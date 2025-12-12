В Ярославской области отказались от идеи объединения детских школ искусств. В чем причина

В Ярославской области не будут объединять детские школы искусств. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 12 декабря 2025 года.
По словам главы региона, изначально рассматривались две идеи. Первая — объединение детских школ искусств с домами культыр, а вторая — создание единой школы искусств на региональном уровне, но со структурными подразделениями в муниципальных округах.
«Однако в ходе обсуждения мы пришли к выводу, что объединение не является целесообразным. Ключевой фактор — существующая система финансирования. Поскольку средства распределяются отдельно на каждое юридическое лицо, централизация привела бы к потере части федерального финансирования. Поэтому мы решили сохранить школы искусств в их нынешнем виде на муниципальном уровне», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Все изменения должны вести к реальному улучшению, а не создавать дополнительные сложности. Мы по-прежнему будем оказывать учреждениям поддержку, необходимую для развития. Многие из наших школ искусств являются именными и обладают заслуженной репутацией, и наша задача — помогать им сохранять и приумножать свои традиции.
Ранее жители Углича Ярославской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за обхединения школ допобразования. После того, как ролик распространился по социальным сетям, к ситуации подключился глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил местным следователям провести проверку. Все, что извсетно об объединении учреждений в Ярославской области, читайте в специальном сюжете.