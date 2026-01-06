«У выпускников трудности с пониманием текста. С ИИ станет только хуже». Как педагог запустил бизнес и стал звездой TiKTok

Почти 16 лет Андрей Григорьев преподает историю и обществознание Источник: Андрей Григорьев / Vk.com

Быть учителем в мире, где существует искусственный интеллект, а соцсети занимают все больше нашего времени, — задача со звездочкой. Недостаточно просто знать свой предмет — информацию необходимо преподносить так, чтобы для детей она казалась интереснее роликов в соцсетях или многочисленных игр. Андрей Григорьев из Дзержинска Нижегородской области преподает историю и обществознание уже больше 15 лет. Управляя крупнейшим в городе образовательным центром, параллельно он снимает видео для соцсетей, где показывает трудовые будни учителя и рассуждает на профессиональные темы (а до недавнего времени еще и работал в школе).

Десятки тысяч подписчиков следят, как педагог общается с ребятами, кидается в них игрушечным гусем, выставляя двойку, выбирает «жертву» для пересказа с помощью рандомайзера и даже порой записывает с учениками танцы под вирусные песни. NN.RU поговорил с Андреем Павловичем о том, как он решился на создание аккаунта в TikTok, что о его популярности думают знакомые и коллеги, часто ли приходится сталкиваться с хейтом и почему зарплата не решающий фактор в карьере учителя.

«Работаю в лучшей школе Дзержинска»

Стать педагогом Андрей Григорьев мечтал с детства и класса со второго никем другим себя в принципе не видел. Родственников в образовании у него не было — «одни сплошные химики», зато свой вклад в формирование образа преподавателя внесли учителя.

— Гигантское влияние на меня оказал Станислав Михайлович Шальнов — известный дзержинский краевед, прекрасный историк и выдающийся педагог. В школьные годы я занимался у него в кружке. Потом поступил в Нижегородский педагогический университет и, окончив его в 2010 году, уехал работать учителем в Богородск по программе поддержки молодых специалистов. Но отношения с директором были очень непростыми, а переносить разлуку с родным городом было очень тяжело, так что спустя десять лет я вернулся домой и устроился в лучшую, на мой взгляд, школу Дзержинска — школу № 7. Там я работал все это время и лишь недавно решил уйти, чтобы полностью сосредоточиться на бизнесе, — рассказывает преподаватель.

Его бизнес — это частный образовательный центр «Пеликан», который Андрей Павлович вместе с женой Екатериной — тоже учительницей — запустил в 2018 году. Сейчас это крупнейшее в городе заведение подобного плана, но начиналось все с небольшого репетиторского кабинета.

— В 2013 году у нас родилась старшая дочь, и примерно в это время начались трудности в школе. Ребенок часто болел, поэтому мы по очереди брали больничные — администрации это, естественно, не нравилось. Денег не хватало катастрофически. Чтобы подзаработать, мы начали давать частные уроки: у нас была не квартира, а проходной двор, — вспоминает Андрей Григорьев.

Вскоре супруги супруги решили открыть образовательный центр. Взяли отложенные на отпуск 30 тысяч рублей, еще столько же попросили в долг у мамы и оформили кредит на ноутбук и телевизор. Так в Дзержинске у них появился репетиторский кабинет, куда они каждый день по очереди ездили из другого города.

— Причем сначала я отводил уроки в богородской школе — там была гигантская нагрузка с классным руководством, потом ехал в Дзержинск и преподавал уже там, а после возвращался домой. На следующий день ехала уже жена, а я оставался с дочкой. В первый год работы мы вышли в ноль. А когда бизнес начал немного приносить доход, стали дальше раскручиваться. И вот сейчас у нас несколько сотен учеников.

«Работать в школе можно по призванию»

Чтобы образовательный центр продолжал развиваться, его необходимо было продвигать, — с этой целью Андрей Григорьев и начал свой путь в блогерстве. Сначала писал посты во «ВКонтакте», а затем ученики предложили ему завести аккаунт в TiKTok.

— Начал с роликов про ЕГЭ — но они тогда набирали где-то 50–60 тысяч просмотров. После 2022 года забросил это дело, но потом все-таки вернулся и, глядя на других преподавателей, решил тоже попробовать записать свой обычный урок — и вот это оказалось оно. Одно из видео залетело на пять миллионов, на меня сняли море пародий, хейта тоже хватанул. Но решил двигаться в этом направлении, — делится педагог. — Сразу для себя определил, что буду показывать жизнь учителя с положительной стороны. Критики системы образования у меня в роликах нет и не будет никогда — про это и так все говорят. А я хочу донести, что работать в школе можно по призванию и при этом получать кайф. И вот уже год активно этим занимаюсь.

Сейчас с негативной реакцией на свой контент блогер сталкивается редко и старается отвечать на нее с юмором. Единственное, что задевает его до сих пор, — комментарии, намекающие на нездоровый интерес к детям.

— Почему-то принято считать, что в желании мужчины работать в школе всегда есть какой-то подтекст. Но это не так. Просто бывает такое, что мужчине нравится работать учителем, и это нормально. Да, в нашей профессии есть сволочи, которые ее позорят, но они есть и в любой другой сфере. А эти комментарии про учителя-педофила меня по-настоящему обижают, потому что это просто унизительно. Я сам отец двух дочерей — к такому спокойно относиться нельзя, — считает мужчина.

В остальном же на негатив он реагирует спокойно. Какое-то время учитель даже носил на телефоне наклейку «Картавый черт» — такой комментарий кто-то оставил под одним из первых роликов.

В школе новость о том, что один из сотрудников снимает видео о своей работе, восприняли нормально, но так везет далеко не всем. Для многих медийных учителей ведение блога оборачивается конфликтами с руководством, и из сферы гособразования они в итоге уходят. Да и начинающие преподаватели в профессии нередко разочаровываются, причем даже не из-за зарплаты — она, по словам Андрея Павловича, не такая уж и низкая: на начальных этапах можно зарабатывать по 50–60 тысяч рублей в месяц. От выгорания, конечно, это все равно не спасает.

— Бывает, что учитель сбегает буквально в первые один-два месяца. Думаю, здесь складывается несколько факторов, но очень многое зависит от школы, куда человек приходит. Если там адекватная администрация, это уже 80% успеха. Когда спрашиваю бывших учеников, которые тоже стали педагогами, чем им нравится работа в школе, они называют даже не зарплату, а хорошее руководство. Так что я более чем убежден, что деньги в нашей профессии, как и в других сферах, далеко не главный аспект.

«Восьмиклассник крикнул: „Эй, Палыч!““

Знакомые внезапную популярность учителя восприняли легко: сначала не верили и удивлялись, когда во время прогулки к нему подходили с просьбой сфотографироваться, а потом привыкли. Сейчас, по словам мужчины, эту тему они с приятелями даже не обсуждают. Все-таки блог для него — это часть работы, которая приносит неплохой доход, но не более.

А вот школьники возможности поучаствовать в видео только рады и периодически подкидывают преподавателю идеи для съемок. Он и сам не против пропиарить своих учеников, если те занимаются каким-либо делом, но главное здесь не допускать панибратства.

— Как-то раз шел по школе, и один восьмиклассник, у которого я даже ничего не веду, крикнул мне: «Эй, Палыч!» После этого мы с ним очень серьезно поговорили: кто я для него такой и как ко мне нужно обращаться. Так что дистанцию я держу, и вот этого панибратского отношения не допускаю — это вообще самый плохой способ заслужить уважение у детей. А хороший — выстроить личные границы. При знакомстве с новым классом я всегда озвучиваю правила: в телефоне не сидеть, друг друга не перебивать и не опаздывать. Эти правила распространяются и на меня — мы все вместе их соблюдаем. То же самое и с оценками: нужно установить максимально объективные критерии, чтобы ребенок четко понимал, за что получает пятерку или двойку, — рассказывает нижегородец.

Но для того чтобы вложить подростку в голову знания, одной дисциплины будет недостаточно. Чтобы увлечь ребят, важно самому быть незаурядным человеком, считает педагог.

— Когда я только начинал свой путь, прочитал в одной книге, что преподаватель должен завлекать учеников не своей личностью, а предметом. Вот с этим я кардинально не согласен. По моему мнению, учитель сам должен быть интересным, не бояться на перемене обсудить с ребятами футбол или какие-то события в мире, обходя острые углы. У него должна кипеть жизнь. Я, например, 20 лет езжу в археологические экспедиции и об этом своим ученикам рассказываю. Потому что как я могу преподавать историю и сам ей не заниматься? Еще на уроках люблю вспоминать какие-то интересные моменты из путешествий и применять их к предмету, чтобы в итоге это все складывалось, как лоскутное одеяло. Но, конечно, не нужно думать, что можно увлечь всех. TiKTok им в любом случае будет интереснее, и с этим ничего не сделаешь.

«Учителям не плевать на ваших детей»

Единственно верного способа быть хорошим учителем не существует, уверен Андрей Григорьев. Наоборот, в школе должны быть педагоги с разным набором качеств, чтобы обучение было эффективным.

— У каждого учителя должна быть своя суперсила. У одного это демократический стиль общения, у другого — авторитарный, но при этом он прямо вбивает в головы материал, третий на занятиях может петь песни и рассказывать стихи и так далее. Главный залог успеха — смена видов деятельности, и к школе это тоже относится. Чем больше разных преподавателей, тем меньше дети устают и тем интереснее им учиться, — убежден учитель.

Свою суперсилу он видит в небезразличии. По словам Андрея, когда педагог делает непопулярные вещи — например, ставит двойку или заставляет ребенка учить материал, он всего лишь выполняет свою работу и пытается сделать так, чтобы школу тот покинул не с пустой головой.

— Заблуждение думать, что мы выкладываемся только ради премии или чтобы не получить нагоняй за плохие результаты. Нет, многим учителям просто не плевать на ваших детей. Во взрослой жизни абсолютному большинству ваши дети уже будут не интересны, а мы стараемся, тратим силы, нервы. Потому что понимаем, что это наша работа.

Однако, как и в любой другой сфере, эта работа должна оставаться лишь частью жизни, а не поглощать ее целиком. К ученикам мужчина старается не привязываться и о школе в нерабочее время не думает.

— В твоей душе места на всех не хватит. Все-таки для меня собственная семья на первом месте. Некоторые про своих учеников говорят: «Мои дети». Я такого ни разу в жизни не сказал. Это дети своих родителей, а для меня они чужие, учить их — моя работа, которую нужно делать качественно. Когда начинаешь относиться к чужим детям как к своим, это первый шаг к выгоранию. А у учителей это, кстати, массовое явление.

«ИИшка в ход пошла»

Порой, чтобы облегчить себе работу, педагоги могут использовать чужие наработки или искусственный интеллект, но этот путь никуда не ведет, уверен Андрей. Один раз он и сам использовал нейросеть при подготовке к уроку — сгенерировал рабочие листы для десятого класса и в итоге сильно пожалел.

— Только я их раздал, слышу: «О, Андрей Павлович, ИИшка в ход пошла». Они моментально почувствовали, что это сделал не я. Мне в тот момент стало так стыдно: ученики поняли, что я хочу их обмануть. То же самое и с чужими материалами — в интернете ведь целый бизнес на их продаже построен. Но на покупных наработках хорошим учителем никогда не стать. Другой вопрос — нехватка времени. Все-таки нагрузка очень большая, и люди просто не успевают к каждому уроку готовиться, поэтому и прибегают к таким инструментам, — отмечает преподаватель.

Конечно, ИИ используют не только учителя, но и учащиеся, и эта проблема носит массовый характер. По мнению Андрея Григорьева, ее влияние станет заметно лет через десять, но уже сейчас видны первые последствия.

— У современных выпускников большие трудности с пониманием текста: они не могут его не только написать, но и правильно прочитать. А все из-за того, что мало с ним взаимодействуют. С ИИ ситуация станет только хуже — это глобальная проблема. Поэтому я, например, задаю детям пересказы, много спрашиваю устно, чтобы не было возможности списать. И родители, заинтересованные в образовании своих детей, не разрешают им пользоваться нейросетями — я, например, старшей дочери это тоже запрещаю. Но, к сожалению, не все понимают, что учеба требует усилий. Некоторые думают, что их ребенок учится, просто смотря вебинарчик. Но легких путей нигде нет, это всегда труд.

«Нахожусь на распутье»

Сейчас в TikTok-аккаунте Андрея Григорьева почти 90 тысяч подписчиков. Новые видео выходят довольно часто, но, как долго это будет продолжаться, он и сам не знает. По словам учителя, это дело отнимает немало времени — не хватает даже на семью.

— Позавчера я ушел на работу в семь утра, а вернулся в половине девятого вечера, когда младшая дочка уже спала, а старшая делала уроки. Так что сейчас я нахожусь на распутье. Блог, безусловно, приносит деньги: сначала это была монетизация самого TiKTok, теперь реклама. Понятно, что с одной интеграции заработать можно больше, чем учитель получает за месяц, но все-таки это не моя основная деятельность. Мне нужно заниматься образовательным центром, а блог забирает очень много сил. К тому же, я не уверен, что смогу постоянно оставаться интересным — боюсь, рано или поздно просто устану, — делится Андрей Павлович.

Сейчас от создания роликов он немного устал и с середины декабря планирует устроить отпуск от соцсетей. Заката блогерской карьеры мужчина не боится — он уверен, что найдет для себя и другие занятия.