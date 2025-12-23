Новый обязательный экзамен придется сдавать тысячам студентов. Для каких специальностей он появится

Экзамен станет обязательным для одной категории вузов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С 2027 года для абитуриентов педагогических вузов хотят ввести профильное вступительное испытание. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования. Отмечу, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда», — процитировали Кравцова в пресс-службе министерства.

Он уточнил, что для получения реального опыта со второго курса студенты проходят обязательную педагогическую практику в детских лагерях и школах.