В Ярославле собираются построить три новые школы-гиганта: где

В Ярославле планируют построить три крупные школы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются построить три крупные школы. Об этом 15 декабря на заседании Ярославской областной Думы сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Мы обратились на федеральный уровень с очень амбициозной задачей — за несколько лет уйти от второй смены в школах. Основные проблемы — в Заволжском, Фрунзенском, Дзержинском районах. Мы попросили три крупные школы, каждая из которых на 2500 учеников. Таких школ еще в регионе не было. Самая крупная была на 1100 учеников», — отметил глава региона.

Он добавил, что областные власти уже провели переговоры, получили определенные визы. В ближайшей перспективе — подготовка документации на объекты.

«Считаю, это реалистичная задача, которую мы можем реализовать в регионе», — подчеркнул Евраев.

Также губернатор напомнил, что уже выделено 1,7 млрд рублей на строительство новой школы в Красном Бору, в бюджете предусмотрены деньги на 2026–2027 годы на строительство нового корпуса Ивановской школы в Борисоглебском округе.

Кроме того, в ближайшие три года будет выделяться по 1,5 миллиарда рублей в год на ремонты школ, колледжей, детских садов, 50 миллионов — на приведение в порядок территорий образовательных комплексов, по 500 миллионов ежегодно — на бесплатное горячее питание, 150 миллионов — на устойчивый интернет в соцучреждениях.