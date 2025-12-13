НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Не дают реальных знаний: для школьников хотят полностью отменить ЕГЭ

Не дают реальных знаний: для школьников хотят полностью отменить ЕГЭ

Экзамены создают большую нагрузку на учеников

ЕГЭ проводится с 2009 года

Подготовка школьников к единым государственным экзаменам (ЕГЭ) не дает реальных знаний и плохо влияет на высшее образование. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Политик утверждает, что в школах растет нагрузка на учеников, но качество обучения падает.

«Основная нагрузка на школьника сегодня вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а вовсе не объемом знаний, объективно необходимых современному ученику», — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.

Он считает, что достичь позитивных перемен в среднем образовании будет невозможно без отмены ЕГЭ.

«Значит, и не повысим уровень высшего образования — данные о большом числе учащихся, которые сдали ЕГЭ, но потом не „тянут“ учебу в вузе, это убедительно подтверждают», — добавил парламентарий.

Разговоры об отмене ЕГЭ ведутся уже несколько лет. Учитель со стажем более 30 лет поделилась своим мнением о том, почему же это все-таки плохая затея.

Ранее Минпросвещения опубликовал даты экзаменов в 2026 году. Также стало известно, в какие числа в школах пройдут последние звонки и выпускные.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Школа Выпускник Миронов
Комментарии
с++
1 час
ЕГЭ даёт шанс получить образование в метрополии ( и если повезёт, там и остаться), а не в Ярославском политехе, диплом которого вызывает только смех
