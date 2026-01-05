НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вам этот мир хорошо известен или предпочитаете отсиживаться дома? Сложный тест по географии

10 правильных ответов, и вы победитель

180
Можно, конечно, заглянуть в карту Москвы на удачу, но вряд ли она вас сильно выручит | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМожно, конечно, заглянуть в карту Москвы на удачу, но вряд ли она вас сильно выручит | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Можно, конечно, заглянуть в карту Москвы на удачу, но вряд ли она вас сильно выручит

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В эти новогодние каникулы мы самоотверженно решили знакомиться с окружающим нас миром, сидя в уютном кресле перед камином/телевизором/монитором/настенными часами (нужное подчеркнуть). И пока знакомились, открыли несколько фактов, которые либо не слышали раньше, либо успешно о них забыли. А насколько глубоки ваши знания, и не растеряли ли вы их еще?

Чтобы проверить это, мы подготовили для вас 10 географических вопросов. С ними вы вряд ли начнете лучше ориентироваться на местности, зато если где-то придется козырнуть знаниями, то вы точно не попадете впросак.

ТестПройден 25 раз
1 / 10

В какой стране находятся горы Дева?

  • В Вануату

  • В Венесуэле

  • В Японии

  • В Мьянме

2 / 10

Какая река Африки — самая полноводная?

  • Конго

  • Нил

  • Амазонка

  • Нигер

3 / 10

Это одна из ключевых развивающихся стран. У нее есть выход к двум океанам. Столица — один из древнейших городов Америки. Обладает крупными запасами руд цветных металлов. Здесь ведется активная добыча нефти. О какой стране речь?

  • Об Аргентине

  • О Канаде

  • О Бразилии

  • О Мексике

4 / 10

Назовите высочайшую вершину Анд

  • Денали

  • Джомолунгма

  • Элберт

  • Аконкагуа

5 / 10

Название какой горной системы буквально переводится как «черные каменистые россыпи»?

  • Гималаи

  • Тянь-Шань

  • Каракорум

  • Хамар-Дабан

6 / 10

Какой пролив соединяет Эгейское море с Мраморным?

  • Дарданеллы

  • Ла-Манш

  • Гибралтарский

  • Босфор

7 / 10

Как называется условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши на Земле?

  • Точка Немо

  • Остров Ноль

  • Бездна Челленджера

  • Оодаак

8 / 10

В какой стране наибольшая протяженность береговой линии?

  • Канада

  • Индия

  • Россия

  • Китай

9 / 10

Какая страна занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти?

  • Россия

  • Нигерия

  • Венесуэла

  • Саудовская Аравия

10 / 10

В какой стране больше всего объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?

  • В Германии

  • В Великобритании

  • В Италии

  • В Индии

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест География Знание Обучение Образование Развлечение
