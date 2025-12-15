НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле собираются построить три новые школы-гиганта: где

В Ярославле собираются построить три новые школы-гиганта: где

Власти планируют ликвидировать вторую смену для учеников

593
В Ярославле планируют построить три крупные школы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют построить три крупные школы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются построить три крупные школы. Об этом 15 декабря на заседании Ярославской областной Думы сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Мы обратились на федеральный уровень с очень амбициозной задачей — за несколько лет уйти от второй смены в школах. Основные проблемы — в Заволжском, Фрунзенском, Дзержинском районах. Мы попросили три крупные школы, каждая из которых на 2500 учеников. Таких школ еще в регионе не было. Самая крупная была на 1100 учеников», — отметил глава региона.

Он добавил, что областные власти уже провели переговоры, получили определенные визы. В ближайшей перспективе — подготовка документации на объекты.

«Считаю, это реалистичная задача, которую мы можем реализовать в регионе», — подчеркнул Евраев.

Также губернатор напомнил, что уже выделено 1,7 млрд рублей на строительство новой школы в Красном Бору, в бюджете предусмотрены деньги на 2026–2027 годы на строительство нового корпуса Ивановской школы в Борисоглебском округе.

Кроме того, в ближайшие три года будет выделяться по 1,5 миллиарда рублей в год на ремонты школ, колледжей, детских садов, 50 миллионов — на приведение в порядок территорий образовательных комплексов, по 500 миллионов ежегодно — на бесплатное горячее питание, 150 миллионов — на устойчивый интернет в соцучреждениях.

Напомним, в Ярославле 1 сентября 2025 года открылась новая школа № 53 на Большой Федоровской. В январе 2026 года ожидается открытие школы на Московском проспекте.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Школа Строительство
Гость
55 минут
Работать кто в этих школах будет? Даже в существующих дикий некомлект. Специалисты не хотят работать в школах из-за смешной зарплаты и непомерной нагрузки.
Гость
27 минут
Зачем такие гиганты?
