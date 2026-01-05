В Ярославле откроются детские культурно-просветительские центры. Когда и где

«Это современные и комфортные пространства, где юные посетители смогут учиться и развивать свои творческие навыки. В Ярославской области в 2026 году будут созданы четыре таких объекта. Каждое учреждение получит на эти цели из федерального бюджета по 3,8 млн рублей», — отметил Михаил Евраев.