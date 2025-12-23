Новый обязательный экзамен придется сдавать тысячам студентов. Для каких специальностей он появится

С 2027 года для абитуриентов педагогических вузов хотят ввести профильное вступительное испытание. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования. Отмечу, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда», — процитировали Кравцова в пресс-службе министерства.
Он уточнил, что для получения реального опыта со второго курса студенты проходят обязательную педагогическую практику в детских лагерях и школах.
Ранее мы рассказывали, что в учебном году 2027/2028 для некоторых абитуриентов станет обязательным ЕГЭ по истории. Экзамен понадобится для поступления на социально-гуманитарные направления. Среди них — «социология», «юриспруденция», «конфликтология», «публичная политика и социальные науки», «реклама и связи с общественностью», «сервис» и другие.