Не дают реальных знаний: для школьников хотят полностью отменить ЕГЭ

Подготовка школьников к единым государственным экзаменам (ЕГЭ) не дает реальных знаний и плохо влияет на высшее образование. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Политик утверждает, что в школах растет нагрузка на учеников, но качество обучения падает.

«Основная нагрузка на школьника сегодня вызвана подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а вовсе не объемом знаний, объективно необходимых современному ученику», — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.

Он считает, что достичь позитивных перемен в среднем образовании будет невозможно без отмены ЕГЭ.

«Значит, и не повысим уровень высшего образования — данные о большом числе учащихся, которые сдали ЕГЭ, но потом не „тянут“ учебу в вузе, это убедительно подтверждают», — добавил парламентарий.

Разговоры об отмене ЕГЭ ведутся уже несколько лет. Учитель со стажем более 30 лет поделилась своим мнением о том, почему же это все-таки плохая затея.

