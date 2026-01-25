Образование в вузах хотят сделать бесплатным: студентам каких направлений повезет

Миронов считает, что в жизни студентов много стресса и больших нагрузок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России предложили сделать бесплатным первое образование в вузах и колледжах. Это касается нескольких профессий: врачей, педагогов, инженеров, программистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать бесплатным, хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые, программисты. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно», — заявил Миронов.

Он отметил, что студенты испытывают высокую нагрузку и стресс, поэтому государству необходимо их поддерживать.

Еще одной мерой помощи парламентарий предлагает сделать повышение стипендии до прожиточного минимума. Если инициативу примут, то учащиеся будут получать ежемесячно более 18 тысяч рублей.