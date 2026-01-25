Образование в вузах хотят сделать бесплатным: студентам каких направлений повезет

В России предложили сделать бесплатным первое образование в вузах и колледжах. Это касается нескольких профессий: врачей, педагогов, инженеров, программистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным, хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно», — заявил Миронов.
Он отметил, что студенты испытывают высокую нагрузку и стресс, поэтому государству необходимо их поддерживать.
Еще одной мерой помощи парламентарий предлагает сделать повышение стипендии до прожиточного минимума. Если инициативу примут, то учащиеся будут получать ежемесячно более 18 тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали, что у студентов появилась возможность получать материальную поддержку и даже перевестись на бюджет. Однако это затронет не всех обучающихся. Подробности об этом читайте здесь.