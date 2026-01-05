НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Образование В Ярославле откроются детские культурно-просветительские центры. Когда и где

В Ярославле откроются детские культурно-просветительские центры. Когда и где

Власти рассказали, сколько денег выделили на проект

438
На реализацию проекта выделили более 15&nbsp;млн рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа реализацию проекта выделили более 15&nbsp;млн рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На реализацию проекта выделили более 15 млн рублей

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в 2026 году в регионе откроются новые детские культурно-просветительские центры.

«Это современные и комфортные пространства, где юные посетители смогут учиться и развивать свои творческие навыки. В Ярославской области в 2026 году будут созданы четыре таких объекта. Каждое учреждение получит на эти цели из федерального бюджета по 3,8 млн рублей», — отметил Михаил Евраев.

Новые центры будут функционировать на базе нынешних культурных учреждений:

  • Некрасовская центральная библиотека (п. Некрасовское, ул. Мира, 6);

  • Ананьинский дом культуры (д. Ананьино, ул. Садовая, 11а);

  • ДК «Судостроителей» им. В. А. Ковалева (г. Ярославль, ул. Театральная, 21);

  • Ярославский государственный музей-заповедник (г. Ярославль, Богоявленская площадь, 25).

Открытие новых центров реализуется федеральным проектом «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили власти, координатором проекта выступает Российская государственная библиотека, а методическую поддержку оказывает Российская государственная детская библиотека.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
