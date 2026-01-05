Вам этот мир хорошо известен или предпочитаете отсиживаться дома? Сложный тест по географии

В эти новогодние каникулы мы самоотверженно решили знакомиться с окружающим нас миром, сидя в уютном кресле перед камином/телевизором/монитором/настенными часами (нужное подчеркнуть). И пока знакомились, открыли несколько фактов, которые либо не слышали раньше, либо успешно о них забыли. А насколько глубоки ваши знания, и не растеряли ли вы их еще?
Чтобы проверить это, мы подготовили для вас 10 географических вопросов. С ними вы вряд ли начнете лучше ориентироваться на местности, зато если где-то придется козырнуть знаниями, то вы точно не попадете впросак.
В какой стране находятся горы Дева?
В Вануату
В Венесуэле
В Японии
В Мьянме
Какая река Африки — самая полноводная?
Конго
Нил
Амазонка
Нигер
Это одна из ключевых развивающихся стран. У нее есть выход к двум океанам. Столица — один из древнейших городов Америки. Обладает крупными запасами руд цветных металлов. Здесь ведется активная добыча нефти. О какой стране речь?
Об Аргентине
О Канаде
О Бразилии
О Мексике
Назовите высочайшую вершину Анд
Денали
Джомолунгма
Элберт
Аконкагуа
Название какой горной системы буквально переводится как «черные каменистые россыпи»?
Гималаи
Тянь-Шань
Каракорум
Хамар-Дабан
Какой пролив соединяет Эгейское море с Мраморным?
Дарданеллы
Ла-Манш
Гибралтарский
Босфор
Как называется условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши на Земле?
Точка Немо
Остров Ноль
Бездна Челленджера
Оодаак
В какой стране наибольшая протяженность береговой линии?
Канада
Индия
Россия
Китай
Какая страна занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти?
Россия
Нигерия
Венесуэла
Саудовская Аравия
В какой стране больше всего объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?
В Германии
В Великобритании
В Италии
В Индии