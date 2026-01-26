Школам в России хотят дать новый повод отчислять учеников. Подробности

Оценки по поведению собираются внедрить по всей стране Источник: Максим Серков / Городские порталы

Школам хотят дать право отчислять учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. За проработку механизма такого отчисления выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», — цитирует Фадеева ТАСС.

Теоретически школа сегодня имеет возможность отчислить хулигана, который никак не идет навстречу и не исправляет свое поведение. Но фактически, как говорит Фадеев, этого почти никогда не происходит. При этом вокруг новых оценок пока ведутся дискуссии. Эксперты спорят, например, о том, должны ли они влиять на поступление в университеты.

«Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя. Это главная задача, которую, собственно, мы обсудили с президентом России, как защитить учителя от оскорблений, от нападений, от срыва уроков», — рассказал Фадеев. Однако он подчеркнул, что никто не должен выгонять подростков за мелкие провинности. Отчисление должно происходить только в «самых крайних случаях».