноз погоды
Что будет на месте табачной фабрики
Образование Школам в России хотят дать новый повод отчислять учеников. Подробности

Школам в России хотят дать новый повод отчислять учеников. Подробности

Выгонять подростков собираются только в крайних случаях

206
Оценки по поведению собираются внедрить по всей стране | Источник: Максим Серков / Городские порталыОценки по поведению собираются внедрить по всей стране | Источник: Максим Серков / Городские порталы

Оценки по поведению собираются внедрить по всей стране

Источник:

Максим Серков / Городские порталы

Школам хотят дать право отчислять учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. За проработку механизма такого отчисления выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», — цитирует Фадеева ТАСС.

Теоретически школа сегодня имеет возможность отчислить хулигана, который никак не идет навстречу и не исправляет свое поведение. Но фактически, как говорит Фадеев, этого почти никогда не происходит. При этом вокруг новых оценок пока ведутся дискуссии. Эксперты спорят, например, о том, должны ли они влиять на поступление в университеты.

«Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков», — рассказал Фадеев. Однако он подчеркнул, что никто не должен выгонять подростков за мелкие провинности. Отчисление должно происходить только в «самых крайних случаях».

Сегодня педагогическое и родительское сообщества выступают за трехуровневую систему оценок за поведение. То есть «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое». Фадеев также поддерживает такую модель.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Ученик Отчисление Оценка Поведение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
22 минуты
Хватит городить огород. Пора делать как в США, накопительная система баллов за участие в деятельности (любой), социальный рейтинг за любое хулиганство.
Гость
30 минут
Превращают школы в какой-то лагерь по перевоспитанию. Песни вождю в школах еще не поют ? Никто не в курсе ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем